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Самые странные дома на продажу

Самые странные дома на продажу (31 фото)

Автор:
15 января 2021 12:58
Сообщество : Факты
Метки: жилье   недвижимость   необычно   ну вы даете!   странные дома   сша   удивительное рядом   факты   
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База данных Zillow - крупнейший источник информации о домах, сдаваемых в аренду и выставленных на продажу на территории США. Сейчас в базе находится более 110 миллионов объектов недвиимости. Некоторые из них просто поражают воображение!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жилье   недвижимость   необычно   ну вы даете!   странные дома   сша   удивительное рядом   факты   
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Владимир 57 минут назад
ничего так...миленько!!!
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4k
Бу 15 минут назад
Денег море вот и бесятся с жиру
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