Самые странные дома на продажу

Автор:
15 января 2021 12:58
База данных Zillow - крупнейший источник информации о домах, сдаваемых в аренду и выставленных на продажу на территории США. Сейчас в базе находится более 110 миллионов объектов недвиимости. Некоторые из них просто поражают воображение!
Дом за $10 900 000 с подводными туннелями для ныряния с аквалангом
Дом инопланетян за $225 000
Дом Зигги Стардаста - $3 500 000
Воспоминания о временах "сухого закона" - $4 500 000
Дом с веселенькой раскраской - $1 398 000
Дворец мавританского царя - $1 400 000
Дом с подземной темницей - $149 000
Оконное безумие - $399 900
Дом с собачьим лифтом - $1 689 000
Дом с отдельной подземной комнатой для любителей садо-мазо
Дом с охотничьим залом и заправкой - $8 000 000
Художественный дом, где Иисус смотрит на тебя по ночам
Дом с тюрьмой. На этот раз - современной
Дом-грибница - $5500 в месяц
Дом с кинотеатром и батутной комнатой - $1 699 000
Дом с нестандартным туалетом - $240 000
Дом под землей с встроенным волшебным лесом - $18 000 000
Дом-экзотика от пола до потолка - $2 199 999
Бункер со всеми удобствами - $1 800 000
Дом в епрсидском стиле - $8 200 000
Дом-бункер - $14500 в месяц
Дом в стиле фастфуда 1980-х - $434 900
Дом для молитвы - $1479 в месяц
Источник: — переведено специально для fishki.net
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