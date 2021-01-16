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Сообщество Жизнь в США 569 постов • 201 подписчик подписаться
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Instagram и Facebook возможно что-то поняли и, не теряя времени, разблокировали аккаунты Трампа

Instagram и Facebook возможно что-то поняли и, не теряя времени, разблокировали аккаунты Трампа (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 января 2021 08:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Instagram   facebook   Трамп   аккаунты   блокировки   восстановлены   соцсети   сша   
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Facebook и Instagram внезапно восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа. Ранее заблокированные записи снова стали отображаться при переходе на страницу в субботу, 16 января.

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Метки: Instagram   facebook   Трамп   аккаунты   блокировки   восстановлены   соцсети   сша   
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11  комментариев
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
Как оказалось, демократия, это только когда сами демократы у власти
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Атанас Раков 11 минут назад
Агентурная сеть помогла)
Агентурная сеть помогла)
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582
Alexander 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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944
Plan Полчаса назад
Жиды и демократия? Не, не слышали. Ведь по сути мойши преподали урок гоям! 1:0 в пользу пейсатых! Следующий шаг за гоями! Чем же ответят гои? Да!!! Именно!!! Их и помоют и согреют!!!
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−70
цисовскЪй 48 минут назад
трампушка, ждем в Ростове
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2k
stb22 Час назад
Четыре частные компании продемонстрировали огромную власть. Неважно, сами они это сделали или под давлением демократов. Госчиновники не потерпят конкурентов во власти. Скоро к айти-гигантам на всю катушку применят антитрестовское законодательство.
Это политика. Неважно, какие у тебя намерения, важно, какие у тебя возможности.
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2k
vussia urrus 2 часа назад
Самое больное место любого пиндоса - это карман.
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1k
Avraam Russo vussia urrus 54 минуты назад
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда...
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9k
котегRUS 2 часа назад
блииин..((
чож я то не подал в суд раньше его ?
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Телега наше всё!!
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857
Обратная сторона Луны Snork Snorkoff Минуту назад
Роскомнодзор вышел из чата
Роскомнодзор вышел из чата
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