Instagram и Facebook возможно что-то поняли и, не теряя времени, разблокировали аккаунты Трампа

Правда, в настоящий момент ещё неизвестно, есть ли у Трампа доступ к своим страницам.





7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США, то есть до 20 января.





«Мы считаем, что риск, если мы разрешим действующему президенту США продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода (до инаугурации Джо Байдена. — Ред.), слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределённый срок, по меньшей мере на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти», — подчеркнул Цукерберг.





После блокировки страниц Трампа в соцсетях Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

8 января Twitter заблокировал президента США "навсегда". Плюс к этому руководство компании пригрозило деактивировать любую страницу в соцсети, через которую Трамп попробует воспользоваться.

Подобная корпоративная цензура возмутила не только американцев, но и всех людей доброй воли за границами США.





Своё решение глава Twitter Джек Дорси, несмотря на гигантские убытки компании, по-прежнему считает правильным, хотя в некоторой мере сожалеет о нём.





По мнению господина Дорси, необходимость заблокировать аккаунт господина Трампа — это признак «наших провалов в продвижении здоровой культуры общения», написал он в своём аккаунте в Twitter: «Я не праздную необходимость блокировки @realDonaldTrump, не горжусь этим и тем, как мы к этому пришли».



