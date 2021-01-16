Instagram и Facebook возможно что-то поняли и, не теряя времени, разблокировали аккаунты Трампа

Facebook и Instagram внезапно восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа. Ранее заблокированные записи снова стали отображаться при переходе на страницу в субботу, 16 января.
Правда, в настоящий момент ещё неизвестно, есть ли у Трампа доступ к своим страницам.
7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США, то есть до 20 января.
«Мы считаем, что риск, если мы разрешим действующему президенту США продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода (до инаугурации Джо Байдена. — Ред.), слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределённый срок, по меньшей мере на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти», — подчеркнул Цукерберг.
После блокировки страниц Трампа в соцсетях Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.
8 января Twitter заблокировал президента США "навсегда". Плюс к этому руководство компании пригрозило деактивировать любую страницу в соцсети, через которую Трамп попробует воспользоваться.
Подобная корпоративная цензура возмутила не только американцев, но и всех людей доброй воли за границами США.
Своё решение глава Twitter Джек Дорси, несмотря на гигантские убытки компании, по-прежнему считает правильным, хотя в некоторой мере сожалеет о нём.
По мнению господина Дорси, необходимость заблокировать аккаунт господина Трампа — это признак «наших провалов в продвижении здоровой культуры общения», написал он в своём аккаунте в Twitter: «Я не праздную необходимость блокировки @realDonaldTrump, не горжусь этим и тем, как мы к этому пришли».
I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?— jack (@jack) January 14, 2021
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Несколько дней назад президент США прервал молчание и обратился к нации, упомянув в том числе о
"беспрецедентных нападках на свободу слова".
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Ранее публиковался материал о том, как гражданин США считающий себя сторонником демократической партии после блокировки аккаунта Трампа испытал «невыносимую душевную боль и страдания» из-за невозможности быть на связи с президентом и из-за наступления компании на свободу слова, в связи с чем готовится подать в суд на Twitter, оценив причинённый страданиями моральный вред ни много ни мало, в 88,7 миллиона долларов.
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Это политика. Неважно, какие у тебя намерения, важно, какие у тебя возможности.
чож я то не подал в суд раньше его ?