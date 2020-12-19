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Трампу не разрешают переехать из Белого дома в собственное поместье во Флориде

Трампу не разрешают переехать из Белого дома в собственное поместье во Флориде (6 фото)

Автор:
19 декабря 2020 21:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Мар-а-Лаго   Палм-Бич   Трамп   клуб   президент   соседи   сша   флорида   
2566
6
Соседи из города Палм-Бич предупреждают проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, что он не имеет права поселиться в своем известном особняке-клубе Мар-а-Лаго после того, как покинет Белый дом. Всё дело - в соглашении, которое бизнесмен заключил с этим городом в 1993 году.
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Метки: Мар-а-Лаго   Палм-Бич   Трамп   клуб   президент   соседи   сша   флорида   
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17  комментариев
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37k
doker 3 часа назад
Трампу не разрешают переехать из Белого дома в собственное поместье во Флориде
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475
Обратная сторона Луны doker 3 часа назад
Только на бездуховном западе всякие жители и городской совет могут что-то там запретить президенту
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6k
amrita 5 минут назад
сами себе создают трудности.
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−108
Dmitry Kurtov 11 минут назад
А что, логично. Подписал договор - выполняй условия.
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17k
Феникс 39 минут назад
Надеюсь дожить до того момента когда мэр города Санкт Петербурга намекнет через пресс службу подполковнику Путину, что его соседи не сильно хотят его видеть в качестве соседа в его коммуналке на петроградке)))
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4k
Fishki_surfer 56 минут назад
В США в связи с короновирусом действует запрет на принудительное выселение жильцов, если им некуда ехать.
Думаю, Трамп останется в Белом Доме тем или ины способом.
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7k
Караганда Час назад
я так понял-бездомный он теперь.ассоциация бомжей России готова принять Дональда в свои ряды.у меня ток один вопрос-а почему в госдуме нет преставителей от этой партии.
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27k
a.fey 2 часа назад
Так пусть продаст. Для какого-нибудь приюта для бездомных. И тогда местные жители порадуются.
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13k
Юрий 2 часа назад
Купит трёшку в Ростове.... Делов то. Почему мы должны переживать, где же Трамп будет жить?
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4k
Ya 2 часа назад
Что поделаешь-страна маразма.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Интересно,а Трамп удовлетворяет еще Меланию или уже поник ?
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8k
Кыся 3 часа назад
С его-то бабками он какое угодно поместье купить может, нафиг ему именно этот клуб.
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1k
fraxinus Кыся 2 часа назад
С его-то бабками и запросы больше.
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40k
Митрий 3 часа назад
Надо будет - разгонит эту лавочку - станет опять поместье.
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