Трампу не разрешают переехать из Белого дома в собственное поместье во Флориде

Соседи из города Палм-Бич предупреждают проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, что он не имеет права поселиться в своем известном особняке-клубе Мар-а-Лаго после того, как покинет Белый дом. Всё дело - в соглашении, которое бизнесмен заключил с этим городом в 1993 году.
Адвокат, представляющий состоятельную семью, живущую рядом с Мар-а-Лаго, отправил на днях в мэрию города Палм-Бич и Секретную службу США письмо, в котором говорится, что Мар-а-Лаго - это общественный гольф-клуб, и никто не может проживать в нем, даже собственник.
"Надеемся, что вы поработаете с командой президента, чтобы избежать неловкой ситуации для всех и дать президенту время для поиска других мест проживания в этом районе. И напомните им о параметрах соглашения об использовании", - написал юрист Реджинальд Стамбо.
"Надеемся, что вы поработаете с командой президента, чтобы избежать неловкой ситуации для всех и дать президенту время для поиска других мест проживания в этом районе. И напомните им о параметрах соглашения об использовании", - написал юрист Реджинальд Стамбо.
Те, кто не хочет, чтобы Трампы жили в Мар-а-Лаго, ссылаются на соглашение с местными властями, подписанное бизнесменом в 1993 году, и которое позволило ему превратить поместье в прибыльное предприятие. Сегодня Мар-а-Лаго имеет статус закрытого клуба с очень дорогим членством, а когда-то это был жилой комплекс Марджори Мерриуэзер Пост, американской светской львицы.
В 1985 году его приобрел Дональд Трамп. И через 8 лет подписал то самое соглашение. Документ, в частности, гласит, что каждый из членов клуба имеет право остановиться в поместье не более трех раз в году, и каждое пребывание может длиться не дольше семи дней подряд.
Клуб также должен ежегодно подтверждать тот факт, что в нем состоит не более 500 членов, причем как минимум 50 процентов из них живут или работают в Палм-Бич. Говорят, за последние годы в этом элитном гольф-клубе наблюдался настоящий бум, и вступительный взнос взлетел с $100 000 до $200 000. А отчетность городу уже несколько лет не подавалась. Между тем, "значительные налоговые льготы, полученные президентом по этой договоренности, остаются в силе, как и соглашение об использовании поместья", - напоминает в своем письме адвокат.
Из текста соглашения следует, что и сам Трамп с семейством, имеющий роскошные покои в Мар-а-Лаго, не может жить там более трех недель в год. И это не предвещает ничего хорошего для его планов перебраться из Белого дома в Палм-бич.
В 1985 году его приобрел Дональд Трамп. И через 8 лет подписал то самое соглашение. Документ, в частности, гласит, что каждый из членов клуба имеет право остановиться в поместье не более трех раз в году, и каждое пребывание может длиться не дольше семи дней подряд.
Клуб также должен ежегодно подтверждать тот факт, что в нем состоит не более 500 членов, причем как минимум 50 процентов из них живут или работают в Палм-Бич. Говорят, за последние годы в этом элитном гольф-клубе наблюдался настоящий бум, и вступительный взнос взлетел с $100 000 до $200 000. А отчетность городу уже несколько лет не подавалась. Между тем, "значительные налоговые льготы, полученные президентом по этой договоренности, остаются в силе, как и соглашение об использовании поместья", - напоминает в своем письме адвокат.
Из текста соглашения следует, что и сам Трамп с семейством, имеющий роскошные покои в Мар-а-Лаго, не может жить там более трех недель в год. И это не предвещает ничего хорошего для его планов перебраться из Белого дома в Палм-бич.
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В том соглашении еще говорится, что на землях поместья нельзя строить вертолетных площадок и причалов. Эти два условия Трамп пытался специально оспорить, и город сделал исключение для вертолетной площадки - но только на срок, пока он находится на посту президента, после чего ее необходимо ликвидировать. А обустроить причал в Мар-а-Лаго президенту-бизнесмену так и не удалось.
Меж тем многочисленные факты говорят о том, что Дональд Трамп уже готовится к переезду: его личные апартаменты в клубе ремонтируются, а Мелания подбирает подходящую школу во Флориде для 14-летнего сына Бэррона. И хотя до переезда в Вашингтон Трамп всё время числился жителем Нью-Йорка, в 2019 году он записался в обитатели Флориды и даже участвовал в голосовании от этого штата.
Меж тем многочисленные факты говорят о том, что Дональд Трамп уже готовится к переезду: его личные апартаменты в клубе ремонтируются, а Мелания подбирает подходящую школу во Флориде для 14-летнего сына Бэррона. И хотя до переезда в Вашингтон Трамп всё время числился жителем Нью-Йорка, в 2019 году он записался в обитатели Флориды и даже участвовал в голосовании от этого штата.
Если Трамп не откажется от своих планов жить в Мар-а-Лаго, ему надо готовиться к сложной юридической битве с городом. Между тем, Секретная служба США должна заранее разработать подробные планы по размещению своих агентов там, где Трамп решит жить после ухода с президентского поста как частное лицо. Ему будет обеспечена защита как бывшему главе государства: сокращенный набор агентов Секретной службы останется присматривать за его частной жизнью, а также займет отдельную комнату в его местожительстве - в качестве базы для операций по обеспечению безопасности.
И если Трампу внезапно заблокируют возможность жить в Мар-а-Лаго, Секретной службе придется поспешно разрабатывать новый план его защиты.
И если Трампу внезапно заблокируют возможность жить в Мар-а-Лаго, Секретной службе придется поспешно разрабатывать новый план его защиты.
Хотя Дональд Трамп и получил большинство голосов от соседей по Палм-Бич, которые живут на той же прибрежной полосе, те напоминают, что город и так дал ему слишком много поблажек за последние четыре года из-за его президентского поста. Местные жители столкнулись с массой проблем во время наездов Трампа в его роскошную недвижимость, которую он называл Зимним Белым домом. Это и шум вертолетов, и длинные кортежи, и перекрытые мосты и дороги, проблемы с дорожным движением.
"Там был настоящий цирк уже четыре года, и нам это надоело", - сказал CNN один из жителей Палм-Бич.
И адвокат могущественной семьи из Палм-Бич намекнул в своем письме, что жители престижного района согласны потерпеть Трампа в качестве своего соседа, но только не в том случае, если он решит постоянно жить в своем гольф-клубе:
"В Палм-Бич выставлено на продажу много прекрасных имений, - говорится в письме. - Конечно, он сможет найти что-то соответствующее своим потребностям".
"Там был настоящий цирк уже четыре года, и нам это надоело", - сказал CNN один из жителей Палм-Бич.
И адвокат могущественной семьи из Палм-Бич намекнул в своем письме, что жители престижного района согласны потерпеть Трампа в качестве своего соседа, но только не в том случае, если он решит постоянно жить в своем гольф-клубе:
"В Палм-Бич выставлено на продажу много прекрасных имений, - говорится в письме. - Конечно, он сможет найти что-то соответствующее своим потребностям".
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Думаю, Трамп останется в Белом Доме тем или ины способом.