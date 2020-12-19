Трампу не разрешают переехать из Белого дома в собственное поместье во Флориде

Те, кто не хочет, чтобы Трампы жили в Мар-а-Лаго, ссылаются на соглашение с местными властями, подписанное бизнесменом в 1993 году, и которое позволило ему превратить поместье в прибыльное предприятие. Сегодня Мар-а-Лаго имеет статус закрытого клуба с очень дорогим членством, а когда-то это был жилой комплекс Марджори Мерриуэзер Пост, американской светской львицы.

В 1985 году его приобрел Дональд Трамп. И через 8 лет подписал то самое соглашение. Документ, в частности, гласит, что каждый из членов клуба имеет право остановиться в поместье не более трех раз в году, и каждое пребывание может длиться не дольше семи дней подряд.

Клуб также должен ежегодно подтверждать тот факт, что в нем состоит не более 500 членов, причем как минимум 50 процентов из них живут или работают в Палм-Бич. Говорят, за последние годы в этом элитном гольф-клубе наблюдался настоящий бум, и вступительный взнос взлетел с $100 000 до $200 000. А отчетность городу уже несколько лет не подавалась. Между тем, "значительные налоговые льготы, полученные президентом по этой договоренности, остаются в силе, как и соглашение об использовании поместья", - напоминает в своем письме адвокат.

Из текста соглашения следует, что и сам Трамп с семейством, имеющий роскошные покои в Мар-а-Лаго, не может жить там более трех недель в год. И это не предвещает ничего хорошего для его планов перебраться из Белого дома в Палм-бич.