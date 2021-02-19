Допрятался: мальчика едва не раздавил мусоровоз

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Играя в прятки с друзьями, 7-летний Элиас Кесада из Флориды не придумал ничего лучше, чём спрятаться в мусорном баке.
Мальчик забыл, что именно в этот день мусор должны были забирать. Почему он не выскочил из бака, когда подъехал мусоровоз, история умалчивает. Возможно, испугался.
Но тем не менее, водитель совершенно случайно заметил, что из бака в кузов вывалилось что-то крупное, когда его перевернула механическая рука, и не стал тут же включать пресс.
Мужчина увидел, что ребенок попал внутрь механизма пресса и вызвал службу спасения.
Но тем не менее, водитель совершенно случайно заметил, что из бака в кузов вывалилось что-то крупное, когда его перевернула механическая рука, и не стал тут же включать пресс.
Мужчина увидел, что ребенок попал внутрь механизма пресса и вызвал службу спасения.
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После того, как ребёнка вытащили – он признался, что уже попрощался с жизнью и думал, что из него сделают "картофельное пюре".
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