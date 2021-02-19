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Допрятался: мальчика едва не раздавил мусоровоз

Допрятался: мальчика едва не раздавил мусоровоз (5 фото)

Автор:
19 февраля 2021 11:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: мусор   мусоровоз   опасность   пресс   ребёнок   сша   флорида   
1171
5
Играя в прятки с друзьями, 7-летний Элиас Кесада из Флориды не придумал ничего лучше, чём спрятаться в мусорном баке.
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Метки: мусор   мусоровоз   опасность   пресс   ребёнок   сша   флорида   
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77
анатолий горленко 2 часа назад
бывает... водитель молодец!
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791
Moon24 43 минуты назад
Жалко что пресс не включил - было бы забавнее
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3
Князь Курбский Час назад
Не ребёнок, а негритенок
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Митрий 3 часа назад
Интересно как к бы отнеслись негры к утилизации негра негром.
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Князь Курбский Митрий Час назад
Они этим 18 тысячелетий занимаются.
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