Допрятался: мальчика едва не раздавил мусоровоз

Мальчик забыл, что именно в этот день мусор должны были забирать. Почему он не выскочил из бака, когда подъехал мусоровоз, история умалчивает. Возможно, испугался.



Но тем не менее, водитель совершенно случайно заметил, что из бака в кузов вывалилось что-то крупное, когда его перевернула механическая рука, и не стал тут же включать пресс.



Мужчина увидел, что ребенок попал внутрь механизма пресса и вызвал службу спасения.