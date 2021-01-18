Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена

В ходе предвыборной компании Джо Байден пообещал, что будет более лоялен с мигрантами и отменит все введенные Трампом запреты и ограничения. Получите - распишитесь. Караван беженцев намерен взять новоизбранного президента на "слабо".
Как известно, бывший президент США Дональд Трамп крайне негативно относился к мигрантам и максимально ограничил возможность попасть в страну пришлым беженцам.
Однако Джо Байден придерживается других взглядов и в декабре даже пообещал отменить все ограничения, введенные своим предшественником. Что-ж, кто-то воспринял эти слова за чистую монету и расценил их как призыв к действию.
Новый караван мигрантов из Гондураса отправился в США, чтобы прибыть туда к началу инаугурации нового, лояльного к их нуждам президента. Сначала многотысячная толпа должна пройти Гватемалу - и уже тут беженцы столкнулись с полицией и законами страны, которые предписывают прохождение 15-дневного карантина.
Три группы, в каждой из которых было примерно по три тысячи человек, сумели пересечь Гватемальскую границу из Гондураса в ночь с пятницы на субботу. Многим из них удалось прорваться через полицейские кордоны и пограничников.
Пресс-секретарь президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи Патрисия Летона заявила журналистам, что мигранты прорвались в страну "силой" , тем самым, нарушили закон о государственной границе.
Пресс-секретарь президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи Патрисия Летона заявила журналистам, что мигранты прорвались в страну "силой" , тем самым, нарушили закон о государственной границе.
YESTERDAY: Dramatic video shows people from the Honduran migrant caravan pushing past border control to cross into Guatemala. pic.twitter.com/lATvwr4O0P— The Hill (@thehill) January 17, 2021
Как сообщает агентство РИА, силам правопорядка Гватемалы удалось задержать и экстрадировать в Гондурас лишь малую часть из проникших на территорию страны - только 992 нелегальных мигранта, в том числе 163 ребенка.
Несмотря на постоянные просьбы гватемальских властей вернуться обратно, беженцы из Гондураса отказываются повиноваться и двигаются в сторону мексиканской границы. Мигрантов не пугают около 20 контрольно-пропускных пунктов, которые им придется преодолеть. Они говорят, что готовы страдать, но экономическая ситуация в Гондурасе так сложна, что людям там не выжить. К кризису экономики вызванному COVID-19, добавились разрушительные последствия, принесенные ураганами «Эта» и «Йота» в ноябре 2020 года.
По разным данным в Гватемале сейчас может находиться около 8000 тысячи мигрантов. Несмотря на задержание части беженцев на КПП, их количество в целом остается достаточно большим. Все эти люди надеются, что Джо Байден сдержит свои обещания. "Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения", — говорится в их заявлении.
Вот кто обещал "развернуть политику на 180 градусов" и предоставить гражданство 11 миллионам нелегалам.Народ поверил и пришел. Что будете делать дальше, господин Байден?
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Это временные трудовые мигранты, гастарбайтеры
Семьи они не тащат, за редким исключением
А кто из США обратно выехал ?
не путайте гастарбайтеров и действительно мигрантов
Рот-Фронт товарищи
Наши из Кремля тоже бы могли по сойдествовать и указать им куда идти,оружия подкинуть.
Поэтому буржуазные правительства и раздувают этот цирк с беженцами и перебеженцами - исключительно бабки. А разговоры о правах человека, гуманитарной взаимопомощи - чушь. Они (империалисты) сами намеренно сделали так, чтобы в Гондурасе/Эфиопии/Сирии/Бангладеше было нехорошо.
Как говориться, демократы правят по принципу "после нас хоть потоп".