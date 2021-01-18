FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2372 поста • 1022 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена

Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена (11 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 09:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Трамп   байден   мигранты   миграционная политика   нелегалы   политика   сша   
2233
11
1
В ходе предвыборной компании Джо Байден пообещал, что будет более лоялен с мигрантами и отменит все введенные Трампом запреты и ограничения. Получите - распишитесь. Караван беженцев намерен взять новоизбранного президента на "слабо".

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Трамп   байден   мигранты   миграционная политика   нелегалы   политика   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
43
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
450
Warlocktv 2 часа назад
Я как раз прикупил попкорна. Ждем развития событий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера 4 минуты назад
Чего пешком идти, на поезде быстрее.
Чего пешком идти, на поезде быстрее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
евгений 19 минут назад
Байден скажет, что забыл что говорил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−21
Сергей Полчаса назад
Фабрикантша ниже пруфы просила, что Россия на 4 месте по количеству мигрантов:
Доклад ООН за 2017
Доклад ООН за 2020
С.у.к.а., почему же такие ленивые, самим найти 30 секунд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
160
маленький вовочка Полчаса назад
Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
784
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Саранча
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−21
Сергей 47 минут назад
Россия занимает 4 место в мире, по количеству мигрантов. А всех плять опять волнует США
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
14k
Юрий Броненосец Потелкам 22 минуты назад
В России в 2020 году произошло снижение количества мигрантов в стране, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.
В Российской Федерации ежегодно находятся от девяти до 11 млн иностранных граждан, цитирует РИА Новости ответ ведомства на запрос.
«В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет... 6,3 млн», отметили в МВД.
https://russian.rt.com/russia/article/813414-mvd-migranty-statistika-rossiya-2020https://russian.rt.com/russia/article/813414-mvd-migranty-statistika-rossiya-2020

В России в 2020 году произошло снижение количества мигрантов в стране, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ. В Российской Федерации ежегодно находятся от девяти до 11 млн иностранных граждан, цитирует РИА Новости ответ ведомства на запрос. «В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет... 6,3 млн», отметили в МВД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Броненосец Потелкам Kazanzaki 21 минуту назад
У нас в 2020 зарплаты сильно упали - узбеки\таджики массово уехали обратно
Это временные трудовые мигранты, гастарбайтеры
Семьи они не тащат, за редким исключением
А кто из США обратно выехал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Броненосец Потелкам Юрий 20 минут назад
вот об этом я и написал
не путайте гастарбайтеров и действительно мигрантов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Юрий Броненосец Потелкам 17 минут назад
МВД РФ их не разделяет. Заехал в РФ - мигрант.... Считают просто по головам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kazanzaki Броненосец Потелкам 17 минут назад
Люба Успенская!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
708
Nane First NameLast 51 минуту назад
Все ребята, поздняк. Нужно было до выборов щемиться. Байдену вы нах теперь не нужны. Более того, после инаугурации, BLM и Антифа будут завидовать Трампу. Байден их к вам в Гондурас депортирует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
petia 53 минуты назад
УРА товарищи заграница вас поддерживает.
Рот-Фронт товарищи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 57 минут назад
Демократы и Трамп могли бы денег им подкинуть и карту дать с маршрутом на Вашингтон.....
Наши из Кремля тоже бы могли по сойдествовать и указать им куда идти,оружия подкинуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
Plan Час назад
Вперед Америка! Главное не останавливайся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec Час назад
Своих беснующихся негров мало, решили впустить ещё дикие орды латиносов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Миша Yasen_Perec 45 минут назад
Клин клином вышибают ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Regerald Час назад
Отчего этот сыр-бор с мигрантами? Надо зрить в корень, а там всё просто: мигранты это рабочая сила. Рабочая сила это товар, который можно покупать-продавать, вполне по рыночным законам. Много мигрантов - предложение превышает спрос - капиталовладельцам можно платить меньшие зарплаты всем рабочим и иметь бóльшую маржу.
Поэтому буржуазные правительства и раздувают этот цирк с беженцами и перебеженцами - исключительно бабки. А разговоры о правах человека, гуманитарной взаимопомощи - чушь. Они (империалисты) сами намеренно сделали так, чтобы в Гондурасе/Эфиопии/Сирии/Бангладеше было нехорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sam Backet Regerald 54 минуты назад
ну вот, зри глубже. Что будет, когда работы на всех не хватит? правильно, эти мирные беженцы пойдут грабить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
кожаный олень Regerald 41 минуту назад
они не работать едут, они едут жить на пособия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Regerald Sam Backet Минуту назад
А это проблемы уже коренного населения - никак не тех кто решает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PLT LDR 2 часа назад
Байдан пообещал дать гражданство десяти миллионам нелегальным иммигрантом. Без проверок, так просто дать, даже не выжидая срока в 5 лет. Все немного в ох**е. Идея такая. Эт добавит 10 миллионов избирателей к демократам, что окончательно поменяет демографию в США, и даже есть шанс, что Техас в конце концов перестанет быть республиканским.

Как говориться, демократы правят по принципу "после нас хоть потоп".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
779
Tashka75 2 часа назад
Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием БайденаПосмотреть
Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
andrey morozov 2 часа назад
Надеюсь кого то из этих дерьмократов зарежет пришлый гондурасец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO 2 часа назад
Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
прикольно было бы, если б они еще жестче сделали))) «Пускаем в страну и дарим гражданство только гососекам. На границе подтвердить и доказать свою гомосечность»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
gnyS i Vladimir Taranovich 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Очереди за пособиями и бесплатной едой ещё больше увеличатся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex Shekhar Kapur 50 минут назад
Пособия в США платят только официальным мигрантам. А нелегалов из Гондураса, скорее всего, заселят в палатки за колючку и будут привлекать на грязные физические работы. Кормить же их будет "Красный крест". Бидэ обещал увеличить квоту на приём эмигрантов, а эти нелегалы решили, что они на халяву поживут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
618
Alexander 2 часа назад
Гы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото) «Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото) Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах Чака Норриса подозревают в сочувствии к Трампу и посещении митинга в его поддержку Чака Норриса подозревают в сочувствии к Трампу и посещении митинга в его поддержку Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

639023



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
1
38
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
1
58
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Учитель успеха" в тайге. Часть 6. И я понимаю, что это не медведь, но ср@ть остановиться не могу!
0
2
"Учитель успеха" в тайге. Часть 6. И я понимаю, что это не медведь, но ср@ть...
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
2
10
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#СССР#кино#Россия#позитив#Автомобиль#коты#смешные#война
#Юмор#история#сша#приколы#истории#прикол#актеры#люди#на различный вкус#в мире
#факты#животные#картинки#прикольные#настроение#подборка#комментарии#общество#художник#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться