Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена

Три группы, в каждой из которых было примерно по три тысячи человек, сумели пересечь Гватемальскую границу из Гондураса в ночь с пятницы на субботу. Многим из них удалось прорваться через полицейские кордоны и пограничников.

Пресс-секретарь президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи Патрисия Летона заявила журналистам, что мигранты прорвались в страну "силой" , тем самым, нарушили закон о государственной границе.