Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась

Тем самым, автоледи начисто опровергла известную поговорку "в одну реку дважды не войдешь".
Необычное ДТП произошло 8 февраля в Киеве на пересечении улиц Новогоспитальной и Евгения Коновальца.
Владелица автомобиля Toyota не смогла выдержать безопасную дистанцию и врезалась в машину, идущую впереди. Авария довольно распространенная, однако то, что последовало дальше, удивило многих автолюбителей.
Нарушительница ПДД вышла из машины, затем снова села за руль и второй раз протаранила несчастную иномарку. Только теперь пострадали еще пара машин: авто которое вытолкнула женщина, зацепило двигавшиеся неподалеку Lexus и Chevrolet.
Испуганная владелица машины сообщила, что растерялась после первого ДТП и перепутала педали, когда села за руль. В итоге 6 минут ее растерянности обернулись двумя протоколами по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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Водитель пострадавшей машины:
- А если меня нет, Вы как останавливаетесь?