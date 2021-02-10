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Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась

Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 17:06
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   дтп   женщина за рулем   киев   смешно   транспорт   
804
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Тем самым, автоледи начисто опровергла известную поговорку "в одну реку дважды не войдешь".

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Метки: авария   видео   дтп   женщина за рулем   киев   смешно   транспорт   
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12  комментариев
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248k
Booharik 49 минут назад
Вспомнился анекдот:
Водитель пострадавшей машины:
- А если меня нет, Вы как останавливаетесь?
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27k
a.fey 3 минуты назад
Она растерялась, подумала, что въехала в саму себя.
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7k
Вася 6 минут назад
ещё и тачки одинаковые
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7k
Вася 8 минут назад
судя по тачкам на видео, небедно там у них живу на украине
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404
Dk 38 минут назад
Представляю как испугался мужик во-время второго ДТП..
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13k
Ligov 38 минут назад
Добить видимо решила...)
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37k
Нанук Паналык 57 минут назад
Нихрена себе у них разрешение у уличных камер!
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51
робт Нанук Паналык 11 минут назад
"уличная" это вторая с видом на перекресток, а первая чья то со средненьким fullhd
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8k
Кыся 58 минут назад
Контрольный!
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4k
Дарвин и аморальная премия 58 минут назад
Да ладно,с кем не бывает
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57k
Опиум для народа 58 минут назад
Кто теряется на дороге- ходите пешком, бл"дь!
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3k
Едондер пуп Час назад
И всё-таки, поговорка не опровергнута: первый раз она въехала в неповрежденную машину, второй раз - уже в другую, битую))
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