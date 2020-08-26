"Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат

В любой сложной ситуации зови Степана. А если серьезно, то это еще один пост популярной и бесконечной рубрики "женщина и руль".
Героини ролика, появившегося в Сети, поехали купаться на Байкал. Но не преуспели. Искупалась скорее машина.
Даже если кто-то старательно протестовал против стереотипов о том, что женщина и руль - две вещи несовместимые, теперь наверняка задумается. Может, это "жжж" неспроста?
Кстати, дамы и сами не очень высокого мнения о своих умственных способностях, потому сразу заявляют, что они дуры. И вот еще вопрос: действительно ли на Байкале такая мутная вода?
Кстати, дамы и сами не очень высокого мнения о своих умственных способностях, потому сразу заявляют, что они дуры. И вот еще вопрос: действительно ли на Байкале такая мутная вода?
Когда после спуска лодки на воду получил еще и подлодку
Кстати, мужчины порой тоже ведут себя похоже - этим парням так же не повезло. Вот только Степана поблизости не оказалось.
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