FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10476 постов • 2370 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат

"Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: авто   байкал   видео   женщина и руль   смешно   транспорт   утопили машину   юмор   
4478
3
1
В любой сложной ситуации зови Степана. А если серьезно, то это еще один пост популярной и бесконечной рубрики "женщина и руль".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: авто   байкал   видео   женщина и руль   смешно   транспорт   утопили машину   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
6k
sumrаknn Полчаса назад
Посмотрел без звука. Праворукая. Подобрала в японии и нет денег на паром? До материка по дну что ли хотела перегнать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин Полчаса назад
Не девки,вы не всю её утопили,а только наполовину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Star Link 40 минут назад
Сосать ей у Степана не пересосать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
im240 48 минут назад
ну утопили и утопили. ничего страшного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 50 минут назад
Баба за рулем - горе в семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
chichic1 52 минуты назад

"Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
смт Час назад
не зря говорят, курица не птица-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sivanov1079 2 часа назад
Вот из-за таких овец и баранов на рыбалке по закону авто нужно оставлять чуть ли не за 300м от кромки воды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов sivanov1079 2 часа назад
Сейчас случись какое-нибудь производство организовывать, так сразу местные стеной встают, дескать, не тронь нашу жемчужину, защитим экологию, а как свои корыта мазутные полоскать - всегда пожалуйста без зазрения совести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sivanov1079 Борис Карабанов Час назад
В Байкале по пол сотни машин топят со льда ежегодно, и далеко не все они из Москвы и Питера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Габит Калыков 2 часа назад
Голос не тот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Lilian 2 часа назад
Вот как надо звать.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 2 часа назад
Ну хоть с юмором))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
690
Шурман 2 часа назад
Я еще до комментов не добрался сразу вспомнил про Степана :)) Обожаю самокритичных людей . Я бы ей помог но машине уже не поможешь :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора" Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора" "Отгоняющий комаров": Соловьев выложил новое видео своей тренировки "Отгоняющий комаров": Соловьев выложил новое видео своей тренировки Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии Когда заехал на ставропольскую автомойку в поселке и понял, что такое перфекционизм Когда заехал на ставропольскую автомойку в поселке и понял, что такое перфекционизм Какие же они тупые! 15 случаев, когда люди оказались глупее, чем о них думали Какие же они тупые! 15 случаев, когда люди оказались глупее, чем о них думали
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

560220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его скрутили
0
109
Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его...
В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
0
241
В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
19-летняя танцовщица стала самой популярной звездой TikTok в Австралии
2
18
19-летняя танцовщица стала самой популярной звездой TikTok в Австралии
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
1
6
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#в мире#россия#семья#дети#навальный#врачи
#юмор#факты#интересное#картинки#дтп#сша#автоприкол#люди#авто авария#девушка
#прикол#история#авария#забавно#кино#шоу бизнес#девушки#транспорт#актеры#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться