"Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат

Даже если кто-то старательно протестовал против стереотипов о том, что женщина и руль - две вещи несовместимые, теперь наверняка задумается. Может, это "жжж" неспроста?

Кстати, дамы и сами не очень высокого мнения о своих умственных способностях, потому сразу заявляют, что они дуры. И вот еще вопрос: действительно ли на Байкале такая мутная вода?