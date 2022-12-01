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В Сочи дама за рулём перепутала педали и протаранила магазин

В Сочи дама за рулём перепутала педали и протаранила магазин

Автор:
01 декабря 2022 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: Женщина за рулём   Сочи   авария   видео   дтп   опель   перепутала педали   
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А еще своим авто снесла рабочего на рынке и повредила "ГАЗель".

Одна ошибка - и столько последствий! В Сочи автолюбительница замечталась и случайно перепутала педали. В результате красный Opel на скорости въехал в заставленный «Газелями» проулок, задел и повалил рабочего (который из-за действий мадам сломал ногу) и протаранил торговый павильон, вдребезги разбив стеклянную стену.



ДТП произошло 30 ноября на улице Яна Фабрициуса.


Владельцам павильона "Кофейное оборудование" повезло, что внутри не было посетителей, иначе пострадавших могло бы быть больше. А ведь просто перепутала газ с тормозом...

Источник:

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Метки: Женщина за рулём   Сочи   авария   видео   дтп   опель   перепутала педали   
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14  комментариев
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18k
alexis 58 минут назад
Утро начинается с кофе.
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4k
vasilykopkov 4 минуты назад
Логика видимо такая:
"Ой кажется я еду, хотя должна остановиться!...
Наверное надо сильнее давить на педаль - тогда остановлюсь...
Ой, все равно разгоняется!...
Попробуем давить ещё сильнее..."
"Дура, просто убери ногу с педали!!!"
"Что? Зачем?... "
БАХ-БАБАХ... и ещё разик, для верности - БАХ!!!
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13k
AzuveR 12 минут назад
Просто у неё там гараж. Мужику здоровья.
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2k
Garbiy 14 минут назад
А ноги с руками она не перепутала?
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651
kolobok263 20 минут назад
Уважаемый автор, у Вас ошибочно написано слово "Дама" вместо слова "Овца"
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14k
Alex Полчаса назад
Сколько уже людей пострадало от того что эти курицы "просто перепутала педали"... И не просто пострадали, но и погибли, в том числе и дети.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Возмещение ущерба по полной и мадама пересядет на гужевой транспорт. Хотя для некоторых представителей и лошадей жалко! Они когда пешком даже педали путают.
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51k
Олег 38 минут назад
"Водителю-500 рублей , а грузчикам х,й сосать"
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4k
vasilykopkov 46 минут назад
Что значит "перепутала педали"?
Что у неё вообще в голове...
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26k
Юрий 47 минут назад
А всё потому, что педалей три, а ноги всего две.
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868
vandergur 51 минуту назад
лишать прав пожизненно
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16k
Alex ASK 54 минуты назад
За рулём 3.14да - это не езда!
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