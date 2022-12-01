В Сочи дама за рулём перепутала педали и протаранила магазин

1069
2
1
А еще своим авто снесла рабочего на рынке и повредила "ГАЗель".
Одна ошибка - и столько последствий! В Сочи автолюбительница замечталась и случайно перепутала педали. В результате красный Opel на скорости въехал в заставленный «Газелями» проулок, задел и повалил рабочего (который из-за действий мадам сломал ногу) и протаранил торговый павильон, вдребезги разбив стеклянную стену.
Владельцам павильона "Кофейное оборудование" повезло, что внутри не было посетителей, иначе пострадавших могло бы быть больше. А ведь просто перепутала газ с тормозом...
Источник:
Ссылки по теме:
- Огненное ДТП на парковке: водитель перепутал газ с тормозом
- "Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак
- Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась
- Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво»
- В Испании женщина за рулём Porsche Taycan подхватила и впечатала Macan в кирпичную стену
Новости партнёров
реклама
"Ой кажется я еду, хотя должна остановиться!...
Наверное надо сильнее давить на педаль - тогда остановлюсь...
Ой, все равно разгоняется!...
Попробуем давить ещё сильнее..."
"Дура, просто убери ногу с педали!!!"
"Что? Зачем?... "
БАХ-БАБАХ... и ещё разик, для верности - БАХ!!!
Что у неё вообще в голове...