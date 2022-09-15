Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в крупное ДТП в Киеве. По сообщению пресс-секретаря, легковой автомобиль столкнулся с машиной президента Украины.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице рассказал, что президент попал в ДТП в Киеве.
"В Киеве произошло столкновение легковой машины с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения," — написал он на своей странице.
Позже в сети стали появляться фотографии и видео с места аварии.
В ролике видна скорая помощь, полиция и повреждённые автомобили. Никифоров отметил, что президент Украины в ДТП не пострадал.
"Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", - написал Никифоров.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. Правоохранители начали расследование происшествия, уточняет MK.RU.
Источник:
АНТИФИШКИ
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