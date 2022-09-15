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Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Автор:
15 сентября 2022 10:13
Сообщество : Аварии
Метки: Зеленский   Украина   авария   видео   дтп   киев   кортеж   фото   
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Автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в крупное ДТП в Киеве. По сообщению пресс-секретаря, легковой автомобиль столкнулся с машиной президента Украины.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице рассказал, что президент попал в ДТП в Киеве.

"В Киеве произошло столкновение легковой машины с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения," — написал он на своей странице.

Позже в сети стали появляться фотографии и видео с места аварии.

В ролике видна скорая помощь, полиция и повреждённые автомобили. Никифоров отметил, что президент Украины в ДТП не пострадал.

"Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", - написал Никифоров.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. Правоохранители начали расследование происшествия, уточняет MK.RU.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Зеленский   Украина   авария   видео   дтп   киев   кортеж   фото   
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26  комментариев
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424
ColuMbot1 56 минут назад
жаль недобили !
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nikad 56 секунд назад
Медики, которые сопровождают главу государства - а что без медиков уже никуда?
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812k
Митхун Чакрабортенков 3 минуты назад
Похоже началось...
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11k
Джон Уик 10 минут назад
Фигня. Не верю.
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3k
Славик 14 минут назад
Мы просто приехали посмотреть на "Киевский академический театр кукол"... Знаете, Украина славится куклами...
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28k
EvilHomer 23 минуты назад
Даже если это случайное ДТП, водитель 146% признается в покушении.
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5k
МимоПроходил 41 минуту назад
Разные миры... Ох, Зеленский бы моли звездюлей надавал. Но жаль, тот урод бункерный обосранный сидит сопли свои жует. Разве что колесо открыть можно, пока в Изюме рабы дохнут, но пох на них.
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1k
ОМ 43 минуты назад
Мозк не задет
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5k
GROMOZEKA 46 минут назад
«Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь»

Отсыпали?
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28k
Aqueronte 47 минут назад
Не, слишком скучно было бы, если б зеля так бездарно разбился. Эпичности не хватает, большой бум, петля, пуля в затылок. Что-то такое нужно.
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1k
Victor 52 минуты назад
недоработочка
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1k
Alex 54 минуты назад
Тварь..
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10k
Алексей 57 минут назад
Ну вот,весь фен и кокс по машине разлетелся
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39
Федор Шелепа 58 минут назад
жаль не сдох
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690
Выхухоль (Нагайна) Час назад
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118
Sata33 Час назад
Ща про покушение звонить будут ...
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19k
ЦСКА Час назад
А презерватив украины на чем ездит??
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WhiteRat

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