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15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности

15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности (16 фото)

Автор:
10 февраля 2021 10:50
Сообщество : Юмор
Метки: женщины живут дольше   идиоты   прикол   провал   техника безопасности   фото   
1576
16
Иногда люди работают так, словно у них есть запасные жизни. Перед вами подборка с идиотами, смотреть на которых и смешно, и страшно одновременно. Так вот почему женщины живут дольше!
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Метки: женщины живут дольше   идиоты   прикол   провал   техника безопасности   фото   
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1  комментарий
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Yasen_Perec 45 минут назад
4. Фигня, там всего-то 5V. А телефон не жилец.
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