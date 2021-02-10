15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности

Иногда люди работают так, словно у них есть запасные жизни. Перед вами подборка с идиотами, смотреть на которых и смешно, и страшно одновременно. Так вот почему женщины живут дольше!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей
- Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур
- Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей
- Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее
- "И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...