15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности

Иногда люди работают так, словно у них есть запасные жизни. Перед вами подборка с идиотами, смотреть на которых и смешно, и страшно одновременно. Так вот почему женщины живут дольше!

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1. В ЖКХ знают толк в извращениях 0 Источник:

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2. О - опасно 0 Источник:

3. Вот почему женщины живут дольше мужчин 0 Источник:

4. Техника безопасности? Не, не слышали 0 Источник:

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6. Мужчины бесстрашные или сумасшедшие? 0 Источник:

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8. На грани маразма 0 Источник:

9. Выглядит не очень надежно 0 Источник:

10. Какой-то Человек-паук 0 Источник:

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12. Надо же додуматься до такого 0 Источник:

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14. Человеческая лестница 0 Источник: