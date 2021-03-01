Говорят, что жизнь - бумеранг: что даешь, то и получаешь. Герои нашей подборки явно перестарались с негативом, ведь расплачиваются за свои поступки мгновенно. А вы верите в карму?

0

1. Думал, что может припарковаться на тротуаре, но не тут-то было 0 Источник:

×

2. Природа сразу дает ответ

3. Карма в действии 0 Источник:

4. Идиоты на дороге

5. Карма в виде мести от соседей, которых достала громкая музыка среди ночи 0 Источник:

6. Карма не дремлет 0 Источник:

7. Вывод: не выпендривайся Посмотреть Источник:

8. Доигралась Посмотреть Источник:

9. Мужчина поджег автомобиль и сам тоже загорелся 0 Источник:

10. В метро парень оставил надпись, но его поймали и заставили оттирать 0 Источник:

11. Пранк пошел не по плану

12. Так ему и надо

13. Даже наказывать не пришлось

14. Быстрый кармический ответ Мгновенная карма pic.twitter.com/Zp7HTi7lgm — Лучшие гифки (@gifsvideo) June 7, 2019

16. Получите - распишитесь 0 Источник: