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Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение

Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение (14 фото + 2 гиф)

Автор:
01 марта 2021 12:19
Сообщество : Юмор
Метки: Мгновенная карма   забавно   идиоты   карма   кармическое наказание   прикол   фото   
4089
16
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Говорят, что жизнь - бумеранг: что даешь, то и получаешь. Герои нашей подборки явно перестарались с негативом, ведь расплачиваются за свои поступки мгновенно. А вы верите в карму?
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Метки: Мгновенная карма   забавно   идиоты   карма   кармическое наказание   прикол   фото   
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4  комментария
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442
solosolovov 59 минут назад
Мне кажется на 15 мужик себе ходовую конкретно повредил.
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1k
3,14здун-фантаст 42 секунды назад
я соседям сверху три раза пеной дверь задувал, запарили свои пьянки-гулянки до 3 ночи, еще и псины гавкают-воют. После 3 раза тихо стало...
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235
Youtube's Best Channel Полчаса назад
Сказочные твари и где они обитают.
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3k
Алексей Куликов Полчаса назад
В детской политике висела реклама прививки от ветряки. Там написано, что это для людей с подавленым иммунитетом.
Ну или если тебе много лет и ты не болел.
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