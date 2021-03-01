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Говорят, что жизнь - бумеранг: что даешь, то и получаешь. Герои нашей подборки явно перестарались с негативом, ведь расплачиваются за свои поступки мгновенно. А вы верите в карму?
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2. Природа сразу дает ответ
4. Идиоты на дороге
7. Вывод: не выпендривайся
8. Доигралась
11. Пранк пошел не по плану
12. Так ему и надо
13. Даже наказывать не пришлось
14. Быстрый кармический ответ
Мгновенная карма pic.twitter.com/Zp7HTi7lgm— Лучшие гифки (@gifsvideo) June 7, 2019
15. Вор-неудачник
А вы верите в карму?
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