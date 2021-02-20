Раздражающие и совершенно непонятные вещи, которые вызывают у всех недоумение

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На нашей планете живет 7,7 млрд человек. У каждого свои привычки. И порой поступки людей вызывают много вопросов. Мы собрали раздражающие, странные и нелепые действия, не поддающиеся логике.
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А есть вещи, которые раздражают вас?
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