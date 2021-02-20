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Раздражающие и совершенно непонятные вещи, которые вызывают у всех недоумение

Раздражающие и совершенно непонятные вещи, которые вызывают у всех недоумение (16 фото)

Автор:
20 февраля 2021 12:35
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   прикол   раздражают вещи   странные поступки   фото   
938
16
На нашей планете живет 7,7 млрд человек. У каждого свои привычки. И порой поступки людей вызывают много вопросов. Мы собрали раздражающие, странные и нелепые действия, не поддающиеся логике.
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Метки: идиоты   прикол   раздражают вещи   странные поступки   фото   
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1  комментарий
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vorkuta-72 7 минут назад
Раздражают посты с дурацкими названиями и дурацким содержимым. Такие как этот...
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