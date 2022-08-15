14 раз, когда за ремонт брались настоящие безумцы

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Порой фантазия строителей и дизайнеров выходит за пределы разумного. Конечно, иногда и пожелания владельцев жилья немного безумные. И когда встречаются такие "таланты", неизбежно очередное мракобесие.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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