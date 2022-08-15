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14 раз, когда за ремонт брались настоящие безумцы

14 раз, когда за ремонт брались настоящие безумцы

Автор:
15 августа 2022 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Безумцы   в квартире   дизайн   идиоты   прикол   провал   ремонт   
1032
15

Порой фантазия строителей и дизайнеров выходит за пределы разумного. Конечно, иногда и пожелания владельцев жилья немного безумные. И когда встречаются такие "таланты", неизбежно очередное мракобесие.

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Источник:

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Метки: Безумцы   в квартире   дизайн   идиоты   прикол   провал   ремонт   
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1  комментарий
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Владимир Минуту назад
>> Зато горячая вода всегда есть
Это наоборот, чтобы батареи греть.
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