Идиоты, которые не угадали с размером, но им плевать

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Бывало с вами такое: очень нравится вещь, но размер не подходит, и вы все равно пытаетесь ее носить, хоть и выглядит это нелепо? Нет? Тогда с вами все в порядке! Мы собрали фото людей, которым вообще плевать на любые препятствия.
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