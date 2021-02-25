Идиоты, которые не угадали с размером, но им плевать

Бывало с вами такое: очень нравится вещь, но размер не подходит, и вы все равно пытаетесь ее носить, хоть и выглядит это нелепо? Нет? Тогда с вами все в порядке! Мы собрали фото людей, которым вообще плевать на любые препятствия.

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1. Купил классную тачку, но она маловата 0 Источник:

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2. Девушки всегда пытаются впихнуть невпихуемое 0 Источник:

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4. Запаска для Оки 0 Источник:

5. Седокова в платье, из которого может выпрыгнуть 0 Источник:

6. Застряла 0 Источник:

7. В сантиметре от полировки 0 Источник:

8. Штанишки на вырост 0 Источник:

9. Они пытались 0 Источник:

10. Маска с Али 0 Источник:

11. Покупки через интернет - лотерея 0 Источник:

12. Это должна была быть юбка 0 Источник:

13. Тапки великана 0 Источник: