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Идиоты, которые не угадали с размером, но им плевать

Идиоты, которые не угадали с размером, но им плевать (15 фото)

Автор:
25 февраля 2021 14:20
Сообщество : Юмор
Метки: Впихнуть невпихуемое   габариты не те   идиоты   не размеру   прикол   
1939
15
Бывало с вами такое: очень нравится вещь, но размер не подходит, и вы все равно пытаетесь ее носить, хоть и выглядит это нелепо? Нет? Тогда с вами все в порядке! Мы собрали фото людей, которым вообще плевать на любые препятствия.
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Метки: Впихнуть невпихуемое   габариты не те   идиоты   не размеру   прикол   
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alexis Полчаса назад
Жалкие подражатели.
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Ольга 45 минут назад
Босоножки с выпирающим мизинцем, увы, не редкость. Как правило, тут не размер, а материал в босоножках такой, чуть нога подпотеет, нога "пролезает" вперед, а мизинцу на перемычке приходится стопариться. Несколько пар таких выкидывала, в магазине при примерке все норм, а носить нормально не возможно.
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