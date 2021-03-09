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Кому-то подарили цветы, другим достался синяк под глазом....Международный женский день закончился, а итоги остались! Избил, изменила, подрались - а как вы отметили международный женский день?
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14. В Белебее покупатели устроили массовую драку, пытаясь купить подарки к празднику по акции
А как прошло ваше 8 марта?
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Отхожу от "празднования", решил посчитать.
На 8 Марта из семейного бюджета было потрачено:
1. Корпоратив на работе жены. Скидывались по 350 грн.
2. Жена присмотрела себе платье для корпоратива. 420 грн.
3. Подарок жене. 520 грн.
4. Цветок жене. 80 грн.
5. Жена захотела провести 8 Марта в развлекательном центре. Вход - по 290 грн с носа, плюс там пицца и пиво - еще в сумме 240 грн. Итого 820 грн.
Итоговая сумма: 350+420+520+80+820=2190 грн.
Ну да и хрен бы с ними, с деньгами. Если бы не одно маленькое "но". 4 дня назад у меня была днюха. Не юбилей, но и не 23 февраля. Жена мне подарила 500 грн. Просто деньгами. Одной бумажкой. Я этой купюрой расплачивался вчера в развлекательном центре за еду...