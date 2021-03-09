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Измены, драка девушек, давка в магазине из-за скидок: итоги празднования 8 марта

Измены, драка девушек, давка в магазине из-за скидок: итоги празднования 8 марта (15 фото)

Автор:
09 марта 2021 13:02
Сообщество : Юмор
Метки: 8 марта   идиоты   итоги 8 марта   итоги женского дня   прикол   смешно   фото   
1440
15
Кому-то подарили цветы, другим достался синяк под глазом....Международный женский день закончился, а итоги остались! Избил, изменила, подрались - а как вы отметили международный женский день?
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Метки: 8 марта   идиоты   итоги 8 марта   итоги женского дня   прикол   смешно   фото   
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8k
harlamov Час назад
Все попытались посмотреть видос?
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13k
Пумба 2 минуты назад
Ничего не подарил ©
Отхожу от "празднования", решил посчитать.
На 8 Марта из семейного бюджета было потрачено:
1. Корпоратив на работе жены. Скидывались по 350 грн.
2. Жена присмотрела себе платье для корпоратива. 420 грн.
3. Подарок жене. 520 грн.
4. Цветок жене. 80 грн.
5. Жена захотела провести 8 Марта в развлекательном центре. Вход - по 290 грн с носа, плюс там пицца и пиво - еще в сумме 240 грн. Итого 820 грн.
Итоговая сумма: 350+420+520+80+820=2190 грн.
Ну да и хрен бы с ними, с деньгами. Если бы не одно маленькое "но". 4 дня назад у меня была днюха. Не юбилей, но и не 23 февраля. Жена мне подарила 500 грн. Просто деньгами. Одной бумажкой. Я этой купюрой расплачивался вчера в развлекательном центре за еду...
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4k
Elf_80_Lvl 15 минут назад
12 и 13 вызывает у меня позитивную реакцию, читая такое всегда хочется написать легко измененными фразами которые так любят использовать женщины в попытках унизить мужчин "Человек не дерево всегда может сменить место , если ему чего то не нравится" и "Женщина в жизни никогда не должна жаловаться на своего мужчину, сама выбирала себе".
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1k
emporio_ss 18 минут назад
хватит
Ссылка coub.com
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13k
seller-k 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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