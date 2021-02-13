Как сейчас выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо

Помните двойника Леонардо Ди Каприо? Им оказался Роман Бурцев из Подольска. Его фото в служебной форме разлетелось по Сети в 2015 году, сделав Романа популярным.
Фото с двойником Лео публиковали как русские, так и зарубежные СМИ. Загрузив снимок на сайт знакомств, Роман проснулся знаменитым. Он хотел найти любовь, но стал настоящей звездой соцсетей. Выяснилось, что мужчина работал оператором техподдержки службы спасения "112".
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В 2016 году телеканал "Москва 24" даже создал проект под названием "Роман с Ди Каприо", куда пригласил Бурцева. С двойником Ди Каприо работали косметологи, стоматологи, стилисты, фитнес-тренеры, чтобы преобразить Романа и сделать его еще больше похожим на голливудского актера.
В рамках проекта Роман сбросил почти 20 кг, заметно преобразился, познакомился с отечественными звездами. Когда съемки закончились, его продолжали приглашать на различные шоу в качестве гостя, однако он вернулся на прежнюю работу с окладом в 20 тыс рублей, в свою квартиру в общежитии и купил белый KIA Soul.
Любовь он так и не нашел: у девушек, которые нравились ему, было много запросов. До 2019 года он продолжал работать в техподдержке "112", однако затем уволился и стал ведущим. Его приглашают на корпоративы, зарплата выросла до 50-60 тыс в месяц.
Вести юбилеи, дни рождения и свадьбы он начал не только в России, но и в Казахстане, а также Белоруси и Турции. После того, как его фото разлетелось по Сети, жизнь Романа кардинально изменилась. Его стали узнавать на улице, он начал много путешествовать.
Однако популярность, участие в рекламах, знакомства со звездами так и не смогли мотивировать Романа на поддержание формы, полученной на проекте
Мы решили заглянуть на страницу Романа Вконтакте, чтобы посмотреть, как он выглядит сейчас, спустя почти 5 лет после проекта
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