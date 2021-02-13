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Как сейчас выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо

Как сейчас выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо (14 фото)

Автор:
13 февраля 2021 07:44
Метки: двойник Леонардо Ди Каприо   двойник звезд   леонардо ди каприо   прикол   русский Ди Каприо   фото   
890
14
Помните двойника Леонардо Ди Каприо? Им оказался Роман Бурцев из Подольска. Его фото в служебной форме разлетелось по Сети в 2015 году, сделав Романа популярным.
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Метки: двойник Леонардо Ди Каприо   двойник звезд   леонардо ди каприо   прикол   русский Ди Каприо   фото   
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12k
seller-k 16 минут назад
Ну всё. С Лёнчиком пора завязывать, ты всё больше, Рома, становишься похож на Стасика

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118k
DeOrio 7 минут назад
Что за привычка лезть в чужую жизнь?
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13k
куджо 48 минут назад
Блин, ну прикольно ж
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