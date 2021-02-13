Как сейчас выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо

Любовь он так и не нашел: у девушек, которые нравились ему, было много запросов. До 2019 года он продолжал работать в техподдержке "112", однако затем уволился и стал ведущим. Его приглашают на корпоративы, зарплата выросла до 50-60 тыс в месяц.