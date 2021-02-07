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Питер в оцеплении: а Невский проспект горожане переходили по льду

Питер в оцеплении: а Невский проспект горожане переходили по льду (16 фото)

Автор:
07 февраля 2021 04:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Фонтанка   акция   невский   перекрытие   петербург   политика   полиция   
1039
16
В субботу почти весь центр Санкт-Петербурга был перекрыт дорожной техникой и полицией: власти и правоохранительные органы подстраховались на случай возможной несанкционированной акции протеста. Хотя на эти выходные митингов и шествий не было заявлено.
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Метки: Фонтанка   акция   невский   перекрытие   петербург   политика   полиция   
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487
Миша 3 часа назад
Почему лёд не взорвали, это преступная нерасторопность, и головотяпство!
Теперь весну отменят, в связи с угрозами митингов...
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4k
Сергей 18 минут назад
Что это?паника?
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8k
Мегапихель Час назад
ОМОН, Росгвардия должны теперь подать в суд на Навального с требованием - компенсировать простой сотрудников
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7k
Клёст Час назад
,,...Хотя на эти выходные митингов и шествий не было заявлено...,,
Так ни на прошлые, ни на позапрошлые выходные заявок на митинги и шествия также никто не подавал))
Кого вы смешите своим негодованием?)
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1k
kosterok 2 часа назад
Лучше всего к реакции власти подходит известная картинка.
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14k
dimitr 2 часа назад
Опять этот никому не нужный и неизвестный блогер, которого никто не боится...
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20k
Mike Miller 2 часа назад
Так формируется общественное мнение. Вы, люди, имеете неудобства из-за митингов. Митинги - зло.
Я до сих пор не понимаю, почему нельзя все разрешить и следить за общественной безопасностью...
Будто среди навальнят бойцы скинхеды есть.
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57k
Опиум для народа Mike Miller 2 часа назад
Это может сработать и в обратную сторону. Люди видят что им мешают как раз эти жандармы, хотя они ничего противозаконного не делали. Еще одна капля в чашу недовольства и подтверждение что свобода слова- фуфло.
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20k
Mike Miller Опиум для народа 2 часа назад
Пенестань. Есть "76,6%" для них виноват будет всегда митингующий.
"Не гони волну!"
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8k
Сергей 2 часа назад
Тут уж лучше перебдеть , чем недобдеть. Сочувствую нормальным гражданам, которым пришлось испытывать неудобства. Спасибо за это они могут сказать хомячкам породы «мыздесьвласть».
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6k
Administrator Сергей 2 часа назад
нормальные граждане в полном составе теперь испытывают другие неудобства: работают до смерти а не до пенсии
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Сергей 2 часа назад
сколько бы ты не бздел, всё равно обнулёныш когда-нибудь окончательно обнулиться, его банда разбежится, а за "мыздесьвласть" будущее...
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Какие интересные лопаты для уборки снега! Почему он просто стоят, а не работают?
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57k
Опиум для народа Свирепый Бамбр 2 часа назад
Они что,в полицаи шли чтобы работать?
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