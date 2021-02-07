Питер в оцеплении: а Невский проспект горожане переходили по льду

Утром в субботу вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками, полицейские машины и омоновцы в полном облачении. Кроме самого проспекта и выездов на него, перекрыли движение на прилегающих улицах: Марата, Восстания, Садовой, набережной Фонтанки, Литейном проспекте. К 13.00 закрыли и станции метро «Невский проспект» и «Гостиный Двор», поезда пустили через них без остановок. Автобусам пришлось объезжать перекрытые кварталы, и город встал в 10-балльных пробках.