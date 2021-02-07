Питер в оцеплении: а Невский проспект горожане переходили по льду

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области прокомментировать причину перекрытия дорог не смогли. А в Смольном «Фонтанке» сообщили, что накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом, чтобы оперативно её задействовать для закрытия пешеходного и дорожного движения.
Благовещенский мост закрыли для пешеходов со стороны Васильевского острова. Такая же ситуация с Дворцовым мостом. Пускают только по прописке pic.twitter.com/7AgJJ47tjY— Дикий Петербург (@Wild_SPb) February 6, 2021
На работу добиралась сегодня так, дед забыл про таблетки. Из метро гостиный двор на Невский не выпустили, просили какое то удостоверение с работы хз где такие дают pic.twitter.com/XWFigBkSmq— YlianaAnaily (@yliana_anaily) February 6, 2021
Приятельница пыталась сегодня пройти на Невский - не пустили, поинтересовалась причиной перекрытия.— Казаков (@eskazakov) February 6, 2021
Менты ей сообщили, что «ПОДОЗРЕНИЯ НА МИТИНГИ ИЗ-ЗА НАВАЛЬНОГО» 🤷♂️
Не из-за их головотяпства и дуроломства, а из-за Навального.
Росгвардия перекрыла Невский проспект, а оппозиционеры так и не пришли.— Скобарь (@snailtarian) February 6, 2021
ОМОН думает что митинги происходят вокруг них, и вышли сегодня на Невский. Ох и удивились они сегодня— TrasT (@AlexxxTrasT) February 6, 2021
А вот и правильно, пусть стоят на морозе и никто не придет— ❌Infernia Overkill ❌ (демон-хранитель Навального) (@1703Infernia) February 6, 2021
Когда перегородили Невский, но никто не пришел на митинг... pic.twitter.com/0Q6tb3WVpu— Союз❌пушнина (@letokot) February 6, 2021
Полностью перекрытый и парализованный сегодня центр Петербурга — весь Невский и окрестности, закрытие станций метро — в день, когда никаких митингов не анонсировали — это мощно. Очередная победа абсурда. А так-то власть не боится народа, что вы, совсем не боится.— Лапы в шоках (@panterrranight) February 6, 2021
Неделю назад администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа
Источник:
- "Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу": что говорят про удар ногой в живот на митинге
- "Брянск север" - новое стоп-слово для ОМОНа
- Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...
- Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
- Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ
Понравилось12
Теперь весну отменят, в связи с угрозами митингов...
Так ни на прошлые, ни на позапрошлые выходные заявок на митинги и шествия также никто не подавал))
Кого вы смешите своим негодованием?)
Я до сих пор не понимаю, почему нельзя все разрешить и следить за общественной безопасностью...
Будто среди навальнят бойцы скинхеды есть.
"Не гони волну!"