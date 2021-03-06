Митинги снеговиков признали законными

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В конце января полиция Архангельской области сурово разогнала несанкционированную акцию снеговиков в деревне Зачачье Холмогорского района.
Митингующих снеговиков полиция буквально втоптала обратно в снег, а плакаты были конфискованы как вещ доки.
Создательнице этой необычной демонстрации Елене Калининой сообщили, что дело пахнет административным правонарушением.
В полиции внимательно ознакомившись с материалами дела, пришли к выводу, что снеговикам митинговать можно. И даже с плакатами. Об этом рассказала на своей странице в ВК сама Калинина. Но возникает вопрос, если снеговики "не нарушали установленного порядка проведения митингов", могут ли они требовать возврата изъятого у них имущества и, возмещения морального вреда?
Кстати, снеговики довольно часто высказывают свою точку зрения. Так в 2019 году в Мурино они активно возмущались против недостроенного тротуара, но тогда их акцию полиция не разгоняла.
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А законные это какие? За партию жуликов и воров? Другие ведь не согласовывают...
А то, что снеговиков растоптали, так это они сами виноваты, нечего было под горячую руку лезть. У полицейских просто забрало запотело.