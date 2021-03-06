FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2319 постов • 816 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Митинги снеговиков признали законными

Митинги снеговиков признали законными (4 фото)

Автор:
06 марта 2021 10:45
Сообщество : Политика
Метки: Архангельская область   Митинги   акция   политика   полиция   снеговики   
1096
4
В конце января полиция Архангельской области сурово разогнала несанкционированную акцию снеговиков в деревне Зачачье Холмогорского района.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Архангельская область   Митинги   акция   политика   полиция   снеговики   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
228
Николай 2 часа назад
Россия при вове, страна парадоксов, снеговикам митинговать можно, а людям нет... и замок не его, он же так и сказал)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Артем Кощеев Полчаса назад
Это ещё Главное управление по противодействию экстремизму МВД России не подключилось к расследованию. Быстро признают снеговиков иностранными агентами и подберут им подходящую статью.
А то, что снеговиков растоптали, так это они сами виноваты, нечего было под горячую руку лезть. У полицейских просто забрало запотело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Юрий 45 минут назад
Главное, чтобы снеговик был аккуратный, а не бомжеватого вида.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Митрий 45 минут назад
Снеговиков налепили - могли бы и тротуары почистить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg Час назад
Если снеговикам можно, то огородным пугалам тоже не запрещено .


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель Час назад
Вопрос: можно ли летом бросить в лужу плакат и утверждать что это снеговик в жидкой форме?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
338
Собака 2 часа назад
Жалко, что у снеговиков, это сезонная работа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
Дмитрий Сергеевич Собака 2 часа назад
летом можно привлечь Пугало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
gnyS i Собака 54 минуты назад
Вообще странно что не завели ни 1 уголовного дела, снеговики явно молоденькие а привлечение к митингам несовершеннолетних наказуемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ибо весна, и снеговикам сейчас и без того худо))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Во Львове осквернили памятник Степану Бандере Во Львове осквернили памятник Степану Бандере "Брянск север" - новое стоп-слово для ОМОНа "Брянск север" - новое стоп-слово для ОМОНа Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих... Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо... В Архангельской области разогнали пикет снеговиков В Архангельской области разогнали пикет снеговиков Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81166



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Персонажи, которые появлялись на экране в исполнении и отечественных, и иностранных актёров
2
183
Персонажи, которые появлялись на экране в исполнении и отечественных, и иностранных...
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
3
86
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты
2
50
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с...
«Дешевая» реплика Lamborghini Reventon совсем не из дешевых
0
10
«Дешевая» реплика Lamborghini Reventon совсем не из дешевых
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#факты#шоу бизнес#знаменитости#девушки#сша#аварии#приколы
#Юмор#интересное#Россия#прикол#кино#СССР#настроение#фильм#автомобили#смешно
#животные#подборка#картинки#люди#дтп#автомир#позитив#актеры#новости#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться