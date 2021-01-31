Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...

P.S. Любопытно, но согласно "Теории управляемого хаоса" разработанной в середине прошлого века в США (создать проблему и самим же предложить решение), инспирировать народные волнения и протесты, предписывалось самому американскому правительству, чтобы "разобравшись с кем следует и наказав кого попало" затем иметь основания, в случае необходимости отобрать у запуганного американского народа оружие и (или) права и свободы, ну или принудить к незаконному медицинскому вмешательству, и т. д. и т. п.

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Остаётся надеяться (или молиться?), чтобы люди благоразумно остались дома, и специально обученные "Попы Гапоны" современности не смогли превратить 31 в "9 января".