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Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...

Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих... (3 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2021 09:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   мероприятия   несанкционированные   питер   политика   полиция   протесты   
862
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Вероятно, что "мимо проходящих" тоже уберут: полиция готовиться в случае необходимости оцепить и если потребуется, перекрыть 31 января проезды и проходы к центру Питера. В Первопрестольной имеет место похожая картина. Уже в субботу на Невском проспекте было рассредоточено столько полицейских, что этот район посчитали "свободным от жуликов и воров". По всей видимости, ждут продолжения несанкционированных мероприятий.

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Метки: Москва   Россия   мероприятия   несанкционированные   питер   политика   полиция   протесты   
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17  комментариев
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41k
Митрий Час назад
Ждем очередных говновидосиков про "жертв режима".
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−50
Васек повесил трубача 9 минут назад
Почему бы не выделить место для митингов, где все либерасто-коммунизды могут митинговать до усрачки? Зачем изначально провоцировать всех этих клоунов, делая митинги несанкционированными? Дать им по площадке в крупных городах где-нить на окраине, и пускай там скачут. Появление толпы в других местах жестко пресекать. Это единственное разумное решение, а пока что власть с этими протестами, дворцами и навальными ведет себя как ссыкливая, брехливая а главное, тупая власть. А чем заканчивается, когда власть тупая и не видит реальности, известно и из далекой истории, и по ближайшим соседям.
Опять же, набрали для пропаганды провластной позиции ну полных кретинов, зайти на любой форум, они вчистую проигрывают информационное поле даже если на том форуме их подавляющее большинство. Ну мозги надо включать, хотя после ухода Суркова там и с натяжкой умных то не осталось.
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5k
Владимир Васек повесил трубача 4 минуты назад
Им дают и даты и места, но они не идут. Нужна првокация
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4k
Сергей 19 минут назад
Не знаю на счёт детей,а люди выходят за справедливость.когда у 22летней дочки Шувалова месячный доход 172миллиона а у тракториста20килобатонов,то где тут справедливость?при таких раскладах революция не за горами.
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5k
Владимир Сергей 6 минут назад
Доход в час, а какой то Джон на тракторе в Аризоне получает 20килобургеров, при таком расскладе революция не за горами.
Доход в час, а какой то Джон на тракторе в Аризоне получает 20килобургеров, при таком расскладе революция не за горами.
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625
Дмитрий Полчаса назад
"Любопытно, но согласно "Теории управляемого хаоса" разработанной в середине прошлого века в США (создать проблему и самим же предложить решение), инспирировать народные волнения и протесты, предписывалось самому американскому правительству, чтобы "разобравшись с кем следует и наказав кого попало" затем иметь основания...."

Такой толстенный намек что ли от автора? Мол "это уже и не мы организовали, а Путин!"?
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109k
Редька с хреном Автор поста Дмитрий 12 минут назад
Безотносительно того, на кого Вы работаете, не пробовали ли Вы, Дмитрий мыслить мерой душевного покоя, а не вечного кайфа потребления; не категориями Трамп и Путин, тем паче не американцы и руские, а размеренными и взвешенными передвижениями фигурок, включая королёй, на "Мировой шахматной доске" глобальными игроками.
Нет не Путин - у него короткие штанишки такое организовать, и даже бриджи, чтобы выполнить...
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11k
KOSTELLO 37 минут назад
При этом желающих устроить какие-либо несанкционированные акции не видно

Ну и прекрасно.
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10k
albedo 44 минуты назад
Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...
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2k
Manul albedo 23 минуты назад
Дети в семье появляются потому что родители захотели. А не потому что денег насыпали.
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10k
albedo Manul 17 минут назад
Подрастешь, узнаешь, что взрослые осознанно заводят детей как только им позволит их материальное положение.
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2k
Manul albedo 10 минут назад
Мне подрастать уже не нужно. У меня сыну 17лет. И появился он не потому что денег насыпали за его рождение.
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10k
albedo Manul 7 минут назад
Тогда не неси хрень, что детей заводят, потому что родители захотели.
Потому что захотеть можно, когда есть на что детей растить.
Моему старшему 32 года, а ты мне втираешь: родители захотели. Ага.
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149
Кукулькан albedo Минуту назад
Вы из тех кто с возрастом любит только деньги. Сейчас вам можно отсыпать сколько угодно и детей у вас не прибавится. Не несите ереси, великовозрастный бухгалтер. Если бы люди заводили детей думая только о финансовом благополучии, человечество давно перестало бы существовать.
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30k
Alex 53 минуты назад
Щас пи*ры с эхо Москвы завизжат про 37-й год
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2k
Красаучег) 57 минут назад
Палками не бейте только, онижедети.. Пинками их, поджопниками по домам.. родителям штрафы, совершеннолетним штрафы и по 15 суток, пусть поработают тунеядцы на песчаных карьерах..
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889
Павел Астахов 57 минут назад
Баранов охраняют от них самих. Чтобы больше не было сакральных жертв и причитаний, что "женщину ударили", ониже дети, их за что и т.д.
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