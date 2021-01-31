Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...

Вероятно, что "мимо проходящих" тоже уберут: полиция готовиться в случае необходимости оцепить и если потребуется, перекрыть 31 января проезды и проходы к центру Питера. В Первопрестольной имеет место похожая картина. Уже в субботу на Невском проспекте было рассредоточено столько полицейских, что этот район посчитали "свободным от жуликов и воров". По всей видимости, ждут продолжения несанкционированных мероприятий.
По мере приближения к Александровской колонне концентрация людей в чёрных шлемах растёт, сотрудники силовых структур стоят с промежутком чуть ли не в метр. Сама Дворцовая площадь перекрыта. В арке Штаба поперёк стоят оранжевые водовозы.
При этом желающих устроить какие-либо несанкционированные акции не видно, сообщала в субботу Фонтанка.ру.
А тем временем согласно сведениям от очевидцев, в ночь с субботы на воскресенье, в центр Санкт-Петербурга пребывали дополнительные силы правоохранителей...
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В Москве уже уточнили, что и как будут ограничивать 31 января:
Ограничения для пешеходов будут введены в центре Москвы 31 января, семь станций столичного метро перекроют на вход и выход. Об этом сообщается на сайте московского главка полиции.
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P.S. Любопытно, но согласно "Теории управляемого хаоса" разработанной в середине прошлого века в США (создать проблему и самим же предложить решение), инспирировать народные волнения и протесты, предписывалось самому американскому правительству, чтобы "разобравшись с кем следует и наказав кого попало" затем иметь основания, в случае необходимости отобрать у запуганного американского народа оружие и (или) права и свободы, ну или принудить к незаконному медицинскому вмешательству, и т. д. и т. п.
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Остаётся надеяться (или молиться?), чтобы люди благоразумно остались дома, и специально обученные "Попы Гапоны" современности не смогли превратить 31 в "9 января".
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Опять же, набрали для пропаганды провластной позиции ну полных кретинов, зайти на любой форум, они вчистую проигрывают информационное поле даже если на том форуме их подавляющее большинство. Ну мозги надо включать, хотя после ухода Суркова там и с натяжкой умных то не осталось.
Такой толстенный намек что ли от автора? Мол "это уже и не мы организовали, а Путин!"?
Нет не Путин - у него короткие штанишки такое организовать, и даже бриджи, чтобы выполнить...
Ну и прекрасно.
Потому что захотеть можно, когда есть на что детей растить.
Моему старшему 32 года, а ты мне втираешь: родители захотели. Ага.