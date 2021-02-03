"Брянск север" - новое стоп-слово для ОМОНа

А вот какой-то человек просто говорит ОМОНовцу «Брянск север» и его волшебным образом отпускают— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) February 2, 2021
Может это и вам поможет pic.twitter.com/mNJW8gX7AF
Когда в детстве нашёл книжку с кодами для сеги pic.twitter.com/Nb2Q92KdcY— Двач (@ru2ch) February 2, 2021
"Брянск-Север" - это пароль, который надо назвать, когда тебя вяжут омоновцы. Пару раз попало на видео из Москвы. Титушка в штатском говорит волшебное слово и его тут же отпускают.— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) February 2, 2021
• Корреспондент «Медузы» сообщает, что видел двух человек в штатском с закрытыми лицами, которые вставали в сцепку с протестующими, а потом помогали их задерживать— Пространство Политика (@prost_politika) February 2, 2021
Видео: Медуза pic.twitter.com/cwP6VBjlF7
Ещё один
🤔Что-то сказал и сразу отпустили pic.twitter.com/4Ru7ZW8iZq— Директор✖️Кладбища (@directklad) February 2, 2021
Подслушанный пароль дал пользователям пищу для фантазий. "Брянск север" вполне мог бы использоваться для программирования Зимнего солдата (это было в "Первый мститель: Противостояние")
В песне Лолиты
Брянск север, я хочу, чтоб ты верил, я хочу, чтоб ты плакал— Ведьмины круги (@protivorechie) February 2, 2021
Или на уроке в Хогвартсе. "Брянск север" - это наша версия "Остолбеней" или даже "Авада Кедавры"
Во "Властелине колец"
Брянск, север— A.M. (@arisemyheart) February 2, 2021
Шиир, Бэггинс
В ближайшую неделю "Брянск север" будет самым популярным стоп-словом у столичных БДСМщиков
Но я тысячу раз обрывал провода! Сам себе кричал ухожу навсегда! Непонятно как доживал до утра! Брянск! Север!— Alexander (@morganUC) February 2, 2021
Раньше у нас с парнем стоп слово в сексе было «Воронеж», ну а теперь «Брянск Север» ю ноу— лэйри (@ShvecValerochka) February 2, 2021
-Мои вкусы весьма специфичны. Ты не поймёшь.— Сержант ЛиС (@Sergeant_LiS) February 2, 2021
-Так посвяти-же меня в них.
-Брянск-Север.
-Длбб, блть
умоляю если мне когда-то приспичит попробовать бдсм то я возьму стоп слово ‘брянск север’— викнec хауэлл (@h8myweaknesses) February 2, 2021
Кто знает, как сложилась бы судьба человечества, скажи Иисус «Брянск Север» на своём распятии— глебанистер (@hlebanister) February 2, 2021
В Твиттере отмечают Навального, чтобы он воспользовался стоп-словом на апелляции
Навальный: Брянск север!— не сука а супер (@shtukaturkin) February 2, 2021
Охрана матросской тишины: pic.twitter.com/I2g1xJUR0S
Источник:
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Брянск север, Брянск север, Брянск сеееееее