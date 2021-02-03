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"Брянск север" - новое стоп-слово для ОМОНа

"Брянск север" - новое стоп-слово для ОМОНа (22 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 01:23
Сообщество : Политика
Метки: брянск   задержания   навальный   омон   политика   полиция   приговор   север   
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1
С его помощью участник митинга отогнал омоновца. Как ему это удалось, и что по этому поводу думают в соцсетях.

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Метки: брянск   задержания   навальный   омон   политика   полиция   приговор   север   
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460
Леонид 3 минуты назад
Ну да. Силовикам "Брянск-север" , проворовавшимся в верхах "Мальдивы-Юг"
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58
uxusitsuken Полчаса назад
Внесите флюгегенхаймер!
Брянск север, Брянск север, Брянск сеееееее
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16k
Олег 59 минут назад
Скрины переписок из будущего, или из Петропавловска? "3 февраля 12:44 АМ"
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