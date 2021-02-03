"Брянск север" - новое стоп-слово для ОМОНа

Слово "титушки" сейчас часто мелькает в Твиттере в связи с протестами. В 2013 года на Украине молодой человек по имени Вадим Титушко избил журналистку на митинге. Позже он записал видеообращение, в котором признался, что полиция наняла его за 250 гривен в час для провокаций. Его фамилия вмиг стала нарицательной. Так что титушки - это наёмные провокаторы.