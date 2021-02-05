Во Львове осквернили памятник Степану Бандере

Во Львове неизвестные забросали памятник Степану Бандере бутылками с красной краской.

Инцидент произошел в 2:20 ночи по местному времени. Полицейские уже получили записи с камер наружного наблюдения, на которых видно, как два мужчины подходят к памятнику с двух сторон бросают в него емкости с краской и спешно покидают площадь перед монументом.