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Во Львове осквернили памятник Степану Бандере

Во Львове осквернили памятник Степану Бандере (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 16:33
Сообщество : Криминал
Метки: Бандера   Украина   львов   осквернение   памятник   политика   полиция   
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Полицаи полицейские уже начали розыск. Неизвестным вандалам грозит до 4 лет тюрьмы.

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Метки: Бандера   Украина   львов   осквернение   памятник   политика   полиция   
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20  комментариев
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20k
Владимир 59 минут назад
Осквернили? Эта статУя эталонной мрази оскверняет собой даже землю, на которой она стоит.
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5k
Владимир 13 минут назад
Невозможно осквернить то что является говном. Просто говно покрасили
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5k
Leo Sun 21 минуту назад
"двое мужчин", а не "два мужчины"
Исправьте)
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27k
a.fey 23 минуты назад
Ой. У Степы месячные!
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421
Rain Man 24 минуты назад
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154
колян Полчаса назад
Читаю, и пытаюсь представить, как можно осквернить, нуу... дерьмо например?
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17k
SolomonA Полчаса назад
Мне кажется, или просто у памятника Ленину голову на бендеровскую заменили?
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457
Миша Полчаса назад
Неужели это можно осквернить больше чем было.
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4k
ваня панкин 36 минут назад
говнецом надо было...
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1k
zenon 38 минут назад
Днём к памятнику Бандеры подойти невозможно по причине того, что вокруг полно евреев возле него молящихся. Не смог понять они молятся, что бы он встал, или молятся для того, что бы он лежал? Кто знает, о чём их мольба?
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457
Миша zenon 23 минуты назад
Чтобы этой мрази дровишек под котёл поднесли все погибшие из-за него.
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32k
Антон 44 минуты назад
Ничего, когда Львов снова отойдет Польше памятник этому упырю снесут, недолго ждать осталось.
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52k
Андрей 45 минут назад
По-моему, слова "памятник бандере" и "осквернение" как-то не сочетаются.
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58k
Viktor 49 минут назад
Есть еще люди во Львове!
А памятник упырю должен выглядеть так!

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1k
Сложные Щи 49 минут назад
Горе то какое!
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8k
Sasa Час назад
Партизанское подполье в действии. Молодцы!
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−10
kazakh Sasa 54 минуты назад
В открытую сцат? Где ваши русские богатыри?
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1k
Роман Бумеров kazakh 52 минуты назад
Во Львиве русские богатыри? Казашка, не притворяйся тупей, чем ты есть.
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1k
Сложные Щи kazakh 24 минуты назад
Где,где? Девок ваших гарных на Ленинградке покупают
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8k
Sasa kazakh 16 минут назад
Сцат? Ха-ха-ха! Во-первых, это ваши богатыри, местные! Во-вторых, ну и не чета вашим АТОшникам-чмошникам, те вообще даже не только ссут, а срут против русских войск!
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