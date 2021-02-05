Во Львове осквернили памятник Степану Бандере

Полицаи полицейские уже начали розыск. Неизвестным вандалам грозит до 4 лет тюрьмы.
Во Львове неизвестные забросали памятник Степану Бандере бутылками с красной краской.
Инцидент произошел в 2:20 ночи по местному времени. Полицейские уже получили записи с камер наружного наблюдения, на которых видно, как два мужчины подходят к памятнику с двух сторон бросают в него емкости с краской и спешно покидают площадь перед монументом.
Источник:
Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", которая предполагает до 4 лет лишения свободы.
Это уже не первый случай осквернения памятника, расположенного на улице Митрополита Ангеловича во Львове. В конце августа 2019 года неизвестные "партизаны" нарисовали на постаменте памятника Бандере символ СССР - серп и молот.
Борьба с памятниками, транслирующими главную идеологию государства, ведется не только на Украине. Не так давно в американском городе Окленд неизвестные разбили бюст девушки, которая погибла в перестрелке с полицейскими, и тем самым, наравне с Джорджем Флойдом, стала символом полицейского "беспредела" в отношении чернокожих.
Источник:
- "31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции
- Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ
- Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...
- В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе
- Поджоги и мародёрство, как реакция на действия covid-резидентов в Нидерландах
Понравилось25
Исправьте)