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"Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу": что говорят про удар ногой в живот на митинге

"Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу": что говорят про удар ногой в живот на митинге (9 фото + 3 видео)

Автор:
26 января 2021 23:04
Сообщество : Политика
Метки: Прилепин   Уткин   Хинштейн   омон   петербург   политика   соловьёв   юдина   
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Как Хинштейн подал и забрал запрос в СК, что разглядел на видео с ударом Соловьёв, что по этому поводу думают его друзья и враги, а также песня Васи Обломова про скандальный удар и запотевшее забрало.

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Метки: Прилепин   Уткин   Хинштейн   омон   петербург   политика   соловьёв   юдина   
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12k
Алексей 49 минут назад
Не понял, при чем здесь "экспертные мнения"?
Есть Закон!
В соответствии с ним, оцениваются действия обеих сторон.
Если дама нарушила законодательство настолько, что к ней возможно применение физической силы, предусмотренной ст. 20 Закона о Полиции, то все правильно.
Осталось понять, какую норму Закона она нарушила, что попала под дейстивие вышеказанной статьи.
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43k
Alex Ivanov 3 минуты назад
Интересно развиваются события вокруг этой дамы из Луги. Похоже с ней уже поработали заинтересованные лица, объяснили что говорить, присоветовали опять лечь в больничку, дала интервью рст "Дождь"....А тут и НКО появилась с очень неоднозначной репутацией - объединение «Команда 29». До 2015 название у них было другое(эти юристы работали в той конторе и перешли в новус Ка-29), в 2014 году старая контора была признана иноагентом. В данном деле они ставят цель привлечь сотрудника по статье о превышении и конечно срубить бабла - материальный и моральный вред.
Кстати, протокол об участии в несанкционированном митинге дама подписала)
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2k
Нуи Хусим 8 минут назад
Вопрос как бы исчерпан. Депутат признался что был неправ, омоновец извинился (хотя и не должен) а бабке, которая бродила где не следует, синяк помазали зеленкой, или йодом, тут мнения "экпэртов" расходятся. Опят создается тема, и снова все это "пережевывается"! С какого ... ?
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1k
Andrey G 24 минуты назад
Авторы подобных статей вообще думают когда подобные статьи пишут. Из протестов в 100 городах смогли подстроить один случай, когда силовик втащил бабе какой-то, которая вышла на незаконный митинг и подлезла туда, куда не следует лезть.
Как там в цивилизованном мире? Как демократии реагируют на недовольство своего народа? Не бьют ли женщин? Не стреляют случайно с водомётов и резиновыми пулями? Не используют ли газ и конницу? Борцы, подскажите на кого ровняться. Или силовикам коктейлями надо себя самим поджигать, чтобы у вас руки бензином не пахли?
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24k
Владимир Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
max_wheel Полчаса назад
Толстозадый сравнил полицейского при исполнении и пьяного футболиста? Уткин, ты идиот?
Ну и да, извиняйтесь - одни уже доизвинялись на коленях, сильно им это помогло.
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392
Dk Полчаса назад
Как же за%@л доктор Мясников, он везде, в каждом событии оставляет свои комментарии...
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13k
JediJediJedi 36 минут назад
Если не накажут, то полицаи и гвардейцы поймут, что им можно всё, и будут творить беспредел похлеще.. ломать руки, ноги, пробивать черепушки, устраивать пытки, подбрасывать наркотики. Это щас переломный момент.
Получается, что за то что ты в это чучело стаканчик пластиковый кинешь, за это тюрьма, а он при этом может тебя избить, и ему ничего.
Такого не должно быть, это беззаконие.
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138
Васёк Л. JediJediJedi Полчаса назад
Беззаконие это на площадях казлами скакать, подмахивая Анальному и его своре.
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334
Старичок JediJediJedi 24 минуты назад
тебе в америку надо, там полицейские и нацгвардия на колени встают и в десна целуют.
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8k
Свои Пять Копеек JediJediJedi 21 минуту назад
П.и.з.д.и.т.ь надо вашего брата до кровавых соплей , бить твёрдо и хлёстко, чтобы вы мрази тряслись и ссались , чтобы в голове и мыслей не было нарушать порядок и мешать горожанам жить.
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2k
soar JediJediJedi 19 минут назад
Ты в штатах пластиковый стаканчик кинь в полицейского. Потом будешь пол-года бульон через соломинку пить, если повезет, конечно.
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10k
Великий Кормчий 43 минуты назад
Все правильно сделал мент.
Или хотите как вна украине?
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12k
Денис 44 минуты назад
На незаконных акциях нет женщин или мужчин или несовершеннолетних или ещё кого. Есть люди, которые нарушают общественный порядок.
Сотруднику полиции, который выполняет свои законные обязанности нельзя препятствовать.
Это нарушение закона.
Сотрудник вправе применить меры воздействия вплоть до табельного оружия.
Тут у него были руки заняты задержанным, он использовал ногу. Использовал против человека, который пытался воспрепятствовать сотруднику полиции.
Да хоть это была бы одноногая беременная негритянка-лесбиянка. Какая сотруднику полиции разница кто пытается ему противодействовать?
Как раз очеловечивание правонарушителей и даёт повод либерасне кричать "это же женщина, как вы смееете!".
Поэтому главная ошибка как раз указывать на личностные характеристики нарушителя в таких случаях.
С этими самыми характеристиками пусть возится прокуратура и прочие.
А во время разгона незаконных сборищ абсолютно не надо начинать проверять документы, справки на наличие сахара в анализе мочи проверять и прочее... "Простите, а Вы женщина? Ну ОК, тогда я вам с ноги не пробью. Повернитесь вот так, я Вас легонечко ладошкой по попке просто шлёпну. Спасибо"
Либерасня этого ожидает что ли? :)
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27k
Teodor 48 минут назад
Я верю, что причины выступать у протестантов есть, но тут я за бойца: наказать его - это значит сдать его на растерзание "разгневанному народу". А потом что? Будут ОМОН на колени ставить? Как "Беркут" в незалежной..? Женщину жалко, но она, я так понимаю, знала (или хотя бы предполагала) на что идет... А кто идет по путям (стоит под стрелой, заплывает за буйки и т.д.) рискует больше диванного бойца.
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263
Schumacher 52 минуты назад
на всех кто не подчиняется призыву покинуть нелегальный митинг уже автоматом нахлобучивается статья, а в Израиле вообще краской поливают(про то как бьют легко тоже на ютубе посмотреть) чтобы по синеве кожи потом участников вычислять и таки лепить им статью.
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5032815,00.htmlhttps://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5032815,00.html
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739
Moon24 53 минуты назад
Омоновец прав , надо было дать отпор обнаглевшей бабе
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393
Alex 55 минут назад
Интересно мнение пострадавшей , что именно она хотела спровоцировать своим действием ?
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2k
soar Alex 23 минуты назад
И камера правильно была поставлена заранее, чтоб ни одно нарушение омоновца не осталось незамеченным.
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5k
citrus1 56 минут назад
Отсосёте,*Россия не Украина* и хоть уже лет 20 пытаются сломать морально милицию,надеюсь парней не сделают разменной монетой
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117
Василий Петрович 57 минут назад
А сколько малолетних [мат] со смартами носится! Моменты для хозяев ловят, Анальному услужить. Вот этих в первую очередь отварить надо было.
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8k
владимир Час назад
Так стопэ!!! Этот ролик показывали не с начала, а в этот раз что-то пошло не так. Обратите внимание на женский голос в самом начале видео: ребята, одумайтесь... Говорит женщина идущим ОМОНовцам. Через несколько секунд этим же голосом спрашивает эта мадам. Таким образом она превращается не в просто прохожую нечаянно попавшую под раздачу! Она ведь сама полезла под ОМОН! Какого хера?! Чего она ждала то?!
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865
Шурман владимир Час назад
Убрал с тебя минус , это провокаторы , я ОМОН оправдываю хотя ментов ненавижу ;) есть на это причины
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2k
Velho Safado владимир 44 минуты назад
Именно, что провокаторы!
Обратите внимание на то как долго оператор выцеливает удачный ракурс для съемки ДО инциндента!
ИМХО, но на тётю покушение на ч. 1 ст.318 УК можно возбуждать.
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43k
Alex Ivanov владимир Полчаса назад
Просто прохожий))) эта дама специально приехала в Питер из Луги(почти 3 часа на поезде), поучаствовать и прочувствовать дух свободы. Прочувствовала нутром)
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334
Старичок Час назад
судьба омоновца теперь-это лакмусовая бумажка. накажут-и будет как в 404.наградят, и власть может ничего не бояться, силовики прикроют. а хинштейну язык подрезать, как косте сапрыкину, чтобы метлой не мел что попало.
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15k
Сталкер Старичок 40 минут назад
Невооружённым взглядом видно, что эта "деятельница" специально выжидала, на пару со снимающим, подходящего момента для провокации. Полезла намеренно. И вполне закономерно огребла.
"Работайте, братья!"
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865
Шурман Час назад
Хм хотел бы я так же подойти к ментам в Бельгии , я просто последствия знаю что с мной будет . Удар ногой будет самое приятное . Сейчас набегут и скажут что такого не может быть в Европе :)
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3k
VL Шурман Час назад
там другое )))))
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865
Шурман VL Час назад
Местным ментам мешать нельзя :) у нас сейчас контроли кругом а с ночи сегодня всю границу перекроют . Открыл фэйсбук и местные предлагают что бы все 12 миллионов человек провели акцию неповиновения первого февраля . Я в этот день лучше дома посижу как и моя семья , ну их нафиг за 21 год здесь я уже насмотрелся на то как мирно действует полиция .
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76
badsmile Час назад
Омоновца наградить #работайтебратья
А если по теме, то тоже не понимал в чем суть, превысил, надо наказать. Но видя этот хайп, поднятый хомячками и «правозащитниками» на зарплате из-за бугра, все сводится к тому, чтоб раскачать народ против людей, несущих службу. Хрена вам, пусть служат, и даже в этом случае я скорее за этого солдата, так как сдав одного, таким образом сдадут всех... этого и добиваются все эти «светлолицые». И тот же Хинштейн это вовремя понял
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3k
VL badsmile Час назад
Ну фигли эта курица там высиживала? Или полагала, что омон на этой площади барбариски прохожим раздавать будет?
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1k
valns badsmile Час назад
100 процентов, власть должна показать силу, иначе майдан, как в моей бывшей стране. Штейны, Цукерманы, Шендеровичи пусть в своей стране порядки наводят, простите за расизм, но - хватит.
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73k
Броненосец Потелкам badsmile Час назад
Обязательно увольте и посадите гвардейца.
Лет 10 дайте.
А лучше 20.
Чтоб вся полиция и росгвардия видела.
И если при задержании правонарушителя им будут препятствовать другие участники незаконного митинга - сразу нужно становиться на колени и каяться перед всякими там.....гражданами Израиля.
И отпускать задержанного.
Ну а как иначе, если Хинштейн оказывается главнее министра....
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117
Василий Петрович valns Час назад
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2
Alexandr Kasperovich Броненосец Потелкам 43 минуты назад
спасибо за сарказм
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