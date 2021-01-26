"Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу": что говорят про удар ногой в живот на митинге

Зато Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурга, направил письмо в Следственный комитет и отзывать его не планирует: "Это очень отрадно, что сотрудник полиции и руководство понимают неправомерность этих действий и приносят извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь явно речь идет о превышении должностных полномочий. Уголовное дело должно быть возбуждено и расследовано. А что касается признания вины, извинений и прочих обстоятельств - это вопрос суда. Дело должно быть рассмотрено публично. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись". ("Источник").





Ещё одно письмо в СК направил депутат питерского заксобрания Борис Вишневский. Об этом он рассказал в эфире "Эха Москвы": "Я отправил обращение руководителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александру Клаусу с требованием о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий - против полицейского, который ударил ногой Маргариту Юрьевну на субботней акции".