"Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу": что говорят про удар ногой в живот на митинге

Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы.➡️ https://t.co/Y2eNnNJl3u— Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 26, 2021
Затем депутат провёл вечер в компании Владимира Соловьёва на ТВ, где ему объяснили, что силовика наказывать не надо, и на следующий день отозвал заявление и даже пообещал ходатайствовать перед руководством Росгвардии, чтобы росгвардейца, в соцетях поддержавшего действия питерского бойца ОМОНа, не увольняли.
Зато Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурга, направил письмо в Следственный комитет и отзывать его не планирует: "Это очень отрадно, что сотрудник полиции и руководство понимают неправомерность этих действий и приносят извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь явно речь идет о превышении должностных полномочий. Уголовное дело должно быть возбуждено и расследовано. А что касается признания вины, извинений и прочих обстоятельств - это вопрос суда. Дело должно быть рассмотрено публично. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись". ("Источник").
Ещё одно письмо в СК направил депутат питерского заксобрания Борис Вишневский. Об этом он рассказал в эфире "Эха Москвы": "Я отправил обращение руководителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александру Клаусу с требованием о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий - против полицейского, который ударил ногой Маргариту Юрьевну на субботней акции".
И с ним все корешки за компанию.
А мент, значит, с ноги в живот пожилой женщине на улице при исполнении своих правоохранительных обязанностей, женщина в больнице с сотрясением, и что?
ИЗВИНЕНИЯ? ЦВЕТЫ?
Парень в погонах, а может, ты присядешь по статье, где примирение сторон, кстати, невозможно?.. И, кстати, заявление пострадавшей стороны не требуется?
А то как-то несправедливо получается. Закон ведь для всех.
Или все дело в том, что Кокорин Паку цветы не подарил?
Я допускаю, конечно. Но все-таки..."
Источник:
- Белорусские дети придумали новую игру, в духе времени, теперь они играют в «людей и ОМОН»: видео
- «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН
- После массовых протестов власти Башкирии заморозили разработку уникальной горы
- В Белоруссии силовики избили дедушку, после того, как разбили его машину
- По протестующим в Минске применили закупленные в Западной Европе водомёты
Понравилось28
Есть Закон!
В соответствии с ним, оцениваются действия обеих сторон.
Если дама нарушила законодательство настолько, что к ней возможно применение физической силы, предусмотренной ст. 20 Закона о Полиции, то все правильно.
Осталось понять, какую норму Закона она нарушила, что попала под дейстивие вышеказанной статьи.
Кстати, протокол об участии в несанкционированном митинге дама подписала)
Как там в цивилизованном мире? Как демократии реагируют на недовольство своего народа? Не бьют ли женщин? Не стреляют случайно с водомётов и резиновыми пулями? Не используют ли газ и конницу? Борцы, подскажите на кого ровняться. Или силовикам коктейлями надо себя самим поджигать, чтобы у вас руки бензином не пахли?
Ну и да, извиняйтесь - одни уже доизвинялись на коленях, сильно им это помогло.
Получается, что за то что ты в это чучело стаканчик пластиковый кинешь, за это тюрьма, а он при этом может тебя избить, и ему ничего.
Такого не должно быть, это беззаконие.
Или хотите как вна украине?
Сотруднику полиции, который выполняет свои законные обязанности нельзя препятствовать.
Это нарушение закона.
Сотрудник вправе применить меры воздействия вплоть до табельного оружия.
Тут у него были руки заняты задержанным, он использовал ногу. Использовал против человека, который пытался воспрепятствовать сотруднику полиции.
Да хоть это была бы одноногая беременная негритянка-лесбиянка. Какая сотруднику полиции разница кто пытается ему противодействовать?
Как раз очеловечивание правонарушителей и даёт повод либерасне кричать "это же женщина, как вы смееете!".
Поэтому главная ошибка как раз указывать на личностные характеристики нарушителя в таких случаях.
С этими самыми характеристиками пусть возится прокуратура и прочие.
А во время разгона незаконных сборищ абсолютно не надо начинать проверять документы, справки на наличие сахара в анализе мочи проверять и прочее... "Простите, а Вы женщина? Ну ОК, тогда я вам с ноги не пробью. Повернитесь вот так, я Вас легонечко ладошкой по попке просто шлёпну. Спасибо"
Либерасня этого ожидает что ли? :)
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5032815,00.htmlhttps://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5032815,00.html
Обратите внимание на то как долго оператор выцеливает удачный ракурс для съемки ДО инциндента!
ИМХО, но на тётю покушение на ч. 1 ст.318 УК можно возбуждать.
"Работайте, братья!"
А если по теме, то тоже не понимал в чем суть, превысил, надо наказать. Но видя этот хайп, поднятый хомячками и «правозащитниками» на зарплате из-за бугра, все сводится к тому, чтоб раскачать народ против людей, несущих службу. Хрена вам, пусть служат, и даже в этом случае я скорее за этого солдата, так как сдав одного, таким образом сдадут всех... этого и добиваются все эти «светлолицые». И тот же Хинштейн это вовремя понял
Лет 10 дайте.
А лучше 20.
Чтоб вся полиция и росгвардия видела.
И если при задержании правонарушителя им будут препятствовать другие участники незаконного митинга - сразу нужно становиться на колени и каяться перед всякими там.....гражданами Израиля.
И отпускать задержанного.
Ну а как иначе, если Хинштейн оказывается главнее министра....