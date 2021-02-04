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Сообщество Жизнь в США 588 постов • 203 подписчика подписаться
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Два сотрудника ФБР погибли во время расследования "недетского" преступления

Два сотрудника ФБР погибли во время расследования "недетского" преступления (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 12:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Агенты   опасность   преступление   преступник   сша   фбр   
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Утром 2 февраля ФБР явилось в дом к подозреваемому по делу о распространении детской порнографии.

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Метки: Агенты   опасность   преступление   преступник   сша   фбр   
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9  комментариев
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Ivan Час назад
Эх, его бы в нашу тюрьму, на перевоспитание, а не на тот свет...
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488
Весельчак У Ivan Час назад
а в "нашей" тюрме прям одни воспитатели сидят? такие же епт...
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294
Александр Поляков 21 минуту назад
всё правильно сделал
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Shurik_aa Час назад
Сайт хорошего настроения
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3k
Weltoff Shurik_aa Час назад
так нелезьте в серьёзные ветки, идите кошечек смотрите
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6k
Alexandr Barhudarov Weltoff 53 минуты назад
кидйте в адок всего делов то ...
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