Два сотрудника ФБР погибли во время расследования "недетского" преступления

Утром 2 февраля ФБР явилось в дом к подозреваемому по делу о распространении детской порнографии.
Им было необходимо провести обыск у подозреваемого, но мужчина забаррикадировался и начал стрелять в агентов. Пятеро человек было ранено и двое из них позже скончались в больнице – 36-летний Дэниел Альфин и 43-летняя Лаура Шварценбергер.
Когда сотрудники ФБР всё же смогли попасть в дом, то увидели, что подозреваемый Дэвид Ли Хьюбер покончил жизнь самоубийством.
Позже полиция опубликовала информацию, что мужчина также подозревается в насильственных действиях, направленных на несовершеннолетних.
По словам соседей, он длительное время жил как одиночка, хотя раньше у него была супруга (с которой он развёлся) и трое детей.
По словам соседей, он длительное время жил как одиночка, хотя раньше у него была супруга (с которой он развёлся) и трое детей.
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Метки: Агенты опасность преступление преступник сша фбр
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