Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом

Наш герой хотел уйти от погони и запутать преследователей, но не учёл, что пока он находился под водой – агенты ФБР могли видеть на поверхности пузырьки именно в тех местах, в которых он плыл. Так они летели за преступником по пятам, и когда он вышел через 25 минут из воды на берег, то задержали горе-мошенника.



Сейчас Мэтью Пирси предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и фальсификации сведений. Следствие предполагает, что обвиняемый присвоил 35 млн долларов из денег инвесторов.