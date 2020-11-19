Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом

44-летнего американца ФБР подозревало в мошенничестве, и когда преступление подтвердилось, мужчину собирались задержать. Однако преступник решил уйти от правосудия эффектно, как звезда боевиков.
Сейчас Мэтью Пирси уже задержан и даёт показания, но 17 ноября, когда за ним пришли сотрудники ФБР, началась целая погоня, как в фильмах.
Сначала калифорнийский преступник пытался оторваться от ФБР на своём внедорожнике, но его преследовало слишком много автомобилей, а также вертолёт. Потом он подъехал к озеру Шаста и, удивив ФБРовцев, прыгнул в ледяную воду с кислородным баллоном и подводным скутером.
Фото для примера:
Сначала калифорнийский преступник пытался оторваться от ФБР на своём внедорожнике, но его преследовало слишком много автомобилей, а также вертолёт. Потом он подъехал к озеру Шаста и, удивив ФБРовцев, прыгнул в ледяную воду с кислородным баллоном и подводным скутером.
Фото для примера:
×
Наш герой хотел уйти от погони и запутать преследователей, но не учёл, что пока он находился под водой – агенты ФБР могли видеть на поверхности пузырьки именно в тех местах, в которых он плыл. Так они летели за преступником по пятам, и когда он вышел через 25 минут из воды на берег, то задержали горе-мошенника.
Сейчас Мэтью Пирси предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и фальсификации сведений. Следствие предполагает, что обвиняемый присвоил 35 млн долларов из денег инвесторов.
Сейчас Мэтью Пирси предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и фальсификации сведений. Следствие предполагает, что обвиняемый присвоил 35 млн долларов из денег инвесторов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Топ 10 маленьких вертолетов
- Мошенник попытался надуть 94-летнего старика, но тот оказался совсем не прост
- Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов
- Что они курят: пожалуйста, не читайте пост, если вы знаете, что это глупости
- Стремительный бросок гиены в попытке добыть трубкозуба попал на видео
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...