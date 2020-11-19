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Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом

Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом (3 фото)

Автор:
19 ноября 2020 13:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: вертолёт   мошенничество   озеро   погоня   подводный скутер   фбр   
1577
3
44-летнего американца ФБР подозревало в мошенничестве, и когда преступление подтвердилось, мужчину собирались задержать. Однако преступник решил уйти от правосудия эффектно, как звезда боевиков.
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Метки: вертолёт   мошенничество   озеро   погоня   подводный скутер   фбр   
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10  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 46 минут назад
Не, самый жесткая попытка - это со сваркой. Как-то на фишках была. Менты начали нарко барыге железную дверь резать, а он с другой стороны заваривал))
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37k
Сергей 18 минут назад
Был бы русский, залёг бы на дно.
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676
Владимир 21 минуту назад
Мужик просто хотел хорошенько размяться перед отсидкой.
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7k
Клёст 39 минут назад
На 35 миллионов долларов можно было не со скутером и баллоном от погони уходить, а на подлодке, авиалайнере, космическом челноке.. Ну, или через портал в параллельный мир сигануть, наверное)))
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tessio Клёст Полчаса назад
Ну портал минима 50 стоит и то китайский...
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5k
Dima 43 минуты назад
Это называется - пожалел денег на ребризер.
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8k
Medved 46 минут назад
Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом
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434
евгений 58 минут назад
Видать заранее готовился)
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