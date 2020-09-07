FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4134 поста • 1101 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории 
LongFishki Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США

Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США (7 фото)

Автор:
07 сентября 2020 19:56
Сообщество : Истории
Метки: longfishki   Отель   азартные игры   бриджес   взрыв   преступление   сша   харви казино   
3081
7
Один бывший нацистский лётчик спустил всё свой состояние в казино и решил вернуть деньги, собрав царь-бомбу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: longfishki   Отель   азартные игры   бриджес   взрыв   преступление   сша   харви казино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Dobry vojak Svejk Час назад
Хоть один нормальный пост, пост политической куйни. Спасибо, автор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Нихуахуа 15 минут назад
"Обнаруженная менеджером бомба представляла собой два приваренных друг к другу стальных ящика."
"После эвакуации постояльцев бомбу просветили рентгеном. На снимках было чётко видно..."
Рентгеном? Это интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−149
Владимир 43 минуты назад
>>parallax Владимир 3 минуты назад Вернер фон Браун, отец
>>американской космонавтики и лунной программы тоже был нацистом. Оно
>>того стоило.

[мат] нацист на службе Гитлера еще и звание офицера СС имел
использовал рабский труд
космическая программа его лунная

блин, ранее я был сторонником что США летало на луну... а тепрье хотелось бы фактов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−149
Владимир Час назад
>>Dobry vojak Svejk Владимир 42 секунды назад Воевать с СССР. Враг
>>моего врага - мой друг (даже если он раньше был их врагом,
>>теперь он пригодится для новых войн).

ты просто не шаришь!

смысл в том, что США были более нацистами еще за долго до Гитлера
и даже когда гитлера не стало, они все равнвно остались нацистами

и сейчас такие де просто припудрились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ваник Час назад
Не знал про теракт 93 года , оказывается арабы ещё тогда пытались эти башни сложить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−149
Владимир Час назад
Можно вопрос?
А н-а-х-у-я США у сбея размещало нацистов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Dobry vojak Svejk Владимир Час назад
Воевать с СССР. Враг моего врага - мой друг (даже если он раньше был их врагом, теперь он пригодится для новых войн).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax Владимир 48 минут назад
Вернер фон Браун, отец американской космонавтики и лунной программы тоже был нацистом.
Оно того стоило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
В Японии создана голограмма, аналогичная показанной в «Звездных войнах» (видео) В Японии создана голограмма, аналогичная показанной в «Звездных войнах» (видео) О красных кнопках и оруженосцах: как устроены "ядерные чемоданчики" лидеров США и России О красных кнопках и оруженосцах: как устроены "ядерные чемоданчики" лидеров США и России Медвежонок в США пробрался в гостиницу и уснул в раковине Медвежонок в США пробрался в гостиницу и уснул в раковине В Новом Орлеане обрушился строящийся отель В Новом Орлеане обрушился строящийся отель Автора советов "Как убить своего мужа" судят за убийство супруга Автора советов "Как убить своего мужа" судят за убийство супруга Во Флориде строят отель в виде рок-гитары Во Флориде строят отель в виде рок-гитары
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

156990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит космос на самом деле
3
111
Как выглядит космос на самом деле
Настоящий крик души
0
16
Настоящий крик души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Северокорейская перебежчица рассказала о голодном детстве
0
33
Северокорейская перебежчица рассказала о голодном детстве
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
1
69
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
В Японии создана голограмма, аналогичная показанной в «Звездных войнах» (видео)
В Японии создана голограмма, аналогичная показанной в «Звездных войнах» (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
1
25

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#белоруссия#новости#школа#китай#дизайн#космос#пдд
#юмор#интересно#интересное#картинки#природа#актеры#подборка#дтп#люди#позитив
#факты#животные#кино#настроение#россия#дети#девушки#знаменитости#наука#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться