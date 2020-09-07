Утром 27 августа в казино позвонил аноним. Он потребовал поставить в положение "Вкл." выключатель №5. Посоветовавшись, специалисты решили этого не делать, ведь о последствиях включения пятого переключателя звонивший не сообщил. Вместо этого они решили отсоединить верхний ящик с переключателями, где находился детонатор, от нижнего, в котором лежал динамит, при помощи эффекта Манро. Направленный взрыв куммулятивного заряда должен был как бы срезать верхнюю часть в одно мгновение. Шансы на исход без взрыва были невелики (25-30%), но владелец казино Харви Гросс дал разрешение на проведение операции с куммулятивным зарядом. В конце 1940-х Гросс открыл небольшой клуб с шестью "однорукими бандитами" и за несколько десятков лет превратил его в процветающую игорную империю. Он сказал, что казино ему не жалко, жалко только людей, которые останутся без работы.

Обезвредить бомбу не удалось. Взрыв, уничтоживший часть здания, прогремел через 35 часов после обнаружения бомбы. До теракта в северной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1993 году, взрыв в Стейтлайне оставался крупнейшим взрывом бомбы на территории США. Свидетели взрыва наблюдали удивительное явление: с неба падали фишки, монеты и обгорелые купюры (каждая фишечка и каждый доллар, а также каждый винтик бомбы много месяцев тщательно собирались сотрудниками ФБР на обломках Harvey's, так что сорвать внезапный джекпот зевакам не удалось). А Харви Гросс плакал, глядя на взрыв своего детища, и повторял: "Главное, что никто не пострадал". При взрыве действительно никто не пострадал, а оставшаяся нетронутой часть здания уже через два дня принимала новых посетителей. Ремонт казино-отеля обошёлся в 18 млн долларов, что 6 раз больше, чем выкуп, который требовал вымогатель. Меньше чем через год Harvey's был полностью отремонтирован, а ещё через пять лет игорная империя Гросса пополнилась новым многоэтажным казино. Для Харви всё закончилось хорошо, а что же случилось с вымогателем?