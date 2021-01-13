FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 562 поста • 199 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В ФБР "взяли русский след": в открытке с фразой "Путин сделал это!" - они узрели намёк

В ФБР "взяли русский след": в открытке с фразой "Путин сделал это!" - они узрели намёк (4 фото)

Автор:
13 января 2021 09:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: fbi   атаки   политика   путин   расследование   русский след   сша   фбр   хакеры   
465
4

Федеральное бюро расследований заинтриговано открыткой, которую получил глава компании FireEye, расследующей хакерскую атаку на американские ведомства и компании, Кевин Мандиа.

×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: fbi   атаки   политика   путин   расследование   русский след   сша   фбр   хакеры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
кот Полчаса назад
проклятые пиндосы! ну какие им еще нужны доказательства, что Путин хороший?! Смотреть со звуком))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
KOSTELLO Полчаса назад
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Марсианин 36 минут назад
Это уже болезнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Антон 42 минуты назад
Пендосию корежит не по-детски. Небось ссутся в постель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
Электрик 51 минуту назад

В ФБР "взяли русский след": в открытке с фразой "Путин сделал это!" - они узрели намёк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать FBI предупредило о подготовке перехода протестов в США в вооружённую фазу FBI предупредило о подготовке перехода протестов в США в вооружённую фазу Осквернитель могил: в доме американского миссионера нашли человеческие кости Осквернитель могил: в доме американского миссионера нашли человеческие кости Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию" Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию" "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103226



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как устроена филиппинская лодка
6
80
Как устроена филиппинская лодка
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
5
139
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме
0
19
"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после праздников: видео
0
19
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после...
Прививка от короны: делать или не делать
Прививка от короны: делать или не делать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#сша#прикол#Россия#аварии#приколы#Разное#авария дня#Япония#комментарии
#фото#животные#интересное#в мире#позитив#СССР#подборка#дети#забавно#коты
#интересно#факты#дтп#природа#картинки#Трамп#история#истории#зима#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться