В ФБР "взяли русский след": в открытке с фразой "Путин сделал это!" - они узрели намёк

Послание было отправлено в самом начале работы FireEye (Огненный Глаз) над расследованием взлома компьютерных сетей американских ведомств.

На открытке размещена карикатура с текстом "Смотрите-ка, это русские!" и "Это сделал Путин!". В ФБР предположили, что эта почтовая карточка должна был отвлечь внимание сотрудников компании от расследования.

По сведениям агентства, сейчас спецслужба выясняет, как это послание могло быть связано с российской разведкой.