В ФБР "взяли русский след": в открытке с фразой "Путин сделал это!" - они узрели намёк

Федеральное бюро расследований заинтриговано открыткой, которую получил глава компании FireEye, расследующей хакерскую атаку на американские ведомства и компании, Кевин Мандиа.
Послание было отправлено в самом начале работы FireEye (Огненный Глаз) над расследованием взлома компьютерных сетей американских ведомств.
На открытке размещена карикатура с текстом "Смотрите-ка, это русские!" и "Это сделал Путин!". В ФБР предположили, что эта почтовая карточка должна был отвлечь внимание сотрудников компании от расследования.
По сведениям агентства, сейчас спецслужба выясняет, как это послание могло быть связано с российской разведкой.
Несколько позже эксперт Rand Corporation Тодд Хелмус сделал заявление о том, что получил подобную открытку в 2019 году. Весёлая открытка нырнула в его почтовый ящик после того, как Хелмус дал показания конгрессу о тактике российской дезинформации.
Ранее сообщалось, что подразделение хакеров, пользуясь поддержкой иностранного государства, взломали защиту и осуществили доступ к системе Министерства финансов Соединённых Штатов, а также Национального управления по телекоммуникациям и информации, с целью копирования или кражи данных. Ряд американских СМИ обвинили в киберпреступлении российских хакеров, однако заявления были голословны и дальше разговоров дело не пошло.
Ситуация со взломом была настолько серьёзна, что возникла необходимость созвать встречу Совета национальной безопасности США.
На это последовал ответ России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уходящая администрация США своими бездоказательными заявлениями о причастности РФ к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства ухудшает двусторонние отношения.
Источник:
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