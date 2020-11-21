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Будущее уже наступило? 140 роботов возьмут на работу в ФБР

Будущее уже наступило? 140 роботов возьмут на работу в ФБР (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 10:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: архив   будущее   вирджиния   роботы   сша   фбр   хранилище   
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В штате Вирджиния находится хранилище документов ФБР. В него стекается информация из 250 отделений, находящихся по всему миру.

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Метки: архив   будущее   вирджиния   роботы   сша   фбр   хранилище   
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4  комментария
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22k
Max Shtirlic 50 минут назад
Ой, открыли Америку :) Я подобное видел еще в 80-е на одном из Питерских заводов! Масштабы там конечно были поменьше - помещение с спортивный школьный зал. До потолка стеллажи, а между ними роботизированные тележки с манипулятором!!! На всё хозяйство два кладовщика. Кладовщик набирал на пульте номер ячейки и нажимал кнопку - через пару минут приезжала тележка с ящиком нужной фигни.
А потом началась перестройка
и всё это великолепие порезали на металл
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2k
The Royal aegis Полчаса назад
Перекладывание бумажек роботами Оцифровать не?
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775
max 59 минут назад
Ну наконец то, будущее уже наступило, мешки с костями уже не нужны, запускайте ковид-20 и ковид-21.
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4k
Vitaliy Vashkulat max 36 минут назад
Будущее уже наступило? 140 роботов возьмут на работу в ФБР
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