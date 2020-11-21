Будущее уже наступило? 140 роботов возьмут на работу в ФБР

В штате Вирджиния находится хранилище документов ФБР. В него стекается информация из 250 отделений, находящихся по всему миру.
В складских помещениях размером 23250 кв.м. хранится 360 000 картотек, а в них содержится более 2 млрд документов!
В последние годы сотрудники хранилища перестали оперативно справляться с поисками необходимой информации.
После осознания возникшей проблемы, что ручное извлечение файлов невозможно, начальство начало думать о новых возможностях. И пошло по пути Amazon. Теперь американская компания AutoStore, которая специализируется на робототехнике, полностью модернизирует огромный склад и 140 роботов приступят к работе.
Кстати, с помощью роботов можно не только ускорить процесс поиска документов, но и оптимизировать пространство хранилища. Ведь теперь не нужны будут проходы между рядами для людей, а роботы будут перемещаться по подвесной стальной системе в виде решётки.
В последние годы сотрудники хранилища перестали оперативно справляться с поисками необходимой информации.
После осознания возникшей проблемы, что ручное извлечение файлов невозможно, начальство начало думать о новых возможностях. И пошло по пути Amazon. Теперь американская компания AutoStore, которая специализируется на робототехнике, полностью модернизирует огромный склад и 140 роботов приступят к работе.
Кстати, с помощью роботов можно не только ускорить процесс поиска документов, но и оптимизировать пространство хранилища. Ведь теперь не нужны будут проходы между рядами для людей, а роботы будут перемещаться по подвесной стальной системе в виде решётки.
Ключевым моментом в нововведениях стала безопасность информации, содержащейся в документах. И было придумано решение: все документы будут промаркированы, чтобы роботы не имели доступа к самим записям.
Ожидается колоссальная работа, которая будет закончена в 2022 году.
Ожидается колоссальная работа, которая будет закончена в 2022 году.
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А потом началась перестройка и всё это великолепие порезали на металл