FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Сторонники теорий заговора 17 постов • 37 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сторонники теорий заговора 
У ребят таки чуть не отклеились пейсы: ФБР опубликовало&nbsp;«Протоколы сионских мудрецов»

У ребят таки чуть не отклеились пейсы: ФБР опубликовало «Протоколы сионских мудрецов» (5 фото)

Автор:
21 августа 2020 04:45
Сообщество : Сторонники теорий заговора
Метки: интернет   мудрецы   подделка   сайт   сион   споры   сша   фбр   
972
5

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выложило в своём Twitter-аккаунте ссылку на страницу сайта агентства, с размещёнными на ней «Протоколами сионских мудрецов» и подверглось резкой критике в соцсетях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сторонники теорий заговора"
Метки: интернет   мудрецы   подделка   сайт   сион   споры   сша   фбр   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Andy Birkin Час назад
Еврейский заговор таки существует. Мазл тов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136k
☭Cheкаво☭ 6 минут назад
Тут много интересного.
https://yandex.ru/images/search?text=картинки еврейские протоколы&lr=65&source=wiz&pos=29&img_url=https://sun9-36.userapi.com/c857620/v857620231/16dbaf/DgNB0m5h6LI.jpg&rpt=simagehttps://yandex.ru/images/search?text=картинки еврейские протоколы&lr=65&source=wiz&pos=29&img_url=https://sun9-36.userapi.com/c857620/v857620231/16dbaf/DgNB0m5h6LI.jpg&rpt=simage
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Show Must Go On 12 минут назад
Форд НИКОГДА не был евреем! Откуда автор этого пздца взял это?! Форд был диким известным антисемитом и очень помогал нацистам ВО ВРЕМЯ Второй Мировой, всячески поддерживал их идиологию, продолжая поставки автомобильной техники, запчастей и даже топлива в Нацисткую Германию и даже на фронт. За что после войны был судим нациями,но имея большие связи и влияние смог избежать суда. Но до конца дней остался известен с клеймом антисемита, поддерживателя идей нацистов (вкупе с "окончательным еврейским вопросом"), предатель и продажный делец с нацистами во время войны даже зная что США полностью запретили всем компаниям в стране что либо тем продавать и иметь с ними дело, а нарушителей ждали тюрьма и даже расстрелы, из за чего после войны его компания понесла огромные убытки и ему пришлось уйти из нее. И не он создавал этот позорный выплевок ненависти в виде книги никогда!!!!
Автор намеренно вводит людей тут в заблуждение и выдумывает уже отсебятину и наглую даже уже провокативную ложь. Автор этого высера явно сам антисемит оголтелый и верит в любую наглую ложную херь, что печатают в инете такие же как он, лишь бы облить евреев помоями и т.д.., при этом банально не зная исторических фактов известных. Фу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Alexey Gera 38 минут назад
Майн Кампф и Протоколы сионистов рекомендую для прочтения. Расширение кругазора и понимание некоторых процессов обеспечено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136k
☭Cheкаво☭ 47 минут назад
Они давно уже оборзели, на "гнилуху" давят, мол нас чуть не с геноцидили, и под это творят что хотят, в детстве после просмотра советских военных фильмов мне их жалко было, сейчас было бы ПО)(уй по прошествии многих лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136k
☭Cheкаво☭ 37 минут назад
*вот эти, хотят сделать "Россию будущего".....как в "святых 90-х"
А ВОТ ХРЕН ВАМ


*вот эти, хотят сделать "Россию будущего".....как в "святых 90-х" А ВОТ ХРЕН ВАМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
aolti ☭Cheкаво☭ 23 минуты назад
Что, подгорает? То есть врачом, художником, поэтом, артистом или физиком еврей быть может - а политиком - нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136k
☭Cheкаво☭ aolti 14 минут назад
Это у тебя походу еврейский русофоб(с такой то АВОЙ), подгорело, и вообще, из какой ты дырки вылез, давненько тебя не было пейс)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BenderRodriguez 50 минут назад
Чушь. Генри Форд был ирландцем, а не евреем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
992
Вася Куралесофф BenderRodriguez 13 минут назад
А в Ирландии разве нет евреев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136k
☭Cheкаво☭ Вася Куралесофф 4 минуты назад
там евреев больше чем самих ирландцев походу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) Житель Омска против жителя Флориды: Баттл диких новостей Житель Омска против жителя Флориды: Баттл диких новостей Осквернитель могил: в доме американского миссионера нашли человеческие кости Осквернитель могил: в доме американского миссионера нашли человеческие кости Мужчины обрушили сайт нового приложения, раздевающего девушек за считанные секунды Мужчины обрушили сайт нового приложения, раздевающего девушек за считанные секунды Киберкомандование США атаковало российскую "Фабрику троллей" в 2018 году Киберкомандование США атаковало российскую "Фабрику троллей" в 2018 году Мошенник попытался надуть 94-летнего старика, но тот оказался совсем не прост Мошенник попытался надуть 94-летнего старика, но тот оказался совсем не прост
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73437



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядели римские императоры на самом деле?
3
108
Как выглядели римские императоры на самом деле?
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
1
210
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
﻿
Набирающие популярность в сообществах
15 наглядных снимков, доказывающих, что дети непредсказуемы и изобретательны
0
14
15 наглядных снимков, доказывающих, что дети непредсказуемы и изобретательны
Почему замиокулькас считается цветком безбрачия?
0
6
Почему замиокулькас считается цветком безбрачия?
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#природа#на различный вкус#картинки#россия#здоровые#знаменитости#медицина
#факты#интересно#дтп#смешные#авария#звери#хищник#лечение#комментарии#музыка
#юмор#животные#кино#прикольные#в мире#путешествия#автомобили#белоруссия#люди#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться