Позднее ФБР удалило свой пост и принесло извинения всем, кому оно могло быть оскорбительно. Как заявили в ведомстве, публикация была сделана автоматически, посредством бота, поэтому не сопровождалась никакими пояснениями.

«Мы сожалеем, что этот выпуск мог непреднамеренно вызвать беспокойство среди сообществ, которым мы служим», - объяснили в бюро.