Федеральное бюро расследований (ФБР) США выложило в своём Twitter-аккаунте ссылку на страницу сайта агентства, с размещёнными на ней «Протоколами сионских мудрецов» и подверглось резкой критике в соцсетях.
Ссылка на антисионистский 139-страничный документ, размещённый до этого в электронной библиотеке ФБР, появилась на странице бюро в Twitter в среду, 19 августа. При этом к ней отсутствовали какие-либо комментарии со стороны ведомства, с оценками изложенных в «Протоколах» утверждений и подчёркивающими неприемлемость антисионистских взглядов. Из-за этого среде еврейских пользователей соцсетей публикация вызвала форменный гевалт. В частности, некоторым показалось, что, размещая подобные материалы без соответствующих примечаний, ФБР фактически продвигает в обществе антиеврейские настроения и делает им дополнительную рекламу.
«Невероятно. В то время, когда антисемитских атак становится всё больше...» — причитал один из пользователей Twitter. «Аккаунт госслужбы поделился самым антисемитским документом в истории», — возмущался другой. Также публикацию ФБР осудили в Государственном музее Освенцима, где отметили, что размещать подобные документы без соответствующих комментариев недопустимо.
Позднее ФБР удалило свой пост и принесло извинения всем, кому оно могло быть оскорбительно. Как заявили в ведомстве, публикация была сделана автоматически, посредством бота, поэтому не сопровождалась никакими пояснениями.
«Мы сожалеем, что этот выпуск мог непреднамеренно вызвать беспокойство среди сообществ, которым мы служим», - объяснили в бюро.
«Протоколы сионских мудрецов» — сборник текстов, предположительно, составленный в конце XIX — начале XX века, в котором описываются методы и алгоритм действий по завоеванию мирового господства. Распространению этой книги, в частности, способствовал американский промышленник и основатель Ford Motor Company, еврей по национальности Генри Форд, который субсидировал выпуск около 500 тысяч экземпляров сборника. Позже «Протоколы сионских мудрецов» использовались идеологами нацистской Германии для усиления ненависти к евреям в немецком обществе, сообщила Daily Mail.
Споры о подлинности"протоколов" не утихают и по сей день. Однако то, что сравнительно небольшая по меркам страны диаспора ортодоксальных иудеев сумела через Роскомнадзор запретить стенограммы Базеля, в то время, как вся остальная страна ничего не смогла сделать с "Кицур Шулхан Арух" (Накрытый стол (ивр) выжимки из книги "Тания"), содержащую ряд сомнительных высказываний в духе "разжигания с экстремизмом", оставляет большой простор для размышлений.
Источник:
- Киберкомандование США атаковало российскую "Фабрику троллей" в 2018 году
- Мужчины обрушили сайт нового приложения, раздевающего девушек за считанные секунды
- Осквернитель могил: в доме американского миссионера нашли человеческие кости
- 15 вирусных фотошедевров, которые ввели в заблуждение весь интернет
- Житель Омска против жителя Флориды: Баттл диких новостей
https://yandex.ru/images/search?text=картинки еврейские протоколы&lr=65&source=wiz&pos=29&img_url=https://sun9-36.userapi.com/c857620/v857620231/16dbaf/DgNB0m5h6LI.jpg&rpt=simagehttps://yandex.ru/images/search?text=картинки еврейские протоколы&lr=65&source=wiz&pos=29&img_url=https://sun9-36.userapi.com/c857620/v857620231/16dbaf/DgNB0m5h6LI.jpg&rpt=simage
Автор намеренно вводит людей тут в заблуждение и выдумывает уже отсебятину и наглую даже уже провокативную ложь. Автор этого высера явно сам антисемит оголтелый и верит в любую наглую ложную херь, что печатают в инете такие же как он, лишь бы облить евреев помоями и т.д.., при этом банально не зная исторических фактов известных. Фу!
А ВОТ ХРЕН ВАМ