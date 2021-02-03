«Отдал меня друзьям»: девушки рассказали о зверствах участников банды Цапков

В материале YouTube-канала «Редакция» девушки рассказали, что им пришлось пережить.

Екатерина Семененко встречалась в молодости с парнем, который был на побегушках у Цапокв. Когда он ушёл в армию, то его друг "взял в оборот" Екатерину.

«Он лишил меня девственности. Нет, не избивал меня, просто запугивал. А когда пришел из армии мой любимый, этот все ему рассказал. Мой мужчина меня избил, заставил спать с этим другом прям при нем. Реально поставил стул и смотрел. Через неделю или позже он решился поделиться мной с другими друзьями, уже двое там было. После того как я пыталась порезать вены, родители запаниковали и стали допытываться, в чем причина», — вспоминает Екатерина.