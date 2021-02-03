«Отдал меня друзьям»: девушки рассказали о зверствах участников банды Цапков

Жители станицы Кущевская Краснодарского края не по наслышке знают о зверствах ОПГ в конце 90-х. Тогда в станицы орудовала банда братьев Цапков. После смерти Николая в 2002 году к «власти» пришел жестокий брат Сергей Цапок. Молоды парни, бывшие на побегушках у бандитов позволяли себе ужасные вещи, на которые милиция закрывала глаза.
Мать братьев Надежда была фермером и с конкурентами общалась на особом языке. У всех более-менее успешных бизнесменов тут же возникали проблемы с местными гопниками, которые штрафовали их на крупные суммы. На этой почве из банды гопников браться Цапки превратились в организованную группировку, у которой были связи в полиции. В ОПГ попасть было сложно, но помогающие гопники тоже позволяли себе разные вещи, на которые полиция закрывала глаза.
В материале YouTube-канала «Редакция» девушки рассказали, что им пришлось пережить.
Екатерина Семененко встречалась в молодости с парнем, который был на побегушках у Цапокв. Когда он ушёл в армию, то его друг "взял в оборот" Екатерину.
«Он лишил меня девственности. Нет, не избивал меня, просто запугивал. А когда пришел из армии мой любимый, этот все ему рассказал. Мой мужчина меня избил, заставил спать с этим другом прям при нем. Реально поставил стул и смотрел. Через неделю или позже он решился поделиться мной с другими друзьями, уже двое там было. После того как я пыталась порезать вены, родители запаниковали и стали допытываться, в чем причина», — вспоминает Екатерина.
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Обращаться к полицейским не было смысла, так как никто не занимался заявлениями об изнасиловании и дела пропадали с завидной регулярностью. Екатерина пыталась обращаться за помощь, но парень заставил забрать заявление.
«Не имею права решать судьбу людей. Я не жалею, что их не посадила. Хотя они испортили мне жизнь. Я думала, что на меня тычут пальцем, на мне никто не женится. Я до сих пор не замужем», — поделилась Екатерина.
Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко собирала информацию о пострадавших и рассказала, что среди девушек были даже школьницы. «Изнасилованных девочек в Кущевке назвали отходами. Тебя не берут замуж, стараются не общаться», — рассказала Костюченко.
У ребят банды була полная свобода воли. Хочешь - имей свою девушку, хочешь - бери любую понравившуюся. Родители девушек не хотели рассказывать общественности о насилии дочерей, чтобы не портить им будущее.
На фотографиях, сделанных из мест лишения свободы, где отбывает наказание приговорённый к 20 годам тюрьмы Вячеслав Цеповяз, показан обычный ужин бандита. Судя по снимкам, он не бедствует: на столе стоят красная икра, крабы, шашлык. В УФСИН прокомментировали ситуацию, и выяснилось, что любую еду при наличии достаточного количества средств заключенный может себе заказать, а вот фото, сделанное на мобильник, - это уже ай-ай-ай.
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Говно вы там всё ряженое Кубанское !
У меня прямой вопрос к ублюдскому УФСИН - вы там часом в край не о.ху.ели????
Вы ещё скажите что ему на зону шашлык с шампурами доставили по заказу...
Спустя 100 лет воют, вот де большевики плохие, работящих раскулачили да выселили подальше от людей...
Если человек хочет убивать и насиловать, ему абсолютно пофик в колхозе он, или в фермерском хозяйстве.
Тут вопрос в безнаказанности. Сиреч в коррупции.