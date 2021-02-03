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«Отдал меня друзьям»: девушки рассказали о зверствах участников банды Цапков

«Отдал меня друзьям»: девушки рассказали о зверствах участников банды Цапков (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 15:19
Сообщество : Истории
Метки: Цапки   Цапок   банда   интересное   кущевская ОПГ   опг   фото   
3182
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Жители станицы Кущевская Краснодарского края не по наслышке знают о зверствах ОПГ в конце 90-х. Тогда в станицы орудовала банда братьев Цапков. После смерти Николая в 2002 году к «власти» пришел жестокий брат Сергей Цапок. Молоды парни, бывшие на побегушках у бандитов позволяли себе ужасные вещи, на которые милиция закрывала глаза.

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Метки: Цапки   Цапок   банда   интересное   кущевская ОПГ   опг   фото   
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32  комментария
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15
Мария Час назад
Страшно даже не то, что те, кто должен был бороться с преступностью, сами главные преступники. Страшно то, что люди молчат и терпят. Это значит, что они не видят государства, которое их может защитить.
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2k
Тт 3 минуты назад
Жители скинулись деньгами и заказали бы этого Цапкина ,на зоне бы повесился.
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153
Vlad 4 минуты назад
Шашлыки охрана и жарила. Неплохо им там живётся.
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2k
Мистер Фикс 7 минут назад
Местечковое кумовство - и закон не указ
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3k
Арт 17 минут назад
Сжечь заживо все семейство, а пепел обоссать
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8
FACKYOU Полчаса назад
Ну и чё ?? И где ваши бравые казаки ? Великое Казачье войско ?

Говно вы там всё ряженое Кубанское !
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5k
workmen77 FACKYOU 21 минуту назад
Что они дураки что ли? Бандиты и шмальнуть могут, другое дело с навальнятами и несогласными воевать.
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zenon workmen77 9 минут назад
А из навальнят вырастают цапки, цапы и козлы.
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5k
Pashuta 42 минуты назад
"В УФСИН прокомментировали ситуацию, и выяснилось, что любую еду при наличии достаточного количества средств заключенный может себе заказать".
У меня прямой вопрос к ублюдскому УФСИН - вы там часом в край не о.ху.ели????
Вы ещё скажите что ему на зону шашлык с шампурами доставили по заказу...
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79
Roman Sh 45 минут назад
Цапки - обычные дореволюционные кулаки!
Спустя 100 лет воют, вот де большевики плохие, работящих раскулачили да выселили подальше от людей...
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26k
АнтонПолднев Roman Sh 38 минут назад
Кулаки разные были. И работу людям давали. И беспределили порой. Эти обмороженные изначально.
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Hexo4uha 47 минут назад
Вот вам иллюстрация, кто такие "кулаки" на селе. Как, жалко?
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26k
АнтонПолднев Hexo4uha Полчаса назад
Вы что же думаете, был бы колхоз, такого никогда бы не случилось? Серьёзно что ли?
Посмотрите хоть одну программу Каневского. Или по Звезде. Хреначили так, что мама не горюй. И колхозы были фени.
Если человек хочет убивать и насиловать, ему абсолютно пофик в колхозе он, или в фермерском хозяйстве.
Тут вопрос в безнаказанности. Сиреч в коррупции.
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327
Hexo4uha АнтонПолднев 11 минут назад
Были бы всегда. Но сейчас все видят и говорят "ух,злодеи!". Но точно такие же персонажи начала 20 века - " ой, невинные овечки, низачто пострадали!".
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1k
zenon АнтонПолднев 8 минут назад
Такое могло быть, как исключение, а не как быт.
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829
Олег Шишкин 50 минут назад
То есть она выбрала себе гопника, знала, что он гопник, но потом удивилась, что он живёт по понятиям АУЕ и наказывает её? Хм... А на что она рассчитывала? Нет, серьёзно. Я не понимаю её логику. Она хочет, чтобы гопник вёл себя, как махровый аленяка?
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13
PaBLoS 57 минут назад
Почему эту мразь Надежду Цапок местные ещё заживо не сожгли ?
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829
Олег Шишкин PaBLoS 53 минуты назад
Вы видели на ютубе обращения народа к царю и вставание на колени? Это всё, на что они способны. Ни самоуважения, ни внутреннего стержня. Они не мстители, они тряпки. Говорю это с горечью. Но в основном такие люди в России.
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13
PaBLoS Олег Шишкин 37 минут назад
Ну на счёт терпил их везде хватает, вот я только не пойму почему родственники убитых и обобранных которым нечего терять не стали мстить, я бы устроил кровавую баню во всех местах до которых бы смог добраться сдох бы сам но побольше забрал с собой.
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9k
Kostick Час назад
цапок у димки айфончика был на инаугурации. а так да, творили чёрное упыри.
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829
Олег Шишкин Kostick 52 минуты назад
Как так? Он разве олигарх? По какой логике он там был?
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9k
Kostick Олег Шишкин Полчаса назад
депутатишкой он точно был, да и вхож к тогдашнему губеру. ну и "кубанский сахар", к которому тоже айфончик имел некоторое отношение.
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26k
Fat Lynx Олег Шишкин 14 минут назад
Цапок был в составе делегации Ткачева на инаугурации Медведева... Ну, так знающие люди говорят.
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22
Дядя Витя Час назад
Обидно что в то время вся Россия была кущёвской!
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7k
SSD Час назад
А сколько ментов то посадили по этому делу? Напомните?
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26k
АнтонПолднев SSD 46 минут назад
Примерно никого
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2k
andrey morozov SSD 42 минуты назад
Посадили на семерку одного подполковника, главу УБОП..но несмотря на то что он был в тесной связи с Цапками был осужден только за экономическим преступлениям так как если бы взялись за него как положено уехал бы в черный дельфин насовсем, а с ним еще несколько ответственных товарищей которые вообще как бы не при делах
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