Подземный город в Торонто

Это действительно канадская гордость - зимой в нем можно перемещаться по городу во время метелей, а летом скрываться от жары. Некоторые служащие центральных офисов селятся в ЖК прямо над станциями метро, ведь тогда им не нужны автомобили, чтобы добраться на работу, да и теплая одежда, в общем, тоже не особенно -РАТН отлично отапливается.