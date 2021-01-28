Подземный город в Торонто

Удивительный город спрятан буквально под землей Торонто. Это бесконечные тоннели, лабиринты, линии метро.
В первое мгновение он вводит в ступор, ведь в нем так легко заблудиться. Нет привычных ярких ориентированных, но создатели не зыби про указатели, за которыми надо внимательно следить.
История города началась вообще в 1900 году, когда владелец двух магазинов компании "Итонс" решил соединить их подземным переходом, а в самом переходе тоже продолжись торговлю.
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Это самый крупный, как гласит книга рекордов Гинесса, подземный город, который называется РАТН. Больше 30 км тоннелей, ведь не зря РАТН переводится как "лаз". В нем 12 уровней площадью 371 600 кв.м.
Это действительно канадская гордость - зимой в нем можно перемещаться по городу во время метелей, а летом скрываться от жары. Некоторые служащие центральных офисов селятся в ЖК прямо над станциями метро, ведь тогда им не нужны автомобили, чтобы добраться на работу, да и теплая одежда, в общем, тоже не особенно -РАТН отлично отапливается.
В этом подземном городе все сделано чрезвычайно разумно и удобно - в одну сеть объединили наземные высотки, метро, подземные гаражи, вокзал.
Попасть в подземный город просто, из любой точки города - 125 выходов и выходов, 60 перекрестков. Привыкнуть к городу тоже достаточно просто - первые пару раз, конечно, придется походить с картой, но навигация внутри очень понятная и указатели покажут, куда и как вам добраться.
РАТН планируют расширить на юг - город увеличится еще на 30 км, в ключевых зданиях Торонто появятся точки доступа, откуда можно будет спуститься в новые туннели.
Примерно сто тысяч жителей Торонто ежедневно спускается в РАТН. Сеть невероятно популярна, принадлежит 35 частникам, которых город материально поддерживает. Различные сервисы услуг, магазины и общепит РАТН имеют оборот примерно в полтора миллиарда долларов в год и ежегодно приносят 250 млн долларов налогов.
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