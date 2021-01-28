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Подземный город в Торонто

Подземный город в Торонто (8 фото)

Автор:
28 января 2021 19:32
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   Канада   город   интересное   путешествия   туризм   фото   
1925
8
Удивительный город спрятан буквально под землей Торонто. Это бесконечные тоннели, лабиринты, линии метро.
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Метки: travel   Канада   город   интересное   путешествия   туризм   фото   
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12  комментариев
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165
MoTopoKep 2 часа назад
Гордость Торонтовцев, а не Канадцев. Но не удивительно, за пределами Торонто Канады нет ;) За 21 год жизни в Канаде первый раз слышу об этом городе.
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5k
Андрей Крылов MoTopoKep 2 часа назад
Ни когда не жил в Канаде, но что за город - Торонто знаю. Что со мной не так? Или с Вами? ;)
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13k
vikklu 20 минут назад
"...сервисы услуг..."
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−42
Alisher Alisher 22 минуты назад
Спс интересно
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19k
pssst Час назад
Магазины выглядят интересно, но на самом деле, то же Московское метро гораздо крупнее. Особенно переходные станции. Просто в Москве как-то хватило ума не засрать все магазинами.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
вот уж... Не самый пример такого. Подземелья и метро Лондона, Парижа, Токио, Москвы и Нью-Йорка куда как разветвлённее и "таинственнее". Список далеко не полный. Тут Торонто "нервно курит", и даже не в топ 20 подобного...
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−4
Князь Курбский 2 часа назад
Там нет жилья, идиот
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−37
МИХАН 2 часа назад
А что тут удивительного умеют схроны строить красивые (черный юмор от смерш )))
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