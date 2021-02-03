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Джен Псаки в красках рассказала о несуществующем самолёте и насмешила весь мир

Джен Псаки в красках рассказала о несуществующем самолёте и насмешила весь мир (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 11:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Джен Псаки   высказывние   еонфуз   интересное   политика   псаки   фото   
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пожалуй самая забавная фигура среди всех представителей Белого дома. Её высказывания знамениты на весь мир и регулярно их список пополняется. Например, на этот раз пресс-секретарь рассказала о самолёте Space Force.

P.S. Такого не существует.

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Метки: Джен Псаки   высказывние   еонфуз   интересное   политика   псаки   фото   
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9  комментариев
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7k
Natrogrii Час назад
Как в старые добрые времена.
p.s. где же Мэтью Ли, чтобы троллить эту ТП?
Как в старые добрые времена. p.s. где же Мэтью Ли, чтобы троллить эту ТП?
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326
Hexo4uha 5 минут назад
И опять эта мадам мастерски сыграла на дурачка, уйдя от прямого ответа.
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
Что еще раз доказывает: в развитой демократии, типа американской, не люди управляют государством, а система. Там хоть клоунов и паяцов поставь министрами, государство будет работать, как часы.
А вот в одной северной стране, всем правит хитроумный многоходовочник, как раб на галере. И если он заболеет или в плохом настроении, то стране будет плохо.
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206
The Graff Frank Borman 14 минут назад
"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!" ))))))))))))
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54k
Racer777 53 минуты назад
Джен Псаки в красках рассказала о несуществующем самолёте и насмешила весь мир
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2k
Velho Safado Час назад
М-да -с... Если бы Джен не было, её надо было бы выдумать. Лучшей антирекламы американского истеблишмента придумать трудно.
Прав был М.Задорнов "Ну, тупы-ы-ые..." (с).
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9k
Kostick Час назад
жжот напалмом сия псаки. с педаликом кличько годный дуэт получится. добавить володина, и трио будет.
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33k
jonnyD Час назад
Это агент Лаврова в Белом Доме , но тс-с-с .. конспирация .
Это агент Лаврова в Белом Доме , но тс-с-с .. конспирация .
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944
Андрей Манахов Час назад
Вижу Джейн, ставлю лайк)))
Ссылка youtu.be
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