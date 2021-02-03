Джен Псаки в красках рассказала о несуществующем самолёте и насмешила весь мир

Накануне состоялся брифинг с участием Джен Псаки. Женщина отвечала на вопросы журналистов и один из них вызвал замешательство. Журналист задал вопрос, принимал ли президент Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force — Космических сил, созданных в 2019 году.

В ответе Джен Псаки восхитилась самолётом Space Force.

«Ого, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Но я не уверена, кто это», - такой ответ дала Псаки.