Джен Псаки в красках рассказала о несуществующем самолёте и насмешила весь мир

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пожалуй самая забавная фигура среди всех представителей Белого дома. Её высказывания знамениты на весь мир и регулярно их список пополняется. Например, на этот раз пресс-секретарь рассказала о самолёте Space Force.
P.S. Такого не существует.
Накануне состоялся брифинг с участием Джен Псаки. Женщина отвечала на вопросы журналистов и один из них вызвал замешательство. Журналист задал вопрос, принимал ли президент Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force — Космических сил, созданных в 2019 году.
В ответе Джен Псаки восхитилась самолётом Space Force.
«Ого, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Но я не уверена, кто это», - такой ответ дала Псаки.
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Издание Forbes предположило, что Джен Псаки перепутала Space Force c Air Force One — президентским бортом.
После конфуза конгрессмен Майк Роджерс призвал Псаки немедленно извиниться — по его мнению, пресс-секретарь шуткой "преуменьшает значение целого рода вооруженных сил", сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась новостью, что администрация нового президента США не испытывает ностальгии по твитам бывшего американского лидера Дональда Трампа. Далее её слова напрягли старину Джо и насторожили конспирологов...
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p.s. где же Мэтью Ли, чтобы троллить эту ТП?
А вот в одной северной стране, всем правит хитроумный многоходовочник, как раб на галере. И если он заболеет или в плохом настроении, то стране будет плохо.
Прав был М.Задорнов "Ну, тупы-ы-ые..." (с).