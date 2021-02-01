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Уилл Смит встретился с «Зенитом» и рассказал о желании посетить Дагестан

Уилл Смит встретился с «Зенитом» и рассказал о желании посетить Дагестан (4 фото)

Автор:
01 февраля 2021 14:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хабиб Нурмагамедов   встреча   зенит   интересное   уилл смит   фото   футболисты   шоу бизнес   
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Голливудский актёр Уилл Смит посетил тренировочные сборы петербургского футбольного клуба «Зенит» в Дубае. Вчера же Смит увиделся с Хабибом Нурмагомедовым и пообщался с ним о Дагестане.

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Метки: Хабиб Нурмагамедов   встреча   зенит   интересное   уилл смит   фото   футболисты   шоу бизнес   
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795
patrik1313 Час назад
Николас Кейдж тоже с этого начинал.
Николас Кейдж тоже с этого начинал.
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15k
Ego sum qui sum Полчаса назад
минутка расизма:
черномазые всех мастей объеденяйтесь
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301
ЕвГений:-// Час назад
Я надеюсь он с Дзюбой за руку не здоровался)))
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