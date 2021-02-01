Уилл Смит встретился с «Зенитом» и рассказал о желании посетить Дагестан

Голливудские звёзды частенько встречаются со знаменитыми спортсменами. На этот раз Уилл Смит приехал на сборы «Зенита», где пообщался с футболистами и сфотографировался с футболистами, сообщается в Twitter команды.

— Настоящая легенда, — поделился эмоциями от встречи с суперзвездой Малком. — Никогда бы не подумал, что однажды смогу стать свидетелем этого момента, я никогда этого не забуду!