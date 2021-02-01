Уилл Смит встретился с «Зенитом» и рассказал о желании посетить Дагестан

Голливудский актёр Уилл Смит посетил тренировочные сборы петербургского футбольного клуба «Зенит» в Дубае. Вчера же Смит увиделся с Хабибом Нурмагомедовым и пообщался с ним о Дагестане.
Голливудские звёзды частенько встречаются со знаменитыми спортсменами. На этот раз Уилл Смит приехал на сборы «Зенита», где пообщался с футболистами и сфотографировался с футболистами, сообщается в Twitter команды.
— Настоящая легенда, — поделился эмоциями от встречи с суперзвездой Малком. — Никогда бы не подумал, что однажды смогу стать свидетелем этого момента, я никогда этого не забуду!
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит 😎#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 1, 2021
Второй сбор игроков состоялся в Дубае, где знаменитый актёр их и посетил. Вчера там же оказался Хабиб Нурмагомедов, который тоже успел сфотографироваться со звездой и поговорить о своей родине. Фоточку, конечно же, запостили в Instagram.
«Познакомился с легендой Голливуда. Он сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан», — сказано в тексте поста. Кстати, на своей странице Уилл Смит не поделился ни одной встречей. Зат выложил забавный ролик с Райаном Рейнольдсоном.
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