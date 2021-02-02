Популярная блогерша Ида Галич наняла адвоката для семьи выпавшей из окна девушки

Приехав домой, Алексей пошёл в душ, а Ксения выпала из окна. По словам парня, она хотела его напугать, но не удержалась.

"Я не виноват, максимум, что могу сказать. Я не знаю, что сейчас происходит. Я понимаю, что мы будем и дальше разбираться. Следователи уже опросили. Сейчас идёт от всех травля. Я боюсь всю эту травлю, боюсь за свою семью, им уже пишут. Пишут, что будет физическая расправа. Завтра напишу заявление в полицию. Я так понимаю, что её подруга всё выложила в Интернет", — заявил парень.

Однако, следователи пока не спешат выносить приговор, но уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Популярная блогерша Ида Галич наняла адвоката для родителей девушки.