Популярная блогерша Ида Галич наняла адвоката для семьи выпавшей из окна девушки

25 января в Мурино Ленинградской области из окна выпала 22-летняя девушка по имени Ксения. Девушка разбилась и сначала все считали, что она сделала этот выбор сама. Но как только появились записи с камеры видеонаблюдения, в смерти девушки стали подозревать её парня - 25-летнего Алексея.
Ксения устроилась на новую работу и решила это дело отметить с новыми коллегами. В гости с собой она взяла своего парня Алексея. В какой-то момент ему наскучила тусовка и он решил отправиться домой, прихватив свою девушку, которая не очень то хотела. Драка молодой пары попала на камеры видеонаблюдения в лифте.
Приехав домой, Алексей пошёл в душ, а Ксения выпала из окна. По словам парня, она хотела его напугать, но не удержалась.
"Я не виноват, максимум, что могу сказать. Я не знаю, что сейчас происходит. Я понимаю, что мы будем и дальше разбираться. Следователи уже опросили. Сейчас идёт от всех травля. Я боюсь всю эту травлю, боюсь за свою семью, им уже пишут. Пишут, что будет физическая расправа. Завтра напишу заявление в полицию. Я так понимаю, что её подруга всё выложила в Интернет", — заявил парень.
Однако, следователи пока не спешат выносить приговор, но уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
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— Хотим добиться правосудия, чтобы получил наказание вот этот "недочеловек", это раз. Никаких он не приносил извинений. Во-вторых, сотрудники полиции, которые так провели первый день. Мне тогда сказали, что это суицид, и никто этим заниматься не хотел вообще. Поэтому я хочу наказать участковых и следователя, которые были в первый день, — заявил Лайфу отец Ксении.
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В статье написано «драка»,- никакой драки на видео я не заметила . Заметила лишь , как это чмо бьет девушку в лицо кулаком и тд и тп . От увиденного затошнило . Жесть .
Следователи не выносят приговор, следователи возбуждают уголовное дело и ведут его. Наличие дела ещё не значит что человек виновен.
Хотя после видео, мне захотелось насовать ему "тузов" . Пох шо следствие и суд решит
Чепушило слабозадое с чёлкой.
Эта куда смотрела? да туда же.