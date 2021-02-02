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Популярная блогерша Ида Галич наняла адвоката для семьи выпавшей из окна девушки

Популярная блогерша Ида Галич наняла адвоката для семьи выпавшей из окна девушки (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 15:16
Сообщество : Истории
Метки: young stars   Девушка   Ида Галич   выпала из окна   интересное   смерть   фото   
2713
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25 января в Мурино Ленинградской области из окна выпала 22-летняя девушка по имени Ксения. Девушка разбилась и сначала все считали, что она сделала этот выбор сама. Но как только появились записи с камеры видеонаблюдения, в смерти девушки стали подозревать её парня - 25-летнего Алексея.

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Метки: young stars   Девушка   Ида Галич   выпала из окна   интересное   смерть   фото   
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29  комментариев
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1k
WithU 2 часа назад
Да даже если она сама выпала из окна , этого чмошного мразоту стоит посадить надолго , чтобы впредь руки не распускал .
В статье написано «драка»,- никакой драки на видео я не заметила . Заметила лишь , как это чмо бьет девушку в лицо кулаком и тд и тп . От увиденного затошнило . Жесть .
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36
Ярослав Мовчун 12 минут назад
Петух обиженный.. от сцыкло закомплексованное. Ну, прилетит ему скоро
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12k
Konstantin 17 минут назад
Ничего себе, она после такого с ним еще куда-то пошла?...
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45k
Albert GER Полчаса назад
Для мамкиных блогеров:
Следователи не выносят приговор, следователи возбуждают уголовное дело и ведут его. Наличие дела ещё не значит что человек виновен.

Хотя после видео, мне захотелось насовать ему "тузов" . Пох шо следствие и суд решит
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1k
Большой Ух 41 минуту назад
Очередной психопат-абьюзер, который, когда бьёт бабу выглядит брутально, а как начались проблемы: я боюсь! Меня травят! Физическая расправа!
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5k
Leo Sun 48 минут назад
Где ж они таких уродов находят?..
Ну явно же не впервые он её ударил. После первой же замашки слать на...! Нет, они с ними дальше встречаются. Дурочки... Ой дурочки...
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6k
Сгусток позитива 55 минут назад
Ббпе
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1k
Большой Ух Сгусток позитива 45 минут назад
Обиженный девственник?
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62k
Максим Час назад
Посмотрел видео. ЧТо тут сказать.. Девушка на мой взгляд подстилка, позволявшая вытирать о себя ноги притом в прямом смысле. Так вмазаться в угол портала лифта, да ив лифте пару раз кулаком.. И что? а ничего.. пошла домой с ним. И я более уверен что это не первый раз.. Бьет значит любит)) У чувака епальник Джигурды, да и повадки такого же петуха храброго с бабой, а как закукарекал жалобно в инете. я боюсь(((.
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57k
Опиум для народа Максим 47 минут назад
Они друг друга стоят. У одной ни грамма самоуважения,другой г"ндон по жизни.
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13k
vikklu 2 часа назад
Это каким же чмом надо быть, чтобы девчёнку бить. Это не мужик, а слизняк, только на слабых самоутверждаться может.
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362
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж, редкостный [мат]. На месте отца этой девочки, только увидев это видно, переломал бы локти и колени чтоб сука всю жизнь ходил и помнил что сделал.
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5k
Максус Алксандр Шевченко Час назад
ну это ты добренький) По хорошему этот волосатый пи.дар заслужил паяльничек для пайки проводов большого сечения в очко минут на 15,это для признания в убийстве,а потом туда же монтажную пену со скипидарчиком и пущай живёт)
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38k
Александр 2 часа назад
как бабы таких находят то вообще?
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62k
Максим Александр Час назад
Ты не поверишь но именно вот такие девушки вот таких мачо, плохих мальчиков, альфа-самцов и ещё куча эпитетов и ищут.
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3k
aleksei Максим Час назад
Да какой это альфа самец, сявка какая-то, на него замахнись, он на колени упадет
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2k
Brataxe aleksei Час назад
Это для тебя. А для неё он брутальный мачо.
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8k
Евгений Максим Час назад
Какой он альфа?
Чепушило слабозадое с чёлкой.
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62k
Максим aleksei Час назад
Ну бабы так считают. А потом развод, ребенок.. ах он такой казел был, девочки)) Сколько раз наблюдал выбирают в классе, в универе самого хулиганистого задиру, ой так классно он пьет, курит и матом ругается. Он такой крутой!!!
Эта куда смотрела? да туда же.
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4k
Vadim 2 часа назад
Даже если не выкинул, то минимум довел до суицида. На нары ублюдка.
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34k
dima423 2 часа назад
тут как минимум доведение до самоубийства налицо... но такую тварь хочется посадить пожизненно
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34k
dima423 2 часа назад
какой конченый ублюдок ппц...
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26k
Антон 2 часа назад
Суд разберётся.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Эта драка больше похожа на избиение. И он ещё удивляется, почему его травят.
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9k
myymoo 2 часа назад
Ну судя по видео посидеть ему совсем даже не помешает....
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−138
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Пиар на крови? Ну если поможет родителям, то + ей в карму.
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10k
net 2 часа назад
Жалко на всех Галичей не хватит.
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