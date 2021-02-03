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Постаревший Леонид Агутин удивил подписчиков брутальным фото

Постаревший Леонид Агутин удивил подписчиков брутальным фото (3 фото)

Автор:
03 февраля 2021 12:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   агутин   брутальность   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
2855
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52-летний певец и музыкант Леонид Агутин опубликовал новое фото в Instagram со съёмок клипа, где предстал в брутальном образе. На этих фото Леонид выглядит старше своих лет, но брутальный образ ему очень к лицу.

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Метки: Instagram   агутин   брутальность   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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117
Vasily Shevtsov 2 часа назад
Возвращение Будулая
Возвращение Будулая
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49k
smakido Полчаса назад
У него есть хороший имиджмейкер - Анжелика Варум!
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966
Mikhail K Час назад
52-летний певец и музыкант Леонид Агутин опубликовал новое фото в Instagram со съёмок клипа, где предстал в брутальном образе. На этих фото Леонид выглядит старше своих лет, но брутальный образ ему очень к лицу.

В принципе выглядит на свой возраст, а как еще должен выглядеть мужчина в 52 года? с рогаткой?
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Я моложе выгляжу, а мне 57!
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Мисска, ты косая или пьяная? Или лишь бы написать? В каком месте на данное предположение ответил Агутин?

Мисска, ты косая или пьяная? Или лишь бы написать? В каком месте на данное предположение ответил Агутин?
Мисска, ты косая или пьяная? Или лишь бы написать? В каком месте на данное предположение ответил Агутин?
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Леонид Агутин относится к тому типу мужчин, которые с годами только хорошеют.
С возрастом он стал гораздо привлекательнее.
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