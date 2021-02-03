Постаревший Леонид Агутин удивил подписчиков брутальным фото

52-летний певец и музыкант Леонид Агутин опубликовал новое фото в Instagram со съёмок клипа, где предстал в брутальном образе. На этих фото Леонид выглядит старше своих лет, но брутальный образ ему очень к лицу.
Знаменитый музыкант Леонид Агутин поучаствовал в съёмках клипа на песню, которую написал сам на стихи великого Осипа Мандельштама «Золотистого мёда струя из бутылки текла». В клипе Леонид предстал в очень непривычном для него образе - седая борода, просторный балахон и неизменная гитара.
Подписчики заметили, что на фотографии Леонид похож на легендарного Будулая, с чем сам артист согласился. «Точно, у меня тоже такая ж была первая мысль, сразу», - ответил на данное предположение Агутин.
Надо заметить, что с возрастом Леонид Агутин становится всё солиднее и всё больше начинает напоминать голливудских звёзд.
Источник:
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В принципе выглядит на свой возраст, а как еще должен выглядеть мужчина в 52 года? с рогаткой?