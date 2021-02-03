Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру

Помните тот момент, когда в компьютерной игре сражаешься с компьютером и тот выигрывает? Неприятненько, правда? Примерно такое же чувство испытали солдаты польской армии, когда проиграли войну за пять дней виртуальному противнику.
Польские солдаты поучаствовали в учениях, которые должны были продолжаться 22 дня. Однако, учения закончились на пять дней победой виртуального противника. Вражеские войска окружили Варшаву и условно победили людей.
Как утверждается, в симуляции использовались не только вооружения, уже находящиеся в распоряжении Польши, но и те, что были закуплены за рубежом, но пока не получены. Не вдаваясь в подробности, президент страны Анджей Дуда счел учения "первым и очень хорошим уроком", сообщает MK.
В сети пользователи посмеялись над поражением польских солдат и дали несколько ценных советов!
Советую снизить уровень сложности!
Может быть читы использовать стоит?
Обидно, когда компьютер умнее!
Источник:
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27 сентября 1939 года польша капитулировала.
22 июня 1941 года германия напала на советский союз. почти 2 года не получалось пройти польскую таможню.
Ага, 5 дней вполне достаточно, что эвакуироваться в Лондон.
И это если еще про армии Трибалтики и всего прочего НАТО не вспоминать. Которые мало того, что размещены на приграничных к России террриториях, так еще и совместные военные действия с польской армией вести обязаны, буде поляков кто-то тронуть посмеет.
Учения проходили в Академии военного искусства. Журналисты выяснили, что при компьютерном моделировании там учитывали новые системы вооружения, заказанные в США, - зенитные системы Пэтриот, ракетную артиллерию и многоцелевые самолеты F-35. Оборону сконцентрировали на северо-восточном рубеже - границе с Белоруссией.
Короче, моделировали оборону идеальной польской армии против не идеальных РФ и Белоруссии. Оказалось, что полный Пэ полякам, как не вооружайся.