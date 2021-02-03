Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру

Польские солдаты поучаствовали в учениях, которые должны были продолжаться 22 дня. Однако, учения закончились на пять дней победой виртуального противника. Вражеские войска окружили Варшаву и условно победили людей.

Как утверждается, в симуляции использовались не только вооружения, уже находящиеся в распоряжении Польши, но и те, что были закуплены за рубежом, но пока не получены. Не вдаваясь в подробности, президент страны Анджей Дуда счел учения "первым и очень хорошим уроком", сообщает MK.

В сети пользователи посмеялись над поражением польских солдат и дали несколько ценных советов!

Советую снизить уровень сложности!

Может быть читы использовать стоит?