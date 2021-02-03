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Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру

Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру (1 фото)

Автор:
03 февраля 2021 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   варшава   война   интересное   компьютер   проигрыш   противник   фото   
3355
1

Помните тот момент, когда в компьютерной игре сражаешься с компьютером и тот выигрывает? Неприятненько, правда? Примерно такое же чувство испытали солдаты польской армии, когда проиграли войну за пять дней виртуальному противнику.

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Метки: Юмор   варшава   война   интересное   компьютер   проигрыш   противник   фото   
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28  комментариев
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32k
kalinser 2 часа назад
Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру
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9k
Александр 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Ватаку Накомоде 5 минут назад
Ну в теории война с Польшей (да и 95% других стран) может закончиться за полчаса или сколько там летит ракета с ядерным зарядом. Если конечно цель уничтожить противника, а не захватить пленных или территорию
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43
Племянник Путина 10 минут назад
эти конечно войны ещё те ))))
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7k
bum-bum 18 минут назад
могли бы и в редалерте потренироваться для начала
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3k
ZmeyUA 19 минут назад
Это они себе явно польстили
Это они себе явно польстили
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2k
Ilya Volodin 21 минуту назад
И это даже не на уровне сложности "СССР" =)
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23k
turyst 45 минут назад
Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру
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2k
zloikrot 45 минут назад
1сентября 1939 года немецкие войска напали на польшу.
27 сентября 1939 года польша капитулировала.
22 июня 1941 года германия напала на советский союз. почти 2 года не получалось пройти польскую таможню.
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213
Victor Chromov 49 минут назад
Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру
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951
Glebov 49 минут назад
>Анджей Дуда счел учения "первым и очень хорошим уроком
Ага, 5 дней вполне достаточно, что эвакуироваться в Лондон.
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155
Григорий Бабкин 51 минуту назад
Польский генералитет планирует нападение на Россию: - Основные силы пойдут здесь, здесь и здесь. Их прикроют танки! - Как, все три?! А авиация прикроет? - Нет, лётчик заболел.
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1k
Сергей 52 минуты назад
Сохраниться забыли перед атакой?
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3k
Вадим Игнатьев 52 минуты назад
Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру
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536
Атомный Крот 59 минут назад
Польские войска за пять дней сдали Варшаву компьютеру
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536
Атомный Крот Час назад
Самое смешное, что армия Польши в 2 раза превосходит по численности военные группировки России в приграничных к Западу округах и всю белорусскую армию, вместе взятые.

И это если еще про армии Трибалтики и всего прочего НАТО не вспоминать. Которые мало того, что размещены на приграничных к России террриториях, так еще и совместные военные действия с польской армией вести обязаны, буде поляков кто-то тронуть посмеет.
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643
h22a Час назад
AEZAKMI
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1k
Андрей Еделькин Час назад
Все это делалось для одного, дайте бабло!
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
в ходе боевых учений, не сумев отразить удар Белоруссии и России уже на пятый день виртуальная война на восточном фронте была проиграна, Варшава полностью окружена, а польская армия условно прекратила свое существование.

Учения проходили в Академии военного искусства. Журналисты выяснили, что при компьютерном моделировании там учитывали новые системы вооружения, заказанные в США, - зенитные системы Пэтриот, ракетную артиллерию и многоцелевые самолеты F-35. Оборону сконцентрировали на северо-восточном рубеже - границе с Белоруссией.

Короче, моделировали оборону идеальной польской армии против не идеальных РФ и Белоруссии. Оказалось, что полный Пэ полякам, как не вооружайся.
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966
Mikhail K Федор Медведев Час назад
Ждали врага с Востока, а в Польшу вошли с Запада)))
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1k
Федор Медведев Mikhail K 12 минут назад
а с польшей всегда так)))
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
С кем воевали-то? С инопланетянами? Рептилойдами? С Лукашенко? Губкой Бобом и Патриком?
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2k
Алекс 2 часа назад
Пшеки военные... Смешно)
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