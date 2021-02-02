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15 красавчиков, которые настолько шикарны, что им всё нипочём

15 красавчиков, которые настолько шикарны, что им всё нипочём (16 фото)

Автор:
02 февраля 2021 22:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Красавчики   Момент   Нипочём   Шикарны   внешность   ситуации   фотогеничность   
1814
16

Наверняка многие побывали в ситуации, когда кажется, что выглядишь на все сто процентов, но после сделанного снимка, оказывается, что внешность на фото оставляет желать лучшего. Но про героев этого поста так не скажешь! С ними всё происходит в точности наоборот. Этих людей подловили не в самые удачные моменты жизни, а они умудрились выглядеть настолько идеально, что заслужили звание самых фотогеничных личностей в мире.

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Метки: Красавчики   Момент   Нипочём   Шикарны   внешность   ситуации   фотогеничность   
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Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Красавцы 100%
Красавцы 100%
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Смешная собачка. 16 минут назад
15 красавчиков, которые настолько шикарны, что им всё нипочём
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10k
Паша Эмильевич Полчаса назад
15 красавчиков, которые настолько шикарны, что им всё нипочём
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Инопланетянин 41 минуту назад
15 красавчиков, которые настолько шикарны, что им всё нипочём
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3k
Свирепый Бамбр 44 минуты назад
Пост - говно, аффтар - дура.
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39k
doker 49 минут назад
Девушка на препятствиях с огнём рада, что эпиляцию делать не нужно будет.

Ну, а хоккеисты... Как туда негров берут?
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Fat Lynx 59 минут назад
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