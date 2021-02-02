15 красавчиков, которые настолько шикарны, что им всё нипочём

Наверняка многие побывали в ситуации, когда кажется, что выглядишь на все сто процентов, но после сделанного снимка, оказывается, что внешность на фото оставляет желать лучшего. Но про героев этого поста так не скажешь! С ними всё происходит в точности наоборот. Этих людей подловили не в самые удачные моменты жизни, а они умудрились выглядеть настолько идеально, что заслужили звание самых фотогеничных личностей в мире.
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