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«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками

«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками (5 фото)

Автор:
31 января 2021 09:49
Сообщество : Факты
Метки: в мире   внешность   грудь   девушки   красота   прелести   фото   
2477
5
Недавно ученые решили выяснить, жительницам каких стран в этом смысле повезло больше остальных.

Источник:

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Метки: в мире   внешность   грудь   девушки   красота   прелести   фото   
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22  комментария
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1k
insaider 2 часа назад
«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками
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4k
Regerald Минуту назад
Надо размер относительно общего веса считать, иначе список стран с самыми жирными женщинами.
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6k
Перст Указующий 3 минуты назад
очень хороший пост! ждём детального исследования проблемы.
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283
Alexander Gorn 3 минуты назад
Вот никогда не мог понять, что это за фетиш такой дурацкий - огромная грудь? Откуда вообще взялось это "чем больше, тем лучше"? Как по мне так оптимум - где-то двоечка-троечка. Причем не любая, а хорошей формы и упругая на ощупь. Очень изредка встречается хорошая по этим показателям четверка. Всё что больше, всё что висит и болтается - уже, извините, вымя. Которое мало того что само по себе некрасиво, так с возрастом еще больше отвисает и превращается в нечто вовсе уж отвратное.
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4k
Михаил 4 минуты назад
тема сисек ваще не раскрыта :)
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461
Fiveatwork 20 минут назад
Это почему в комментах все злые? Да потому что им примеры не показали.
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201
Victor Chromov Полчаса назад
«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками
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599
лесная лысоешка Полчаса назад
«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками
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14k
Граммар-наци 52 минуты назад
Вот интересно: откуда на сайт притащили этот высер?
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2k
Мистер Фикс Граммар-наци 4 минуты назад
Снизу ссылка - дзенпомойка
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2k
Иваныч Час назад
На груди никогда не смотрел...На попу-да!Хорошая,красивая попа это да...а титочки мне и маленькие нравятся)))
На груди никогда не смотрел...На попу-да!Хорошая,красивая попа это да...а титочки мне и маленькие нравятся)))
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3k
KL11 Час назад
Есть у кого фотки баб с Соломоновых островов? Правда там все так грустно?
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39k
doker 2 часа назад
Брехня. Лучшие дойки в Швейцарии.

Брехня. Лучшие дойки в Швейцарии.
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
у 80% жительниц европы грудь искусственная или подвергалась коррекции, я одно время, когда часто мотался по европе наблюдал за этим, ну а летом на испанских пляжах мои наблюдения полностью подтвердились. Немки те почти каждая с искусственной грудью, даже девчушки 20 летние и те уже лезут себе там что либо подправлять, это заметно очень, испанки почти все с деланными сиськами, я даже у старух видел на пляже, мерзкое зрелище, когда вся в складках и морщинах, целлюлитом на жопе и ногах, да еще и татушки на теле, которые уже поплыли от растяжек, старуха с искусственными сиськами топлесс лезет в воду, причем вокруг нее ее родственники, видимо внуки и дети, у них это нормально видимо.
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13k
Денис 2 часа назад
США на первом месте...
Автор наверное путает красивую большую грудь у стройных женщин в России и безразмерные жировые курдюки у XXXXXXXXL пендосок по типу ниже
хотя если тупо скалькулировать объем, то да, за жиробасинами в штатах трудно угнаться :)
США на первом месте... Автор наверное путает красивую большую грудь у стройных женщин в России и безразмерные жировые курдюки у XXXXXXXXL пендосок по типу ниже хотя если тупо скалькулировать объем, то да, за жиробасинами в штатах трудно угнаться :)
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4k
pilgrimnl 2 часа назад
а где бразилия? или они по ж на первом?
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317
Георгий Павлович pilgrimnl 11 минут назад
По ж на первом месте армяшки.
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3k
Ваник 2 часа назад
«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками
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3k
tamin 2 часа назад
А ещё в Ирландии рыжие..
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8k
InfoVoin 2 часа назад
Не хотелось бы под старость супругу с грелками висящими вместо сисек
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2k
Мистер Фикс InfoVoin 2 минуты назад
Провисание сиськов пропорционально опусканию члена
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Сразу видно дзенпомойку
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