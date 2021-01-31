«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками

Так набрав 7-10 кг, женщина, скорее всего, обнаружит, что ее бюст увеличился на 1 размер. Также большое влияние на форму и объем молочных желез оказывает наследственность, а если говорить точнее – переданный от родителей определенный тип телосложения. Обычно, если девушка имеет хрупкие плечи наравне с широкими бедрами, пышным бюстом она обладать не будет.



Потому что в ее случае жир явным образом будет откладываться на нижней части тела – по бокам и в бедрах. Однако девушки с широкими плечами и узкими бедрами, скорее всего, будут награждены большим размером даже при сравнительно небольшой массе тела. Все потому что при таком типе телосложения жировые отложения предпочитают формироваться в верхнем отделе туловища.



Рост молочной железы начинается у девочек в период 10-12 лет, именно тогда в больших количествах вырабатываются женские гормоны, благодаря которым девочка-подросток постепенно превращается в женщину. Рост продолжается до 18 лет, однако небольшое увеличение и формирование происходит вплоть до 30 лет. Количество женских гормонов оказывает влияние на будущий размер молочных желез.