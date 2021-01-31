«В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками

Недавно ученые решили выяснить, жительницам каких стран в этом смысле повезло больше остальных.
От рождения все люди наделены разными пропорциями тела. Кому-то повезло со стройной фигурой, кто-то добился впечатляющих результатов ценой собственных усилий. Однако, есть и те, кто повлиял на свои параметры путем хирургических операций, чаще всего на такие крайние меры идут представительницы прекрасного пола.
Обычно объектом их модификаций становится грудь, все потому что девушки с пышным бюстом редко когда остаются незамеченными среди мужчин. Недавно ученые решили выяснить, жительницам каких стран в этом смысле повезло больше остальных. Но прежде чем обратиться к статистике, стоит узнать, отчего зависит объем молочных желез.
Обычно объектом их модификаций становится грудь, все потому что девушки с пышным бюстом редко когда остаются незамеченными среди мужчин. Недавно ученые решили выяснить, жительницам каких стран в этом смысле повезло больше остальных. Но прежде чем обратиться к статистике, стоит узнать, отчего зависит объем молочных желез.
Факторы, влияющие на размер женской груди
Безусловно, одним из факторов, оказывающих значительное влияние на форму и размер молочных желез, является толщина жировой прослойки. Однако важно знать, что у некоторых дам грудь в основном состоит из жировой ткани, а у некоторых – из железистой. Поэтому общая масса тела может влиять на первых, но никак не отразится на вторых.
Кроме того, важно также хорошее кровоснабжение для тканей молочной железы. В таком случае эта часть тела не будет испытывать нехватку питательных веществ. Для этого даже существуют специальные комплексы массажей, направленные на улучшение кровотока и лимфотока.
Также если у женщины хорошо развиты грудные мышцы, это добавит объем ее бюсту. Увеличение именно железистой ткани груди зависит от гормонов, которые содержат некоторые препараты, способствующие временному увеличению молочных желез. Жировая же ткань увеличивается при повышении массы всего тела.
Кроме того, важно также хорошее кровоснабжение для тканей молочной железы. В таком случае эта часть тела не будет испытывать нехватку питательных веществ. Для этого даже существуют специальные комплексы массажей, направленные на улучшение кровотока и лимфотока.
Также если у женщины хорошо развиты грудные мышцы, это добавит объем ее бюсту. Увеличение именно железистой ткани груди зависит от гормонов, которые содержат некоторые препараты, способствующие временному увеличению молочных желез. Жировая же ткань увеличивается при повышении массы всего тела.
Так набрав 7-10 кг, женщина, скорее всего, обнаружит, что ее бюст увеличился на 1 размер. Также большое влияние на форму и объем молочных желез оказывает наследственность, а если говорить точнее – переданный от родителей определенный тип телосложения. Обычно, если девушка имеет хрупкие плечи наравне с широкими бедрами, пышным бюстом она обладать не будет.
Потому что в ее случае жир явным образом будет откладываться на нижней части тела – по бокам и в бедрах. Однако девушки с широкими плечами и узкими бедрами, скорее всего, будут награждены большим размером даже при сравнительно небольшой массе тела. Все потому что при таком типе телосложения жировые отложения предпочитают формироваться в верхнем отделе туловища.
Рост молочной железы начинается у девочек в период 10-12 лет, именно тогда в больших количествах вырабатываются женские гормоны, благодаря которым девочка-подросток постепенно превращается в женщину. Рост продолжается до 18 лет, однако небольшое увеличение и формирование происходит вплоть до 30 лет. Количество женских гормонов оказывает влияние на будущий размер молочных желез.
Потому что в ее случае жир явным образом будет откладываться на нижней части тела – по бокам и в бедрах. Однако девушки с широкими плечами и узкими бедрами, скорее всего, будут награждены большим размером даже при сравнительно небольшой массе тела. Все потому что при таком типе телосложения жировые отложения предпочитают формироваться в верхнем отделе туловища.
Рост молочной железы начинается у девочек в период 10-12 лет, именно тогда в больших количествах вырабатываются женские гормоны, благодаря которым девочка-подросток постепенно превращается в женщину. Рост продолжается до 18 лет, однако небольшое увеличение и формирование происходит вплоть до 30 лет. Количество женских гормонов оказывает влияние на будущий размер молочных желез.
Пышногрудые девушки: Топ-10 стран
В данном исследовании приняли участие более 340 000 женщин примерно из 108 стран. Их возраст колебался в пределах от 20 до 35 лет. При этом, в исследование не входили девушки, подвергшие свое тело методам пластической хирургии.
Чтобы выполнить данное исследование, потребовалось замерить бюст участниц, а также зафиксировать размер их бюстгальтеров. Целью данного исследования была помощь производителям нижнего белья для стандартизации и усовершенствования продукта.
Результаты показали, что самые пышногрудые женщины проживают на территории США, так именно у них чаще всего фиксировался 6-ой размер груди ( F ). Однако ученые пришли к выводу, что данный показатель связан с большим количеством полных людей в данной стране, а также с едой, насыщенной гормонами.
Чтобы выполнить данное исследование, потребовалось замерить бюст участниц, а также зафиксировать размер их бюстгальтеров. Целью данного исследования была помощь производителям нижнего белья для стандартизации и усовершенствования продукта.
Результаты показали, что самые пышногрудые женщины проживают на территории США, так именно у них чаще всего фиксировался 6-ой размер груди ( F ). Однако ученые пришли к выводу, что данный показатель связан с большим количеством полных людей в данной стране, а также с едой, насыщенной гормонами.
Канада встала на второе место после США. А Ирландия «заслужила» бронзу. Вот полный список стран, вошедших в топовую десятку:
1. США.
2. Канада.
3. Ирландия.
4. Польша.
5. Великобритания.
6. Нидерланды.
7. Колумбия.
8. Исландия.
9. Венесуэла.
10. Турция.
Россия оказалась лишь на 39 месте, Украина заняла 21-ое место во всемирном рейтинге. Беларусь оказалась на 38 месте. Жительниц Израиля, Ирана и Грузии исследование не затронуло.
1. США.
2. Канада.
3. Ирландия.
4. Польша.
5. Великобритания.
6. Нидерланды.
7. Колумбия.
8. Исландия.
9. Венесуэла.
10. Турция.
Россия оказалась лишь на 39 месте, Украина заняла 21-ое место во всемирном рейтинге. Беларусь оказалась на 38 месте. Жительниц Израиля, Ирана и Грузии исследование не затронуло.
Топ-7 стран Восточной Европы
Среди стран Восточной Европы первое место заняли польские девушки, следом за ними – украинские, на третьем месте – эстонки. Четвертое место получила Литва, пятое – Латвия. Россия оказалась лишь на седьмом месте.
Но даже несмотря на данный рейтинг, исследователи отмечают, что женщины с самыми большими формами проживают в разных странах по всему миру. Некоторые из них занесены в Книгу рекордов Гиннеса.
Но даже несмотря на данный рейтинг, исследователи отмечают, что женщины с самыми большими формами проживают в разных странах по всему миру. Некоторые из них занесены в Книгу рекордов Гиннеса.
Топ-5 стран с обладательницами самой маленькой груди
Меньше всего бюст у женщин, проживающих в африканских и азиатских странах. Первое место среди них заняли Филиппины, затем идет Малайзия, на третьем месте Бангладеш, четвертые – Самоа, и последние – Соломоновы Острова.
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Автор наверное путает красивую большую грудь у стройных женщин в России и безразмерные жировые курдюки у XXXXXXXXL пендосок по типу ниже
хотя если тупо скалькулировать объем, то да, за жиробасинами в штатах трудно угнаться :)