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Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной

Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной (2 фото)

Автор:
20 января 2021 13:46
Сообщество : Истории
Метки: бездомный   внешность   жизнь   интересное   история   парикмахер   фото   
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Порой парикмахеры стригут бездомных бесплатно, чтобы сделать доброе дело и прорекламироваться в сети. Известный французский парикмахер Дэвид Кодат решил сделать доброе дело и случайно превратил бездомного в настоящего красавца!

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Метки: бездомный   внешность   жизнь   интересное   история   парикмахер   фото   
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pynh 54 минуты назад
был на мужка похож, а стал на п#дора.
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Племянник Путина pynh 39 минут назад
интересно на кого будешь похож ты, если тебя подстригут
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