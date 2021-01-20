Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной

В TikTok французский парикмахер Дэвид Кодат опубликовал видео, где он показал трансформацию бездомного мужчины. По словам Дэвида, он специально никого не искал, а позвал на стрижку первого попавшегося бездомного. Он и не подозревал, что под пышной шевелюрой и бородой скрывается очень приятное лицо с благородными чертами лица.