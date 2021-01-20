Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной

Порой парикмахеры стригут бездомных бесплатно, чтобы сделать доброе дело и прорекламироваться в сети. Известный французский парикмахер Дэвид Кодат решил сделать доброе дело и случайно превратил бездомного в настоящего красавца!
В TikTok французский парикмахер Дэвид Кодат опубликовал видео, где он показал трансформацию бездомного мужчины. По словам Дэвида, он специально никого не искал, а позвал на стрижку первого попавшегося бездомного. Он и не подозревал, что под пышной шевелюрой и бородой скрывается очень приятное лицо с благородными чертами лица.
Барбер срезал седые пряди с головы, подровнял бороду и помыл мужчину. Оказалось, что бездомный - настоящий красавец и даст фору многим мужчинам. В своём аккаунте Дэвид выразил надежду, что трансформация пойдёт бездомному на пользу.
Парикмахер бесплатно делает стрижки бездомным и превращает их из бродяг в настоящих красавцев
На первый взгляд Джошуа Кумбс — обычный парикмахер. Британец моет, стрижёт и укладывает волосы, подравнивает височки, бреет бороды и болтает со своими клиентами. Единственное, что немного отличает Джошуа от его коллег по цирюльному ремеслу — он бесплатно работает с бездомными.
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