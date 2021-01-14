Эта субкультура – одна из немногих, что пережили всплески рождения и падения, но не исчезли, а продолжают вызывать интерес со стороны неформальной молодежи. Почему готов не любят, и чем они привлекательны?
Молодежную субкультуру формирует внешний вид и музыка. И в случае с готами (название произошло от английского слова gothic – варварский, грубый) это демонстрируется особенно ярко и наглядно. Культура возникла в 70-х годах прошлого столетия на основе панк-движения. Изначально ее формировали подростки в возрасте 13-16 лет, но сейчас в среде готов встречаются и вполне зрелые люди, 25, 30, 40 и более лет.
Принято считать, что основой готической идеологии выступает эстетизация и культивация смерти. Сами представители культуры с этим не согласны. Это больше вызов общепринятым стереотипам и общественным установкам, выражаемый путем познания жизни через смерть. Если готы увлекаются всякими потусторонними вещами и устраивают собрания на кладбищах, то это не значит, что они ищут гибели или стремятся к ней. Большая часть из них, как и большая часть людей в обществе в целом, вполне себе нормальные и используют мрачные сочетания в одежде и макияже не более чем как инструменты эпатажа.
Готы, долгое время увлекающиеся этой культурой, говорят о ней как о полностью аполитичной и не имеющей какого-то потаенного смысла, философии или мировоззрения. Стиль одежды они позаимствовали у декаданса, а в остальном элементы культуры типа культа смерти, вампиризма, нарочитой мрачности не более чем способы расширения собственного кругозора и выхода за пределы общепринятых рамок.
Да, готы периодически посещают кладбища. Но это не сатанисты, и они не проводят среди крестов кровавых обрядов, не служат черные мессы и не приносят в жертву животных. Погосты для них своего рода культурные места типа музеев, где можно изучать историю, делать красивые фото, но не более того.
Мода представителей этой субкультуры довольно затейлива и разнообразна. Как уже было отмечено, в ее основе декаданс. Все направления объединяет черный цвет, иногда подчеркиваемый кислотными или нежными пастельными тонами. Украшения готы носят из серебра, поскольку оно символизирует собой Луну и отстраненность от общепринятых стандартов и установок.
Позднее появилась викторианская готика, подразумевающая стилизованные под наряды XIX века вещи – длинные пышные платья, кринолины, шляпки, вуали. Имидж самого современного направления – ню-готов предполагает удобство и минимализм. Молодые люди носят платья, юбки, брюки, футболки, приближенные к городскому стилю.
В России данная субкультура не особенно распространена по сравнению с Западом. Что логично, поскольку россияне не слишком лояльны по отношению ко всему, что выделяется из общей массы. Хотя сейчас общество меняется, как и сами готы, становящиеся более современными и стильными. И меняется отношение к ним. В основной массе субкультуры формируют подростки и молодые люди не старше 25, поскольку в более взрослом возрасте у людей появляются другие интересы, работа, семья, меняются жизненные приоритеты. А как вы относитесь к этой субкультуре?
Источник:
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автор, почитали бы вы кто такие сатанисты перед тем как позориться
Нет разве?
"Разве могу осуждать мух за то, что е.б.у.т.с.я? Однако когда на моей голове, злит. Так же и π-дарасы. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали про их нрав что-де лупятся в очко и долбятся в жопу. Истинно, они хуже мух, ибо мухи только изредка согрешают на моей голове, π-дорасы же изо дня в день пытаются совокупиться в самом ее центре. Мухи по недомыслию, π-дорасы же хладнокровно и сознательно.
И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод". (c) В. Пелевин SNUFF