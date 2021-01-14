Молодежную субкультуру формирует внешний вид и музыка. И в случае с готами (название произошло от английского слова gothic – варварский, грубый) это демонстрируется особенно ярко и наглядно. Культура возникла в 70-х годах прошлого столетия на основе панк-движения. Изначально ее формировали подростки в возрасте 13-16 лет, но сейчас в среде готов встречаются и вполне зрелые люди, 25, 30, 40 и более лет.

Принято считать, что основой готической идеологии выступает эстетизация и культивация смерти. Сами представители культуры с этим не согласны. Это больше вызов общепринятым стереотипам и общественным установкам, выражаемый путем познания жизни через смерть. Если готы увлекаются всякими потусторонними вещами и устраивают собрания на кладбищах, то это не значит, что они ищут гибели или стремятся к ней. Большая часть из них, как и большая часть людей в обществе в целом, вполне себе нормальные и используют мрачные сочетания в одежде и макияже не более чем как инструменты эпатажа.