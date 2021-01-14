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Странности субкультуры: почему обычные люди не любят готов?

Странности субкультуры: почему обычные люди не любят готов? (3 фото)

Автор:
14 января 2021 12:56
Сообщество : Факты
Метки: внешность   гот   нелюбовь   отношение   почемучка   причина   субкультура   
2090
3

Эта субкультура – одна из немногих, что пережили всплески рождения и падения, но не исчезли, а продолжают вызывать интерес со стороны неформальной молодежи. Почему готов не любят, и чем они привлекательны?

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Метки: внешность   гот   нелюбовь   отношение   почемучка   причина   субкультура   
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33  комментария
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Странности субкультуры: почему обычные люди не любят готов?
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6k
Ф Ив 24 минуты назад
Отношусь к ним ровно и параллельно.
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144k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Они просто фильмов(хрен знает сколько снятых на эту тему), в детстве с Дракулой пересмотрели, вот у них и "дракулапередоз"))
Они просто фильмов(хрен знает сколько снятых на эту тему), в детстве с Дракулой пересмотрели, вот у них и "дракулапередоз"))
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17k
Vital Idol Полчаса назад
номальным людям - пох*уй!!! ВАЩЕ!!!
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1k
Серега Полчаса назад
Странности субкультуры: почему обычные люди не любят готов?
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8k
Rihovich 39 минут назад
Да где ж вы этих готов/эмо находите? Я так давно уже не видел. Подумал, может вымерли?
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461
Олег 40 минут назад
>> Но это не сатанисты, и они не проводят среди крестов кровавых обрядов, не служат черные мессы и не приносят в жертву животных

автор, почитали бы вы кто такие сатанисты перед тем как позориться
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10k
Великий Кормчий 44 минуты назад
Так вроде они все передохли уже?
Нет разве?
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40k
Соломей Час назад
чё сразу не любят.просто не многие умеют правильно ГОТОВить.
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3k
Виктор Штурмаревич Соломей 11 минут назад
Странности субкультуры: почему обычные люди не любят готов?Посмотреть
Странности субкультуры: почему обычные люди не любят готов?
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3k
x3matic Час назад
Это все от недотраха!Редко видел симпатичных готов-девушек.В основном жирные,зачуханные,не следящие за собой свинки.
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5k
SR 2 часа назад
Я отношусь ко всем субкультурам, течениям, направлениям абсолютно нормально, до тех пор, пока они не начинают лезть в мою жизнь и насаждать свои ценности всем остальным. Хорошо об этом сказал Пелевин. И, это относится не только к π-дарасам:
"Разве могу осуждать мух за то, что е.б.у.т.с.я? Однако когда на моей голове, злит. Так же и π-дарасы. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали про их нрав что-де лупятся в очко и долбятся в жопу. Истинно, они хуже мух, ибо мухи только изредка согрешают на моей голове, π-дорасы же изо дня в день пытаются совокупиться в самом ее центре. Мухи по недомыслию, π-дорасы же хладнокровно и сознательно.
И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод". (c) В. Пелевин SNUFF
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
На готов плевать, но музыку готическую люблю.
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Нормальным людям на них насрать
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71k
Aстановитесь.. 2 часа назад
Странности субкультуры: почему обычные люди не любят готов?
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17k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Я не то чтобы не люблю. Отношусь спокойно, как и ко всем остальным субкультурам, пока они мне не мешают, не агитируют присоединиться к ним и т.д. Панки, готы, эмо, отаку, хипстеры, кто там ещё есть... да хоть свингеры и бдсм-щики. Мне по барабану чем вы занимаетесь на своих сходках. Будете как лгбт или фемки устраивать публичные акции, чего-то требовать и доказывать - буду ненавидеть, а так пусть делают что хотят.
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Комментарий удален. Причина: флуд
11k
3k
Палыч Yasen_Perec Час назад
нахер ты сюда чернуху лютую пихаешь?
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1k
RaiJu 2 часа назад
С чего это готов не любят? Я, например, очень люблю муар, Лавкрафта, и вообще, темную тему. Мне нравятся готы. Кто сказал, что обычные люди их не любят? Вы значит не обычный человек, а близкий к неандертальцам.
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16
Дядя Витя 2 часа назад
В этой "культуре" как и во всех подобных "культурах" (читай сектах) есть две составлюящих пастухи и овцы (подавляющая часть) и вот последних очень жалко. Растрачивают свою бесценную жизнь, дарованную Богом бесцельно, а насчёт первых считаю, что уж очень мягкие законы и у нас в России и во всём мире.
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10k
alexis Недовольный Херней 2 часа назад
А там про это открытым текстом и написано.
А там про это открытым текстом и написано.
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822
Недовольный Херней alexis 2 часа назад
Согласен. Но вот, к сожалению, эти рабы и овцы весьма агрессивны и не приемлют других взглядов.
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16
Дядя Витя Недовольный Херней 2 часа назад
Взглядов паразитов, пользователей, нахлебников? Что они создали или могут создать?
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86
Akabushkin Petr Дядя Витя Час назад
Из ответа получается что и пастух и овца. Как вы считаете в чем состоит русская культура и в чем смысл её сохранения. P.S. я не пытаюсь спорить с вами, либо переубеждать в чем то, считаю себя также носителем русской культуры, но пытаюсь представить общий образ этой культуры, но не получается т.к. очень уж разные у всех о ней представления.
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1k
Георгий Дядя Витя Полчаса назад
Дядя Витя, поздравляю, ты фанатик, не повезло гипотетическим внукам с дедушкой, конечно)
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Нет никаких готов и тем более их субкультуры.
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