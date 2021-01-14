30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели

В интервью для Bored Panda Оксана рассказала, что обожает в своей работе абсолютно все. "Для меня это как хобби, мое любимое занятие, без которого я не могу представить свою жизнь". Оксана, визажист и основатель Академии Оксаны Труновы сказала, что больше всего в преображениях ей нравится "радость в глазах клиентов".

Что касается преображений, Оксана объяснила, что всегда говорит с клиенткой, прежде чем начать процедуру преображений, чтобы узнать ее получше. Нет одного универсального образа, который подошел бы всем женщинам, и Оксана заверила, что "у каждой участницы макияж индивидуален".

"Мы учитываем образ жизни участницы, ее возраст, характер", — сказала она. В этом плане, по словам Оксаны, они "не просто стилисты", а "психологи". Когда Оксана и Ольга читают отзывы, у них всегда на глаза наворачиваются слезы: "Эти люди меняются не только снаружи, но и внутри", — сказала визажист.