30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели

Визажист Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова уже пять лет дарят улыбки женщинам, которые мечтают изменить свой образ, но не знают, с чего начать. Идея проекта «слепое преображение» появилась у Оксаны, когда она работала в салоне красоты, и женщины постоянно просили ее сделать «что-нибудь эдакое», но сами не знали, чего хотят. Благодаря этим удивительным преображениям дуэт из Москвы уже собрал 33 тысячи подписчиков — вот 30 их самых ярких работ.
В интервью для Bored Panda Оксана рассказала, что обожает в своей работе абсолютно все. "Для меня это как хобби, мое любимое занятие, без которого я не могу представить свою жизнь". Оксана, визажист и основатель Академии Оксаны Труновы сказала, что больше всего в преображениях ей нравится "радость в глазах клиентов".
Что касается преображений, Оксана объяснила, что всегда говорит с клиенткой, прежде чем начать процедуру преображений, чтобы узнать ее получше. Нет одного универсального образа, который подошел бы всем женщинам, и Оксана заверила, что "у каждой участницы макияж индивидуален".
"Мы учитываем образ жизни участницы, ее возраст, характер", — сказала она. В этом плане, по словам Оксаны, они "не просто стилисты", а "психологи". Когда Оксана и Ольга читают отзывы, у них всегда на глаза наворачиваются слезы: "Эти люди меняются не только снаружи, но и внутри", — сказала визажист.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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