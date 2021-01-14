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30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели

30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели (31 фото)

Автор:
14 января 2021 15:53
Сообщество : Жизнь
Метки: внешность   до и после   косметика   макияж   парикмахер   преображения   стилист   
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Визажист Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова уже пять лет дарят улыбки женщинам, которые мечтают изменить свой образ, но не знают, с чего начать. Идея проекта «слепое преображение» появилась у Оксаны, когда она работала в салоне красоты, и женщины постоянно просили ее сделать «что-нибудь эдакое», но сами не знали, чего хотят. Благодаря этим удивительным преображениям дуэт из Москвы уже собрал 33 тысячи подписчиков — вот 30 их самых ярких работ.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешность   до и после   косметика   макияж   парикмахер   преображения   стилист   
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[email protected] 39 минут назад
Замазывают прыщи-морщины... до первого умывания. Одноразовое действо, кого обманывать??
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Mr. Jingles

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