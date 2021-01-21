Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля

Эксперименты с увеличением губ часто превращаются в лотерею, в которой проигравший получает новый образ, неожиданный и часто шокирующий.
Так случилось с британкой Луизой Смит (Louise Smith), решившей чуть-чуть подкачать гелем губы.
Луиза Смит, 25-летняя жительница города Богнора, Западный Сассекс, хотела увеличить губы, чтобы стать увереннее в себе. Для нее это была не первая подобная процедура, поэтому британка решительно заказала введение 1,1 мл филлера. За увеличение губ девушка заплатила 80 фунтов (8 тыс. рублей) и клянется, что никогда до этого ей не было так больно, как во время введения препарата.
Луиза Смит, 25-летняя жительница города Богнора, Западный Сассекс, хотела увеличить губы, чтобы стать увереннее в себе. Для нее это была не первая подобная процедура, поэтому британка решительно заказала введение 1,1 мл филлера. За увеличение губ девушка заплатила 80 фунтов (8 тыс. рублей) и клянется, что никогда до этого ей не было так больно, как во время введения препарата.
Через час губы начали распухать
Но боль — это ничто по сравнению с тем что произошло дальше. Всего через час губы Луизы начали стремительно распухать и к вечеру были уже в три раза больше, чем планировалось. Так как девушка знала, что после введения филлера возможен отек губ, она мужественно терпела, надеясь, что все нормализуется через день или два.
«Еще с первого опыта введения препарата я помнила, что опухоль спадет через день или два и все будет в порядке, но в этот раз меня беспокоило, какие они стали огромные и кривые».
Но боль — это ничто по сравнению с тем что произошло дальше. Всего через час губы Луизы начали стремительно распухать и к вечеру были уже в три раза больше, чем планировалось. Так как девушка знала, что после введения филлера возможен отек губ, она мужественно терпела, надеясь, что все нормализуется через день или два.
«Еще с первого опыта введения препарата я помнила, что опухоль спадет через день или два и все будет в порядке, но в этот раз меня беспокоило, какие они стали огромные и кривые».
×
К вечеру, то чем Луиза хотела гордиться, превратилось в бесформенный вареник
Луиза утверждает, что ее губы были похожи на надутые жидкостью волдыри, в которых ко всему прочему можно было нащупать более плотные по консистенции комочки, подобные мармеладу. Смотреть в зеркало на свое лицо Смит не могла, она каждый раз плакала, увидев результат посещения косметолога.
«Больше всего это было похоже со стороны на результат жестокого избиения, но при этом отек не хотел исчезать ни через два, ни через три дня».
Луиза утверждает, что ее губы были похожи на надутые жидкостью волдыри, в которых ко всему прочему можно было нащупать более плотные по консистенции комочки, подобные мармеладу. Смотреть в зеркало на свое лицо Смит не могла, она каждый раз плакала, увидев результат посещения косметолога.
«Больше всего это было похоже со стороны на результат жестокого избиения, но при этом отек не хотел исчезать ни через два, ни через три дня».
Губы Луизы на пике «красоты»
Сейчас, когда с момента введения филлера прошел месяц, губы Луизы значительно уменьшились в размерах, но по-прежнему далеки от нормы как по размерам, так и по форме. Кроме этого Смит отмечает, что студенистость никуда не исчезла и комки плотного геля прощупываются внутри, хотя и стали немного меньше.
Сейчас, когда с момента введения филлера прошел месяц, губы Луизы значительно уменьшились в размерах, но по-прежнему далеки от нормы как по размерам, так и по форме. Кроме этого Смит отмечает, что студенистость никуда не исчезла и комки плотного геля прощупываются внутри, хотя и стали немного меньше.
И через месяц губы Смит далеки от нормы
Изуродованная британка целый месяц была вынуждена сидеть взаперти и это время она решила потратить с пользой. Луиза сделала множество публикаций в соцсетях и на форумах со снимками своего лица и предостережениями для тех, кто планирует увеличивать губы. Смит советует хорошо взвесить все за и против, а также не поддаваться рекламе и делать процедуру у проверенных специалистов, с использованием сертифицированных филлеров.
Можно сказать, что Луизе повезло, ведь ее лицо медленно, но все же возвращается в норму.
Изуродованная британка целый месяц была вынуждена сидеть взаперти и это время она решила потратить с пользой. Луиза сделала множество публикаций в соцсетях и на форумах со снимками своего лица и предостережениями для тех, кто планирует увеличивать губы. Смит советует хорошо взвесить все за и против, а также не поддаваться рекламе и делать процедуру у проверенных специалистов, с использованием сертифицированных филлеров.
Можно сказать, что Луизе повезло, ведь ее лицо медленно, но все же возвращается в норму.
Источник:
Ссылки по теме:
- Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото
- Что носили русские женщины под кокошником
- Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной
- 7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу
- Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...
Может быть, это научит её хоть немного думать. А ещё - ценить то, что ей было дано. Ведь симпатичная же девчонка была...
Вот с какой целью накачивают губы, жопы и сиськи? Только для того, чтобы привлекать внимание мужчин?
Мне вот интересно, сколько таких случаев должно произойти, что бы до тупых куриц дошло наконец, что это нахрен как некрасиво и никому не нужно, кроме самих пластических хирургов... Ну могу понять если есть дефекты на лице и их как-то поправить, но зачем они себя из нормальных девушек превращают в уродин, вот хоть убей не понимаю...