Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля

Через час губы начали распухать



Но боль — это ничто по сравнению с тем что произошло дальше. Всего через час губы Луизы начали стремительно распухать и к вечеру были уже в три раза больше, чем планировалось. Так как девушка знала, что после введения филлера возможен отек губ, она мужественно терпела, надеясь, что все нормализуется через день или два.



«Еще с первого опыта введения препарата я помнила, что опухоль спадет через день или два и все будет в порядке, но в этот раз меня беспокоило, какие они стали огромные и кривые».