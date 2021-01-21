FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4495 постов • 1157 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля

Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля (5 фото)

Автор:
21 января 2021 09:53
Сообщество : Истории
Метки: внешность   губы   история   красота   накачала губы   пельмешки   фото   
568
5
Эксперименты с увеличением губ часто превращаются в лотерею, в которой проигравший получает новый образ, неожиданный и часто шокирующий.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: внешность   губы   история   красота   накачала губы   пельмешки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Головасыр коричнештанник 37 минут назад
рассосёт ... ся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Е-Лена 7 минут назад
А жаль, что возвращается. Хотелось бы пожелать ей, чтобы это осталось у неё надолго. Если не на всю оставшуюся жизнь.
Может быть, это научит её хоть немного думать. А ещё - ценить то, что ей было дано. Ведь симпатичная же девчонка была...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
bylbatarasich 10 минут назад
.... в 2020, 2021....
.... в 2020, 2021....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 10 минут назад
Раньше только родственники знали что ты сделал х*йню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
VOX Иван Минуту назад
Разрешите контакты родственников? Будет интересно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Добрый Алабай 11 минут назад
Чтобы стать увереннее в себе, нужно мозги подкачивать, а не губы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр 12 минут назад
Нормальные девки сами себя добровольно уродуют. Мля, прежде чем к хирургам бежать лучше к психиатрам или психологам сходите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Совранский 16 минут назад
Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
Alf 16 минут назад
Объясните мне дремучему человеку, с какой целью вполне симпатичные девушки без внешних изъянов, начинают себя откровенно уродовать?
Вот с какой целью накачивают губы, жопы и сиськи? Только для того, чтобы привлекать внимание мужчин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Vazari 21 минуту назад
На фотке "до"-симпатичная девчушка, но губы, сложенные в куриную жопу, говорят о том, что фляга там свистит давно и сильно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Полчаса назад
Да все нормало, че. Теперь у нее два ануса - один спереди, другой сзади.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Alexander Полчаса назад
чума
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Влад Чернов 40 минут назад
если сначала в мозг гель закачать то лицо не придется уродовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Raush 40 минут назад
Нормально, продолжайте...
Мне вот интересно, сколько таких случаев должно произойти, что бы до тупых куриц дошло наконец, что это нахрен как некрасиво и никому не нужно, кроме самих пластических хирургов... Ну могу понять если есть дефекты на лице и их как-то поправить, но зачем они себя из нормальных девушек превращают в уродин, вот хоть убей не понимаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей 7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу 7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото Что носили русские женщины под кокошником Что носили русские женщины под кокошником Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394599



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
16
82
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете
9
162
Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Описание вязания крючком - Ктулхик
1
0
Описание вязания крючком - Ктулхик
Петербургских метростроевцев высмеяли за «шедевры» подземки
1
18
Петербургских метростроевцев высмеяли за «шедевры» подземки
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
11
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#Россия#дтп#авария дня#собака#знаменитости#прикольные#жизнь
#интересно#познавательно#прикол#интересное#авто аварии#картинки#автомобили#новости#Разное#Москва
#факты#животные#история#аварии#автомир#приколы#дети#СССР#подборка#писатель

На что жалуетесь?

Вернуться