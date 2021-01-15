Как выглядела Анна Тураева до стероидов

Анна Тураева - одна из самых популярных женщин-бодибилдеров в мире. Из-за необычной внешности у женщины куча хейтеров, но мало кто знает, что детство Анны было далеко от сказки.
Всё больше женщин в России выбирают в качестве хобби для души силовые виды спорта. Однако, мало кто добивается таких результатов как Анна Тураева. За выносливость и недюжинную силу девушку даже прозвали "Танком".
Анна родилась очень болезненной девочкой. Во время родов у маленькой девочки сместились шейные позвонки, травма ухудшила кровоснабжения мозга, из-за чего девочка падала в обмороки и часто посещала разные больницы и поликлиники. Детство Ани отличалось от детства обычного ребёнка, ей не разрешалось прыгать, бегать и беситься вместе со всеми. От физкультуры она вообще была освобождена до 10 класса.
Кто бы мог подумать, что в 15 лет Аня увлечётся боевыми искусствами. Толчком для этого стали передачи и американские боевики, где накачанные мужчины показываю свою силу. Аня впечатлилась этим и занялась спортом. Вопреки опасениям родителей, спорт облегчал самочувствие Анны. Сначала она занялась самбо, потом тхэквондо. Параллельно девушка ходила в спортзал и уже в 1997 году отправилась на первые соревнования по бодибилдингу. Этому спорту Анна посвятила 7 лет.
В 2006 году Анна во время подготовки к соревнованиям долго сушилась и на тренировке повредила позвоночник. После трёх месяцев постельного режима врачи запретили Анне заниматься бодибилдингом. Единственным доступным видом спорта стал жим лёжа.
Сначала Аня не отслеживала своих успехи, но когда отправилась в 2007 году с другом на всероссийские соревнования по пауэрлифтингу в Новороссийск, выступила, поддавшись уговорам друга. Без экипировки спортсменка выжала 110 кг, и после стала чемпионкой России и мастером спорта по пауэрлифтингу.
На сегодняшний день Анна приняла участие в 56 соревнованиях разного уровня. Максимальный вес, который одолела спортсменка - 190 кг с экипировкой на Всероссийском мастерском турнире «Кубок Северного Кавказа». Сейчас спортсменка тренирует 40 спортсменов и стремится к тому, чтобы пожать 200 килограмм и установить новый рекорд.
Вопреки мнению хейтеров, в личной жизни Аня тоже счастлива. Занятия силовыми видами спорта наложили свой отпечаток на голос и внешность Анны. Часто её путают с мужчиной, что не удивительно. Не каждый мужчина сможет похвастаться такими бицепсами!
Иногда из-за этого возникают проблемы. Не так давно в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники не поверили Анне, что она женщина, заглянув в паспорт. По мнению работников аэропорта, пол Анны не соответствовал тому, что был в паспорте. Тураеву возмутил не сам факт выяснения её гендерной принадлежности, а хамство, которым сопровождалась процедура.
После этого случая армия хейтеров пополнилась. Каждый считал своим долгом сказать, что Анна отличается от обычных женщин и выглядит неженственно. Однако, сама спортсменка уже привыкла к таким высказываниям и не обращает на них внимание.
Вопреки всем ненавистникам Анна демонстрирует сиу, упорство и целеустремлённость. Вместе с этим Аня ещё очень добрый и отзывчивый человек, что не мешает ей побеждать мужчин в спортзале и воспитывать новых спортсменов в строгости.
Источник:
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Я так понимаю, текст с издёвкой написан? Тут на лицо все патологии, которые только можно придумать! Девушка реально мутировала, лишилась женского облика, возможности материнства, превратилась в то, что даже будь оно мужиком, вызывало бы спорные ассоциации....Бедный человек! Пусть хоть две сотни толкнет! Какая то радость...
Тебя е**т как она выглядит? нет и не должно
Ты сможешь доказать ей по мужски на кулаках что-то? Нет, конечно
Поэтому вопрос от меня, че ты свое мнение тут выражаешь?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А она есть.
Т.С.Шаов "О пользе и вреде снобизма"
Аня.
Ну и дура (хотя я бы не рискнул))