Как выглядела Анна Тураева до стероидов

Кто бы мог подумать, что в 15 лет Аня увлечётся боевыми искусствами. Толчком для этого стали передачи и американские боевики, где накачанные мужчины показываю свою силу. Аня впечатлилась этим и занялась спортом. Вопреки опасениям родителей, спорт облегчал самочувствие Анны. Сначала она занялась самбо, потом тхэквондо. Параллельно девушка ходила в спортзал и уже в 1997 году отправилась на первые соревнования по бодибилдингу. Этому спорту Анна посвятила 7 лет.