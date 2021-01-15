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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как выглядела Анна Тураева до стероидов

Как выглядела Анна Тураева до стероидов (11 фото)

Автор:
15 января 2021 09:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: анна тураева   внешность   качок   спорт   стероиды   фигура   фото   шоу бизнес   
14204
11

Анна Тураева - одна из самых популярных женщин-бодибилдеров в мире. Из-за необычной внешности у женщины куча хейтеров, но мало кто знает, что детство Анны было далеко от сказки.

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Метки: анна тураева   внешность   качок   спорт   стероиды   фигура   фото   шоу бизнес   
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7k
Вася 4 часа назад
Как выглядела Анна Тураева до стероидов
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1k
kapa1 Полминуты назад
На женщину совсем не похожа. Если она счастлива, то удачи ей! Каждый достоин жить так, как нравится, если это другим не мешает.
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26k
Игорь 15 минут назад
Ну так понятно и так было - баба без татух гораздо лучше выглядит
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244
azuver 20 минут назад
Ули не так ? Баба,как баба.Только на мужика похожа.А так всё норм.
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9
Глупый Ослик Иа 22 минуты назад
Покажите её мужа
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1
Andre Глупый Ослик Иа 8 минут назад
Не мужа,а жену)
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Дизель-баба!
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12k
ЦСКА Полчаса назад
"Вопреки мнению хейтеров, в личной жизни Аня тоже счастлива."....
Я так понимаю, текст с издёвкой написан? Тут на лицо все патологии, которые только можно придумать! Девушка реально мутировала, лишилась женского облика, возможности материнства, превратилась в то, что даже будь оно мужиком, вызывало бы спорные ассоциации....Бедный человек! Пусть хоть две сотни толкнет! Какая то радость...
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50
Anton Gura ЦСКА 24 минуты назад
она счастлива? говорит да, занимается любимым делом
Тебя е**т как она выглядит? нет и не должно
Ты сможешь доказать ей по мужски на кулаках что-то? Нет, конечно

Поэтому вопрос от меня, че ты свое мнение тут выражаешь?
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12k
ЦСКА 23 минуты назад
Все думал: Кого то она мне напоминает по типажу....Вспомнил!
Все думал: Кого то она мне напоминает по типажу....Вспомнил!
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12k
ЦСКА Anton Gura 22 минуты назад
Иди под йух! Придурок!
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488
Hypnosis 37 минут назад
Я, честно говоря, боюсь писать про неё всякие гадости.
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7k
TheDimking 40 минут назад
по вечерам Анечка отжимает у гопников телефоны...
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5k
Дмитрий 42 минуты назад
В принципе это не норма, но! Я вот не понимаю с какого, извините, йуха, мы решили что наше мнение обязано быть ей учтено? Хэйтеры, х*ейтеры?? Люди, живите своей жизнью и не лезьте в чужую)) Бабе нравится быть такой? Комфортно? Ну так идут все лесом. Не такая, не женственная, не красивая.. В зеркало чаще смотрите, женщины, идеала там не увидит ни одна!
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5k
SR 44 минуты назад
– Видишь женщину?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А она есть.
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2k
Mickey Mouser 48 минут назад
А чего фотки какого-то мужика вместо Ани выставили?
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6k
Vampire 56 минут назад
Мужику, желающему родить, достаточно зашить жопу.(симптомы те же)
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Комментарий удален. Причина: трэш
−10
24k
Jackson-Motor Час назад
Как выглядела Анна Тураева до стероидов
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1k
Кер Реев Час назад
"....Лишь бы он в подъезде не мочился, да не лез бы в управленье государством..."
Т.С.Шаов "О пользе и вреде снобизма"
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850
Sergio Barrabas Час назад
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−75
Алексей Час назад
Тема сисек не раскрыта. Где соски??
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4k
бедный студент из Африки Час назад
Эй, мужик, как тебя зовут?
Аня.
Ну и дура (хотя я бы не рискнул))
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34k
Сан Саныч Час назад
Она и до этого выглядела не,, фонтан,,.
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198
Технік Кіровоград Час назад
Здесь не во внешности дело, а в том что человек несмотря на болезни и травмы не опустил руки! Пох как она выглядит, она молодец. Я сам получил межпозвоночные грыжи из за качалки (как говорят врачи) и не слушая их продолжаю заниматься это меня и "держит", а есть у меня пару друзей которые в 37 уже весят 120 кг и на второй этаж без задышки подняться не могут и у них тоже появились грыжи из за которых У НИХ постоянно болит спина.
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