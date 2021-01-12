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Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет

Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет (12 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   внешность   возраст   забавно   изменение   селфи   фото   
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Многие крошечные изменения вместе могут иметь потрясающий эффект.

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Метки: видео   внешность   возраст   забавно   изменение   селфи   фото   
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