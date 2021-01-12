Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет

Многие крошечные изменения вместе могут иметь потрясающий эффект.
Если и есть в мире машины времени, то это точно фотоальбомы. Старые снимки легко помогают сравнить себя нынешнего с собой из прошлого. Радиоведущий и блогер Найл Грей пошёл ещё дальше и сделал целое видео из своих фотографий. Он собрал свои снимки за 10 лет и показал, как из мальчика постепенно превратился в 24-летнего парня.
Парень провёл эксперимент и показал, как он менялся со временем
Радиоведущий и блогер Найл Грей устроил небольшой эксперимент и показал своим подписчикам, как его изменили последние 10 лет. Когда Найлу было 14, он начал каждый день фотографировать себя и придерживается этой привычки вот уже 10 лет. Сейчас Найлу 24 года, и накопившиеся за это время фотографии он превратил в видео, которое показывает его взросление во всей красе.
Лучше всего процесс трансформации Найла виден в его видео
В комментариях оценили упорство Найла и то, что он не бросил свою затею
"Это просто невероятно!!!"
"Здорово. Интересно понаблюдать)"
"Здорово. Интересно понаблюдать)"
Многие зрители признались — всё их внимание было приковано к волосам парня
"У него в квартире сильный ветер — только посмотрите, как у него колышутся волосы."
"Не могла оторвать глаз от твоих волос и глаз."
"Не могла оторвать глаз от твоих волос и глаз."
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