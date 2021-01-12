Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет

Радиоведущий и блогер Найл Грей устроил небольшой эксперимент и показал своим подписчикам, как его изменили последние 10 лет. Когда Найлу было 14, он начал каждый день фотографировать себя и придерживается этой привычки вот уже 10 лет. Сейчас Найлу 24 года, и накопившиеся за это время фотографии он превратил в видео, которое показывает его взросление во всей красе.