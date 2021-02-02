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В Италии запретили болеть коронавирусом на официальном уровне

В Италии запретили болеть коронавирусом на официальном уровне (1 фото)

Автор:
02 февраля 2021 18:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   media   италия   коронавирус   новости   события   
1344
1
Мэр города Онифери на Сардинии издала удивительное распоряжение, согласно которому людям запрещено болеть и заражаться COVID-19.

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Метки: COVID-19   media   италия   коронавирус   новости   события   
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13  комментариев
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445
Миша 3 часа назад
Опять эти полумеры, пусть сразу запретят умирать.
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9k
gnyS i Миша 2 часа назад
Есть уже -
Запрет на смерть юридический запрет умирать в определённом месте (с наложением штрафов на семью покойного и т. п.).

В прошлом налагался из религиозных или политических соображений, дабы не осквернять сакральное место. У греков с V века до н. э. был запретным для смерти священный остров Делос. Часто утверждается, что в Великобритании якобы нельзя осквернять смертью парламентский Вестминстерский дворец, а тот, кто там случайно умрёт, может быть в знак очищения похоронен за счёт короля. Эта городская легенда, тем не менее, не имеет подтверждения[1].

В наше время ряд населённых пунктов принял закон о запрете на смерть как «жест отчаяния» из-за переполненных в городе кладбищ, в надежде на то, что вышестоящие органы примут решения об отведении для захоронений новых участков.

Такие законы действуют в Ланхароне (Андалусия, Испания), трёх французских населённых пунктах (всё это Юг Франции) Кюньо, Ле-Лаванду и Сарпурансе, в городе Лонгйир на Шпицбергене[2], а также законопроект об этом предлагался в бразильском городе Биритиба-Мирим. В последнем случае мэр обосновал своё предложение тем, что город находится на слиянии нескольких рек, откуда берётся питьевая вода, а значит, новые захоронения и рост кладбищ опасны с точки зрения заражения окружающей среды.

В городе Лонгйир (архипелаг Шпицберген, Норвегия) действует закон, который запрещает умирать на его территории[источник не указан 46 дней]. Если кого-нибудь сразила тяжкая болезнь или произошёл несчастный случай с потенциально летальным исходом, пациента должны немедленно переправить по воздуху или по морю в другую часть Норвегии, где он и умирает. Но даже если смерть происходит в городе, хоронят покойника всё равно на «Большой земле». Эти вынужденные меры вызваны тем, что в условиях вечной мерзлоты тела после погребения совершенно не разлагаются и привлекают к себе внимание таких хищников, как белые медведи.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Запрет_на_смертьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Запрет_на_смерть
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2k
Слава Андреев Полчаса назад
В Италии реально с врачами беда
Знакомая там живет. Была беременная. Что бы записаться в женскую консультацию. Это была огромная проблема.
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3k
au3 36 минут назад
А какое наказание за неисполнение? Ведь со смертью виновника как бы даже дело некогда открыть , потому что сразу надо закрыть.
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1k
valns 2 часа назад
Наказание какое? Не указано
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2k
A 2 часа назад
Эй! Хватит подкидывать нашему правительству идеи!
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834
Шурман 2 часа назад
Да там и умирать не хочется :) Красиво место . Пула красивая .
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Судя по источнику, брехня полная.
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9k
zlopisec 2 часа назад
А чего, так можно было?
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816
patrik1313 2 часа назад
Я врач. Как предложить им свои услуги?
Мне много не надо. Небольшой домик и виноградник.))
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188
dimly 2 часа назад
Правильно, заряжаться COVID-19 не нужно)
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17k
minimalism Автор поста dimly 2 часа назад
исправлено, спасибо)))
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30k
Alex 3 часа назад
Плагиат. Впервые подобный приказ отдал Миних во время Крымского похода
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minimalism

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