В Италии запретили болеть коронавирусом на официальном уровне

Мэр города Онифери на Сардинии издала удивительное распоряжение, согласно которому людям запрещено болеть и заражаться COVID-19.
На такой истерический шаг Стефания Пирас (мэр) решилась потому что в коммуне нет врачей. Она отчаялась получить в свою коммуну врача общей практики, она направляла копию распоряжения префекту города Нуоро (это административный центр провинции), в областное управление здравоохранения и асессору по вопросам здравоохранения. Так пишут итальянские издания, комментируя поступок мэра.
За последние сутки в Италии было выявлено 7 925 случаев заболевания коронавирусом, а всего, с начала пандемии, в стране было заражено 2 560 957 человек, а умерло 88 тысяч.
За последние сутки в Италии было выявлено 7 925 случаев заболевания коронавирусом, а всего, с начала пандемии, в стране было заражено 2 560 957 человек, а умерло 88 тысяч.
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Запрет на смерть юридический запрет умирать в определённом месте (с наложением штрафов на семью покойного и т. п.).
В прошлом налагался из религиозных или политических соображений, дабы не осквернять сакральное место. У греков с V века до н. э. был запретным для смерти священный остров Делос. Часто утверждается, что в Великобритании якобы нельзя осквернять смертью парламентский Вестминстерский дворец, а тот, кто там случайно умрёт, может быть в знак очищения похоронен за счёт короля. Эта городская легенда, тем не менее, не имеет подтверждения[1].
В наше время ряд населённых пунктов принял закон о запрете на смерть как «жест отчаяния» из-за переполненных в городе кладбищ, в надежде на то, что вышестоящие органы примут решения об отведении для захоронений новых участков.
Такие законы действуют в Ланхароне (Андалусия, Испания), трёх французских населённых пунктах (всё это Юг Франции) Кюньо, Ле-Лаванду и Сарпурансе, в городе Лонгйир на Шпицбергене[2], а также законопроект об этом предлагался в бразильском городе Биритиба-Мирим. В последнем случае мэр обосновал своё предложение тем, что город находится на слиянии нескольких рек, откуда берётся питьевая вода, а значит, новые захоронения и рост кладбищ опасны с точки зрения заражения окружающей среды.
В городе Лонгйир (архипелаг Шпицберген, Норвегия) действует закон, который запрещает умирать на его территории[источник не указан 46 дней]. Если кого-нибудь сразила тяжкая болезнь или произошёл несчастный случай с потенциально летальным исходом, пациента должны немедленно переправить по воздуху или по морю в другую часть Норвегии, где он и умирает. Но даже если смерть происходит в городе, хоронят покойника всё равно на «Большой земле». Эти вынужденные меры вызваны тем, что в условиях вечной мерзлоты тела после погребения совершенно не разлагаются и привлекают к себе внимание таких хищников, как белые медведи.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Запрет_на_смертьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Запрет_на_смерть
Знакомая там живет. Была беременная. Что бы записаться в женскую консультацию. Это была огромная проблема.
Мне много не надо. Небольшой домик и виноградник.))