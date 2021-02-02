В Италии запретили болеть коронавирусом на официальном уровне

На такой истерический шаг Стефания Пирас (мэр) решилась потому что в коммуне нет врачей. Она отчаялась получить в свою коммуну врача общей практики, она направляла копию распоряжения префекту города Нуоро (это административный центр провинции), в областное управление здравоохранения и асессору по вопросам здравоохранения. Так пишут итальянские издания, комментируя поступок мэра.



За последние сутки в Италии было выявлено 7 925 случаев заболевания коронавирусом, а всего, с начала пандемии, в стране было заражено 2 560 957 человек, а умерло 88 тысяч.