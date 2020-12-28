2020: что хорошего произошло в этом году

Ну что ж, нынешний год официально признан американским журналом Time худшим в истории. И не безосновательно - спад экономики, пандемия, унесшая жизни примерно 1,5 миллионов человек, стихийные бедствия. Но что-то же хорошее было?
Да, было. Просто за всем кошмаром происходящего хорошие новости терялись в сводках тревожных . Чему же мы можем порадоваться?
Народные герои
Испытание, что выпало на долю абсолютно всех жителей Земли в 2020 году - пандемия COVID-19. Герои этого года - врачи, которые забыв о сне и еде, 24\7 работали в "красных зонах", пытаясь спасти каждого. Неоценимый вклад внесли волонтеры - они вызвались помогать в больницах, привозили лекарства заболевшим и продукты пенсионерам. Курьеры доставки работали каждый день круглые сутки, чтобы не вынуждать людей лишний раз выходить из дома за той же едой.
Пандемия доказала нам, что не обязательно обладать властью и деньгами, чтобы стать народным героем. Вот например 99-летний Томас Мур - ветеран Второй мировой войны, который пожертвовал 12 миллионов фунтов стерлингов Национальной системе здравоохранения Британии. За две недели до своего столетия он подготовил благотворительный марафон, где обязался сделать 100 кругов вокруг своего дома. А ведь Мур не может передвигаться без специальных ходунков. Ветеран сделал это и его поступок вдохновил очень многих - больше 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали эту огромную сумму.
Также пандемия показала, какими сплоченными могут быть люди, нести свою личную ответственность перед другими, и делать действительно подвиги ради всего человечества. Мы ведь даже и не предполагали сколько в этом мире осталось еще доброты и бескорыстия. А значит, не все потеряно.
Пандемия доказала нам, что не обязательно обладать властью и деньгами, чтобы стать народным героем. Вот например 99-летний Томас Мур - ветеран Второй мировой войны, который пожертвовал 12 миллионов фунтов стерлингов Национальной системе здравоохранения Британии. За две недели до своего столетия он подготовил благотворительный марафон, где обязался сделать 100 кругов вокруг своего дома. А ведь Мур не может передвигаться без специальных ходунков. Ветеран сделал это и его поступок вдохновил очень многих - больше 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали эту огромную сумму.
Также пандемия показала, какими сплоченными могут быть люди, нести свою личную ответственность перед другими, и делать действительно подвиги ради всего человечества. Мы ведь даже и не предполагали сколько в этом мире осталось еще доброты и бескорыстия. А значит, не все потеряно.
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Детеныши-гепарды рожденные с помощью ЭКО
Гепардов, классифицируемые зоологами, как "уязвимые", осталось в этом мире около 7500. Их численность идет к снижению и долгое время ученые искали способы сохранить генетическое разнообразие и увеличить популяцию гепарда. Попытки искусственного осеменения были неудачными. До этого года.
Технология ЭКО, имеющая успех среди людей, ранее, к сожалению, не срабатывала на диких кошках.
Но в зоопарке Коламбуса наконец-то трехлетняя самка гепарда Иззи смогла забеременеть при помощи ЭКО и выносить двух разнополых котят. Они родились абсолютно здоровыми. Вице-президент зоопарка считает, что "Эти крошечные детеныши представляют собой огромное достижение. Над созданием этого научного чуда работали опытные биологи и зоологи. Это достижение расширяет научные знания о размножении гепардов и может сыграть важную роль в управлении популяциями этого вида в будущем".
Технология ЭКО, имеющая успех среди людей, ранее, к сожалению, не срабатывала на диких кошках.
Но в зоопарке Коламбуса наконец-то трехлетняя самка гепарда Иззи смогла забеременеть при помощи ЭКО и выносить двух разнополых котят. Они родились абсолютно здоровыми. Вице-президент зоопарка считает, что "Эти крошечные детеныши представляют собой огромное достижение. Над созданием этого научного чуда работали опытные биологи и зоологи. Это достижение расширяет научные знания о размножении гепардов и может сыграть важную роль в управлении популяциями этого вида в будущем".
Запуск SpaceX - начало космического туризма
Громкое событие в космической отрасли.
Частный пилотируемый корабль Crew Dragon был запущен на орбиту с помощью ракеты Falcon, что создала компания Илона Маска.
Миссия удалась, благодаря ей США, после девятилетнего перерыва, смогли возобновить программу пилотируемой космонавтики. До этого момента, с 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях "Союз".
Что это значит для человечества?
Космический туризм становится реальным. По данным американской фирмы Axiom Space, подготовка путешественников для полетов в космос уже идет вовсю. В конце 2021 года, в рамках программы, четыре человека уже отправятся в космос на корабле Crew Dragon и только один из них будет квалифицированным астронавтом.
Частный пилотируемый корабль Crew Dragon был запущен на орбиту с помощью ракеты Falcon, что создала компания Илона Маска.
Миссия удалась, благодаря ей США, после девятилетнего перерыва, смогли возобновить программу пилотируемой космонавтики. До этого момента, с 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях "Союз".
Что это значит для человечества?
Космический туризм становится реальным. По данным американской фирмы Axiom Space, подготовка путешественников для полетов в космос уже идет вовсю. В конце 2021 года, в рамках программы, четыре человека уже отправятся в космос на корабле Crew Dragon и только один из них будет квалифицированным астронавтом.
Операции с помощью технологии дополненной реальности
В июне 2020 года была в первый раз протестирована система хирургического наведения Augmedics xvision. Она позволяет хирургу рассмотреть трехмерную анатомическую схему или двумерные КТ-изображения позвоночника прямо через кожу пациента.
Augmedics xvision определяет расположение хирургических инструментов, накладывает их на КТ-изображение, а они передаются на сетчатку врача, с помощью прозрачной гарнитуры и анатомической 3D-модели.
Первая операция с использованием этой системы прошла очень удачно, доктор выполнил поясничный спондилодез при помощи спинальных имплантатов. Состояние пациента существенно улучшилось, он может полноценно передвигаться, не испытывая сильных болей.
Augmedics xvision определяет расположение хирургических инструментов, накладывает их на КТ-изображение, а они передаются на сетчатку врача, с помощью прозрачной гарнитуры и анатомической 3D-модели.
Первая операция с использованием этой системы прошла очень удачно, доктор выполнил поясничный спондилодез при помощи спинальных имплантатов. Состояние пациента существенно улучшилось, он может полноценно передвигаться, не испытывая сильных болей.
Неожиданный положительный эффект пандемии
Шутки про то очистившуюся природу уже даже надоели немного, но что правда, то правда. Многие эксперты считают, что время введенного по всем странам карантина стало положительным для экологии планеты. Производства остановились, авиаперелетов стало в разы меньше, автомобили сократили свой трафик. Выбросы в атмосферу уменьшились на 25%. НАСА опубликовали спутниковые снимки, на которых это очень заметно.
Конечно, после победы над вирусом жизнь вернется в прежний режим и выбросы в атмосферу снова возобновятся в прежнем объеме, однако может быть получится сохранить пандемийные нововведения. Например в Ухани костюмы для врачей стали делать из переработанных пластиковых бутылок. А еще во время сидения дома многие осознали какое количество мусора они производят и сколько всего бесполезного хранится у них дома. Появился даже такой тренд - "расхламление".
Конечно, после победы над вирусом жизнь вернется в прежний режим и выбросы в атмосферу снова возобновятся в прежнем объеме, однако может быть получится сохранить пандемийные нововведения. Например в Ухани костюмы для врачей стали делать из переработанных пластиковых бутылок. А еще во время сидения дома многие осознали какое количество мусора они производят и сколько всего бесполезного хранится у них дома. Появился даже такой тренд - "расхламление".
От ВИЧ вылечен уже третий пациент
В 80-х годах эпидемия ВИЧ начала стремительно набирать обороты в Америке и вскоре перешла на весь мир.
Долгое время не знали даже как приостановить течение болезни, не говоря уж о полном излечении. Многие годы врачи бились над практически невыполнимой задачей - как победить патоген, который встраивает свой генетический материал в ДНК клеток и находится там в состоянии покоя, не касаясь иммунной системы. Было разработано несколько систем очистки таких вирусных резервуаров, но эффекта не было.
По данным на сейчас практически 38 млн во всем мире живут с ВИЧ. Современная антиретровирусная терапия существенно улучшила качество жизни заболевших, но так и не избавила от него. До 2020 года только 2 человека были излечены - "лондонский пациент" и американец Тимоти Рэй Браун. Им сделали пересадку костного мозга для лечения рака, а спустя некоторое время после операции врачи взяли анализ крови не нашли в нем ВИЧ. Дорогой и рискованный метод, который срабатывает редко.
Июль 2020 года. Издание Science сообщает, что в мире появился третий человек, который победил ВИЧ. 36-летний мужчина прошел курс из очень агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3, что заставляет пораженные клетки пробуждать латентный вирус, а это делает их уязвимыми для иммунитета.
Наблюдение за мужчиной продолжается, но настрой у всех достаточно позитивный.
Долгое время не знали даже как приостановить течение болезни, не говоря уж о полном излечении. Многие годы врачи бились над практически невыполнимой задачей - как победить патоген, который встраивает свой генетический материал в ДНК клеток и находится там в состоянии покоя, не касаясь иммунной системы. Было разработано несколько систем очистки таких вирусных резервуаров, но эффекта не было.
По данным на сейчас практически 38 млн во всем мире живут с ВИЧ. Современная антиретровирусная терапия существенно улучшила качество жизни заболевших, но так и не избавила от него. До 2020 года только 2 человека были излечены - "лондонский пациент" и американец Тимоти Рэй Браун. Им сделали пересадку костного мозга для лечения рака, а спустя некоторое время после операции врачи взяли анализ крови не нашли в нем ВИЧ. Дорогой и рискованный метод, который срабатывает редко.
Июль 2020 года. Издание Science сообщает, что в мире появился третий человек, который победил ВИЧ. 36-летний мужчина прошел курс из очень агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3, что заставляет пораженные клетки пробуждать латентный вирус, а это делает их уязвимыми для иммунитета.
Наблюдение за мужчиной продолжается, но настрой у всех достаточно позитивный.
Впервые вырастили сердце
Наука существенно продвинулась вперед в этом году. Ученым из университета Мичигана впервые удалось вырастить в лаборатории сердце из стволовых клеток. Их коллеги ранее уже создавали мини-копии почек, мозга и легких. Теперь в этом списке и наш "пламенный мотор". Ученые пояснили, что на их новом изобретении подробно видно, как развивается сердце - к шестому дню оно бьется, а к 15-му уже выглядит как сфера шириной около 1 мм, со сложной схемой камер и сосудов внутри.
Исследователи уверены, что выращивание мини-сердечек поможет создавать новые методики лечения врожденных пороков сердца и также на них можно будет безопасно тестировать лекарства.
Исследователи уверены, что выращивание мини-сердечек поможет создавать новые методики лечения врожденных пороков сердца и также на них можно будет безопасно тестировать лекарства.
Тысячи приютских животных нашли дом
Фотография, сделанная в конце апреля 2020, в приюте округа Палм-Бич была очень крутой. Довольные работники приюта стояли возле абсолютно пустых открытых клеток - все подкидыши нашли свой дом во время карантина.
Как говорила сотрудница заведения к ним стало поступать меньше брошенных животных. И такая тенденция была по всему миру.
По данным агентства "Москва" только в столице под конец режима самоизоляции свой дом нашли почти 400 кошек и почти 1000 собак. Были опасения, что после карантина хвостов вернут в приюты или выбросят на улицу, но процент возврата животных обратно так и остается на низком уровне.
Как говорила сотрудница заведения к ним стало поступать меньше брошенных животных. И такая тенденция была по всему миру.
По данным агентства "Москва" только в столице под конец режима самоизоляции свой дом нашли почти 400 кошек и почти 1000 собак. Были опасения, что после карантина хвостов вернут в приюты или выбросят на улицу, но процент возврата животных обратно так и остается на низком уровне.
А давайте в комментариях поделимся, может быть у вас в этом году тоже случилось маленькое личное счастье? Или достижение? Может быть у вас ребенок родился? А может быть вы начали учить новый язык?
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ЗЫ.
Хохлоботам привет! Не обосритесь в комментах.
Не пройдет и пол года как будет уже 20 лет полету Дениса Тито
который официально начал эру космического туризма.
Так что даже тут пиндосы жидко дристанули.
Кстати, это Акиямо Тоёхиро
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Toyohiro-Akiyama-First-Japanese-Person-in-Space-1990.png/272px-Toyohiro-Akiyama-First-Japanese-Person-in-Space-1990.png
его можно назвать первым неофициальным туристом.
Собственно он даже не маскировался под космонавта как "братья наши меньшие по соцлагерю"
Вот памятник ангелу-медведю Путину, выпускающему осетра в Волгу. Двор в Астрахани
И, судя по тому, что происходит с её конкурентами, создала одну из лучших. Если не лучшую!
Согласен, что не дотянули. Но старались и изменения к лучшему есть.
вообще то туризм начался в 2001
привет маску