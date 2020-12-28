2020: что хорошего произошло в этом году

Испытание, что выпало на долю абсолютно всех жителей Земли в 2020 году - пандемия COVID-19. Герои этого года - врачи, которые забыв о сне и еде, 24\7 работали в "красных зонах", пытаясь спасти каждого. Неоценимый вклад внесли волонтеры - они вызвались помогать в больницах, привозили лекарства заболевшим и продукты пенсионерам. Курьеры доставки работали каждый день круглые сутки, чтобы не вынуждать людей лишний раз выходить из дома за той же едой.



Пандемия доказала нам, что не обязательно обладать властью и деньгами, чтобы стать народным героем. Вот например 99-летний Томас Мур - ветеран Второй мировой войны, который пожертвовал 12 миллионов фунтов стерлингов Национальной системе здравоохранения Британии. За две недели до своего столетия он подготовил благотворительный марафон, где обязался сделать 100 кругов вокруг своего дома. А ведь Мур не может передвигаться без специальных ходунков. Ветеран сделал это и его поступок вдохновил очень многих - больше 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали эту огромную сумму.



Также пандемия показала, какими сплоченными могут быть люди, нести свою личную ответственность перед другими, и делать действительно подвиги ради всего человечества. Мы ведь даже и не предполагали сколько в этом мире осталось еще доброты и бескорыстия. А значит, не все потеряно.