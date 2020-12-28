FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6512 постов • 1156 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
2020: что хорошего произошло в этом году

2020: что хорошего произошло в этом году (9 фото)

Автор:
28 декабря 2020 18:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2020   коронавирус   люди   новости   позитив   события   хорошие новости   
2923
9
Ну что ж, нынешний год официально признан американским журналом Time худшим в истории. И не безосновательно - спад экономики, пандемия, унесшая жизни примерно 1,5 миллионов человек, стихийные бедствия. Но что-то же хорошее было?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: 2020   коронавирус   люди   новости   позитив   события   хорошие новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Vadim 4 часа назад
Из хорошего, я кота на помойке подобрал. Хороший кот, позитивный такой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
257
Миша 3 минуты назад
2020: что хорошего произошло в этом году
2020: что хорошего произошло в этом году
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михалыч 13 минут назад
Да выпустите вы уже глобус СГА,чего стесняетесь? У других стран достижений нет, естессно. Да и Маск - лапочка, такой молодец, скоро, впервые!, космотуристов отправит, что их Россия давно отправляет, в расчёт не берётся.
ЗЫ.
Хохлоботам привет! Не обосритесь в комментах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
McGui Час назад
них хорошего. я похоронил лучшего Друга - одноклассника. всего 45...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arhshed 3 часа назад
Худшим в истории. Ну да, что уж там. Эпидемии испанки, черной оспы, бубонной чумы - подвиньтесь. Обе мировые войны - пхах, лузеры. Вот креаклов заставляют маски носить и на курорты не пускают, это да. Кошмар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Агент Безопасной Национальности arhshed 2 часа назад
Ну а как же? Это же официально признано американским журналом Time
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Верните аккаунт суки! Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Что, даже целую Гретту забыли? Или денег за неё не занесли в этот левацкий журнал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 3 часа назад
Не хочу никого злить, но у меня нормальный год выдался, мне жаловаться не на что. Да немного доходы просели весной, во время карантина, но личные накопления не позволили почувствовать нужду. Начиная с середины лета я начал восстанавливаться по доходам и к концу года подошел с неплохими результатами. Ну и ковид меня, мою семью и моих родителей обошел стороной(тьфу, тьфу, тьфу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
bgv 3 часа назад
"Запуск SpaceX - начало космического туризма" (с)
"Запуск SpaceX - начало космического туризма" (с) Не пройдет и пол года как будет уже 20 лет полету Дениса Тито который официально начал эру космического туризма. Так что даже тут пиндосы жидко дристанули. Кстати, это Акиямо Тоёхиро его можно назвать первым неофициальным туристом. Собственно он даже не маскировался под космонавта как "братья наши меньшие по соцлагерю"

Не пройдет и пол года как будет уже 20 лет полету Дениса Тито
который официально начал эру космического туризма.
Так что даже тут пиндосы жидко дристанули.
Кстати, это Акиямо Тоёхиро
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Toyohiro-Akiyama-First-Japanese-Person-in-Space-1990.png/272px-Toyohiro-Akiyama-First-Japanese-Person-in-Space-1990.png
его можно назвать первым неофициальным туристом.
Собственно он даже не маскировался под космонавта как "братья наши меньшие по соцлагерю"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot 4 часа назад
Перевод пиндосской статьи с пиндосской оценкой ситуации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
27k
Дмитрий zloykoyot 2 часа назад
Соска кремлевская). Тебя прямым текстом спросили, что еще хорошего было в 2020? Ты что написало быдло пригоженское? Про пиндосов
, все. Значит других счастливых моментов у тебя не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot Дмитрий 2 часа назад
Прямым тестом отвечаю: ты дебил. Тебе сука за комменты без Путина не платят что-ли? Мой коммент был по теме поста, ты о чём тут блеешь, чмо убогое плять? Иди нахер, мудила, с тобой общаться - себя не уважать. Ты кто такой что бы я тебе отвечал, у.е.богий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113k
arek14 zloykoyot Час назад
Помолись на новый памятник своего любимого.
Вот памятник ангелу-медведю Путину, выпускающему осетра в Волгу. Двор в Астрахани
Помолись на новый памятник своего любимого. Вот памятник ангелу-медведю Путину, выпускающему осетра в Волгу. Двор в Астрахани
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros zloykoyot 49 минут назад
Как-то не вовремя и не в том месте ты путина в попку поцеловал - не оценили тебя читатели ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot arek14 45 минут назад
Ещё один
Где в статье было про Путина? Где я писал что он мой любимый? Вы сука реально дебилы или без комментов про него тупо смысла жЫзни своей не видите? Один мудак выпал и ни к чему написал что я почему-то пригожинский и креслёвский. И тут же второе выскочило попердеть уету. Обосновать сможешь свой высер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Евгений Эдельштейн 4 часа назад
Худший в какой,или чьей истории?!ЕПРСТ!Даже хуже,например,1942го года???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 4 часа назад
видимо, американцы историю плохо знают, если у них этот год худший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Верните аккаунт суки! александр Час назад
Это просто журнал левацкий озвучивает то, за что бабки ему занесли. Странно, что про Флойда и BLM не упомянули. Аааа! Выборы ж закончились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vagon1 4 часа назад
Россия первая создала ковид-вакцину и начала вакцинацию ею.
И, судя по тому, что происходит с её конкурентами, создала одну из лучших. Если не лучшую!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Дмитрий vagon1 2 часа назад
Все фигня осталось всего,три дня,3 часа и 9 минут потерпеть. И должна будет быть средняя зарплата в $2700. Средний класс до 50%. У каждой семьи из трёх человек 100-метровая квартира.25 млн. высококвалифицированных рабочих мест. И Россия в пятерке стран по ВВП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113k
arek14 Дмитрий Час назад
Уже почти догнали Португалию, но кончились деньги на макароны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros vagon1 51 минуту назад
А у конкурентов президенты просят у олигархов снизить цены на макароны - а то у населения денег нет на еду? Кстати, олигархи не особо то его и слушают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vagon1 Дмитрий 7 минут назад
Не успеют!:)
Согласен, что не дотянули. Но старались и изменения к лучшему есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 4 часа назад
"признан американским журналом Time " и все новости о них. Так вот: мне пиндосия выше колена,но ниже пояса. Так что посту "-".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Vladimirs Orlovskis 4 часа назад
И это хорошо. Пойду кота поглажу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 4 часа назад
"Запуск SpaceX - начало космического туризма"
вообще то туризм начался в 2001
привет маску

"Запуск SpaceX - начало космического туризма" вообще то туризм начался в 2001 привет маску
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 робт 4 часа назад
Маск туристов вроде пока не запускал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт sivanov1079 3 часа назад
вот именно, так с х*ерали он тут делает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Отменили любимый фестиваль? Устрой его дома, как британцы "Гластонбери" Отменили любимый фестиваль? Устрой его дома, как британцы "Гластонбери" Австралийский Мельбурн тонет в сорняке Австралийский Мельбурн тонет в сорняке Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет Филиппинский студент получил электричество из гнилых фруктов Филиппинский студент получил электричество из гнилых фруктов 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11400



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
8
46
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
2
194
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
0
29
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
Почему вплоть до 1952 года СССР игнорировал Олимпиады?
1
7
Почему вплоть до 1952 года СССР игнорировал Олимпиады?
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#интересны#россии#Новым годом#китай#автомобили#кино#смешные#пандемия
#юмора#факты#аварии#истории#прикольные#рождество#дети#космос#сша#фильмы
#интересно#животные#люди#коты#картинки#подборки#дтп#наука#авто аварии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться