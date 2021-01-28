Все через одно место: в Китае начали брать анальные мазки на коронавирус

В Пекине для выявления коронавируса начали брать анальные мазки: местные эксперты утверждают, что этот метод дает более точные результаты. Ну как, до сих пор боитесь сдавать кровь? ;)
Для забора мазка ватный тампон вводят в прямую кишку примерно на 3-5 сантиметров и несколько раз проворачивают. Повторив все это действие дважды, тампон вынимают и убирают в контейнер для сбора образцов. Вся процедура якобы занимает примерно десять секунд.
Этот метод уже испытывали в Китае раньше, но стали применять гораздо чаще на прошлой неделе, когда в Пекине ковид обнаружили у девятилетнего мальчика, что привело к массовому тестированию. Мазки, в том числе анальные, взяли у более чем тысячи учеников и сотрудников школы, в которую ходил мальчик — вряд ли это добавит ему популярности среди однокашников. Или, раз уж на то пошло — среди тех трех миллионов жителей в трех районах Пекина, которые за это время сдали тест на коронавирус, чтобы не допустить распространение инфекции.
Новый метод тестирования вызвал бурное обсуждение в сети после того, как в китайских соцсетях распространилось видео, в котором врач проводит демонстрацию процедуры.
«Как же мне повезло, что я вернулся в Китай пораньше», — написал один пользователь на популярном китайском аналоге Твиттера Weibo.
Другой пошутил: «У меня брали два мазка из ануса и после каждого нужно было взять мазок из горла — я все боялся, что медсестра забудет поменять тампон».
Споры об эффективности этого метода пока продолжаются. Врач из пекинской больницы утверждает, что следы коронавируса задерживаются в анусе и экскрементах дольше, чем в образцах, взятых из горла и носа. Тем временем представитель Уханьского университета заверяет, что мазки из носа и горла остаются наиболее эффективным тестом, поскольку доказано, что коронавирус передается через дыхательные пути, а не пищеварительную систему. Невольно задумываешься, чем пекинцы так провинились перед своими врачами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Арестуйте меня": Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запретам
- "Карантин убил больше людей, чем спас": ученый раскритиковал самоизоляцию
- Лондонец провел карантин в Китае и рассказал, как им удалось так быстро победить пандемию
- Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса
- В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных
Понравилось12