Все через одно место: в Китае начали брать анальные мазки на коронавирус

Для забора мазка ватный тампон вводят в прямую кишку примерно на 3-5 сантиметров и несколько раз проворачивают. Повторив все это действие дважды, тампон вынимают и убирают в контейнер для сбора образцов. Вся процедура якобы занимает примерно десять секунд.

Этот метод уже испытывали в Китае раньше, но стали применять гораздо чаще на прошлой неделе, когда в Пекине ковид обнаружили у девятилетнего мальчика, что привело к массовому тестированию. Мазки, в том числе анальные, взяли у более чем тысячи учеников и сотрудников школы, в которую ходил мальчик — вряд ли это добавит ему популярности среди однокашников. Или, раз уж на то пошло — среди тех трех миллионов жителей в трех районах Пекина, которые за это время сдали тест на коронавирус, чтобы не допустить распространение инфекции.