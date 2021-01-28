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Все через одно место: в Китае начали брать анальные мазки на коронавирус

Все через одно место: в Китае начали брать анальные мазки на коронавирус (3 фото)

Автор:
28 января 2021 14:33
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   китай   коронавирус   новости   пандемия   
205
3

В Пекине для выявления коронавируса начали брать анальные мазки: местные эксперты утверждают, что этот метод дает более точные результаты. Ну как, до сих пор боитесь сдавать кровь? ;)

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: COVID-19   китай   коронавирус   новости   пандемия   
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6  комментариев
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1k
insaider 2 часа назад
Всё понятно,скажут коронавирус с пердежом бессимптомно наружу выходит,и введут анальные пробки обязательные с чипом,трекером и пинудительной 24-часовой вибрацией,типа от неё бацилы будут разрушаться.Потом и по всему миру новшество введут
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13
Dima_llebedev 6 минут назад
А чему тут удивляться? В Азии всё странное, начиная с тв-шоу и заканчивая косметикой, которая из любого мужика превратит самую привлекательную тяночку
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4k
saliamnn Час назад
А кому-то понравится и каждый день тестироваться будет.
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930
Максим 2 часа назад
От чего-то вспомнился анекдот: ... а ручки то вот они!
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