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Индийский мужчина решил умереть еще раз во время собственных похорон

Индийский мужчина решил умереть еще раз во время собственных похорон (2 фото)

Автор:
23 декабря 2020 16:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: media   индия   истории   мир   новости   смерть   события   
1680
2
Мужчина был найден без сознания, лежащим под деревьями, в одной из небольших деревень.

Источник:

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Метки: media   индия   истории   мир   новости   смерть   события   
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8  комментариев
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812
Владимир 2 часа назад
Нормальные медики других стран: нет пульса, не дишит, значит умер.
Медики Индии: не танцует, значит умер...
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−5
Князь Курбский 55 минут назад
Может начать его слуг убивать? Как партизаны в ВОВ мочили гауляйтеров, ss овскую мразь, власовцев, гестаповцев, полицаев? Ну кто не зассыт? Например если рак или ВИЧ (которые факту в России больше не лечат) или вот прям хочешь сделать самоубийство? Ну так убей себя. Но возьми с собой несколько мразей Тебе зачтется в Валгалле или раю или во что там веришь. Да хоть бы и не веришь. Добром поминать будут. Например чиновников, мусоров, депутанов, журнашлюх, попов ЗАО РПЦ. Их детей. Почему твои дети не появились на свет или умрут в нищете, а их будут жировать по НАТОвским странам и смеяться от счастья? Это проще чем кажется. Нужно оружие? Помогу. И взрывчатки делать научу. Сазонов, Каляев, Перовская, Гриневицкий и т.п. их именами называли улицы... Зачем вешаться в душной комнате? Уйди красиво и с пользой. Источник: v
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376
Serg Dex Князь Курбский 42 минуты назад
Таблеточку перепутал? Бывает.
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376
Serg Dex 2 часа назад
Ну такую сказку про своего родственника каждый индус разкажет, да и с жилплощадью у них проблемы, этот небось ещё и смердел что родычи подумали пора
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2k
Нескучный сад 2 часа назад
Интересно, а сколько таких открывают глаза и понимают, что они в тёмном деревянном ящике?
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1k
евгений Нескучный сад 2 часа назад
это уже неважно)
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32k
parallax Нескучный сад 2 часа назад
На улице холодно, вьюга и снег. А я лежу в тёплом уютном ящике.
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1k
Herr Mannelig Нескучный сад Час назад
В нашем мире скорее всего после вскрытия и с тряпками ы голове просыпаться вдвойне обидно.
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