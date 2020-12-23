Индийский мужчина решил умереть еще раз во время собственных похорон

Кстати, в январе этого года случилась похожая ситуация тоже в Индии, только в штате Карнатака.

Женщину госпитализировали с высокой температурой, она потеряла сознание. Врачи пытались спасти ее, но в итоге пациентка умерла. Родственники забрали ее и во время церемонии прощания с близкими женщина внезапно открыла глаза и встала. Все, кто собрался "проститься" с ней были, мягко говоря, шокированы ситуацией. Оказалось, что женщина все это время была в коме.