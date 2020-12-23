Индийский мужчина решил умереть еще раз во время собственных похорон

Мужчина был найден без сознания, лежащим под деревьями, в одной из небольших деревень.
В индийском районе Читтур под деревьями был найден лежащий без сознания мужчина. Он пролежал так два дня, после чего местные жители решили сообщить о нем властям. Те приехали, осмотрели тело и констатирован смерть.
Во время похоронной церемонии мужчина очнулся, сел и, наверное, слегка удивился. Его спешно доставили в больницу, где он скончался еще раз через сутки.
Теперь ведется расследование.
Во время похоронной церемонии мужчина очнулся, сел и, наверное, слегка удивился. Его спешно доставили в больницу, где он скончался еще раз через сутки.
Теперь ведется расследование.
Кстати, в январе этого года случилась похожая ситуация тоже в Индии, только в штате Карнатака.
Женщину госпитализировали с высокой температурой, она потеряла сознание. Врачи пытались спасти ее, но в итоге пациентка умерла. Родственники забрали ее и во время церемонии прощания с близкими женщина внезапно открыла глаза и встала. Все, кто собрался "проститься" с ней были, мягко говоря, шокированы ситуацией. Оказалось, что женщина все это время была в коме.
Женщину госпитализировали с высокой температурой, она потеряла сознание. Врачи пытались спасти ее, но в итоге пациентка умерла. Родственники забрали ее и во время церемонии прощания с близкими женщина внезапно открыла глаза и встала. Все, кто собрался "проститься" с ней были, мягко говоря, шокированы ситуацией. Оказалось, что женщина все это время была в коме.
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