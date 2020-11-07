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Зараженные COVID-19 норки появились еще в пяти странах

Зараженные COVID-19 норки появились еще в пяти странах (3 фото)

Автор:
07 ноября 2020 17:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2020 год   COVID-19   вирус   животные   коронавирус   мир   новости   
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Штамм коронавируса, обнаруженный у норок в Дании, приведет к уничтожению 17 миллионов особей, а что же в других странах?

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Метки: 2020 год   COVID-19   вирус   животные   коронавирус   мир   новости   
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35  комментариев
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981
Чучело Мяучело 4 часа назад
Зачем уничтожать? Закрыть фермы на карантин. С двуногими же работает.
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9k
net 14 минут назад
17 млн норок должны были убить на шубы, но решили уничтожить на шубы.
Какие же люди имбецилы. Зачем убивать зверьков? 17 млн это только на фермах в Дании. А сколько всего по миру? Шубы выглядят отстойно. Есть куча вариантов сделать красивую одежду из ткани.
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4k
Михаил Полчаса назад
я так понимаю скоро будет распродажа шуб...
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0
Михаил 39 минут назад
Если у норок обнаружили вирус, то их нужно уничтожить. Тогда логичнее начинать с людей!
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0
Князь Курбский 56 минут назад
ютубе смотрел спор имамов шиит и суннит. Два видео по 1.5 часа, много мути, но по теме... Одни другому говорит... (не помню кто есть кто) - Так во сколько же лет у вас можно жену замуж брать? - с двух лет. - А во сколько же лет можно уже детей делать? - Детей делать с 12 или 13. - А любовью заниматься со сколько лет можно? - Тоже с 12 или 13, но можно и с 8 лет с её согласия и с вожделением. - А до 8 лет можно ласкать с вожделением но без проникновения? - Да можно! - А жену можно за калым да? - Да! - А жена может быть на один день? - Да может, Мухаммед не запрещал. (за калым) - То есть, можно взять себе 7 летнюю жену на 1 день и быть с ней с вожделением но без проникновения? - Да но... И там начался срачь. Из диалога получилось так, что заплатив деньги бедной семье, богатый может трахнуть девочку от 8 лет, а до восьми лет может извращаться без проникновения, и это по их мнению совершенно нормально, ведь так говорил пророк, а ему естественно Аллах (бог), а это превыше законов земных. Лично моё мнение такое. Пророк Мухаммад трахнул очень маленькую девочку, что было не позволительно, но он отмазался сказав, что это по воле Аллаха, а там уже стал придумывать свою версию библии, так как там много общего и даже много чего под копирку. В общем, самая удачная отмазка педофила, которая работает до сих пор
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Вот суки,а норкам сказали что их будут уничтожать? Может пусть лучше им раздадут маски и отправят на самоихоляцию?
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16k
Ватаку Накомоде Час назад
Ждём когда ковидом начнут болеть песцы. «Коронавирусный песец» звучит же
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15k
Злобный Члегр Час назад
Я щетаю, что про норок запустили телегу конкуренты - разводители горностаев. Или чернобурок. Или песцов.
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7k
HUBLOT 2 часа назад
И куды теперь бечь и что делать тем, у кого норковые шапки и воротники остались? Про владельцев норковых шуб, ценой в автомобиль "жигули", я не спрашиваю - их не жалко.
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479
zeros68 2 часа назад
Ну все модницы, теперь вместо шуб из норки будете в кроличьих ходить! Б..ть..........кроликов жалко..
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
Князь Курбский 2 часа назад
Рашка точно развалиться Все региональные элиты только и думают, как отделиться Как это сделал кадырка Хватит кормить Москву Хватит кормить Кавказ Что они производят кроме ворья и кадырок? Призываю жителей производящих и ресурсодобывающих регионов начинать накапливать оружие и создавать ячейки. Пора отделяться. Пусть Москва сама у себя ворует.
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15k
Злобный Члегр Князь Курбский Час назад
Когда же у тебя мозг развалитЬся и руки отсохнутЬ? Мудила ты недоделанный.
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Комментарий удален
−6
Князь Курбский 2 часа назад
6При вашем свитом Путлере дохнет в разы больше. Прирост это чурки(+ аннексированный Крым, но они имеют и граждаство Украина) рождающие как свиноматки и миллионами получающие граждаство В младших классах школ Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Воронеж и прочии крупные города большинство чурки Слава чуркам! Реж русню, освобождай левенбраум(скоро будет актуально, уже в процессе) 98% против половой неприкосновенности малолетних в РФ совершают чурки
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Комментарий удален
−6
Князь Курбский 2 часа назад
Призываю жытелей Санкт-Петербург и Ленинградская область провести референдум об отделении от российской федерации и присоединении к Швеции

Путлера, гундяя, кадырку судить народным триьуналом и публично повесить на красной площади
И никтоине против
Кроме кремлеботов
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9k
alexis 2 часа назад
Обязать всех норок носить маски и перчатки.
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5k
zurapod 2 часа назад
мы пережили оспу овец коровье бешенство птичий грипп африканскую чуму свиней . очередь за жабьим сифилисом и паучим вирусным геморроем?
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15k
Злобный Члегр zurapod Час назад
Зараженные COVID-19 норки появились еще в пяти странах
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5k
zurapod 2 часа назад
жалко зверушек. значит будет 3 и 4 волны. потом кароновирус кроликов, потом грипп лосей , ну и к концу десятилетия чума бегемотов.
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173
Олег zurapod 2 часа назад
Ради бога молчите. Данные идеи выглядят соблазнительно для фармацевтов. Если через годик обнаружат коронавирус кроликов то винить будут именно Вас.
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−7
Князь Курбский 2 часа назад
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО НЕ ДЛЯ ОТ ЛЮДЕЙ, А ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФИШЕК, ПУТИНА И ХЕРОЯ РОССИИ ГНОЙНОГО ПСА И ВОНЮЧЕЙ СВИНЬИ КАДЫРОВА Кадыров какие אуи предпочитает? Собачьи, как у его папки(незабываемым вкус детства), или свинячьи(повседневная привычка купонного туземного царька), как у Путина? И модерашкам От души желаю администрации и модераторам фишек хоронить своих близких Вы мудачье А я как писал так и буду. Сегодня проедусь по кадырке Прямо отсюда
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2k
александр 3 часа назад
понятно, сейчас убьют и этот бизнес. Следующий какой? Свиньи или коровы?
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
Зараженные COVID-19 норки появились еще в пяти странах
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2k
Tiana Азат Баширов 3 часа назад
Про сам ковид тоже сначала писали: "Что за бред!"
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−9
rbFedor 3 часа назад
Вот вы, вроде бы как, не глупые люди! А страдаете х*йнёй
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Началось истребление.
Завтра прочитаем в новостях, что одна норка заразилась от человека ,а по сему нужно убить 50.000.000 человек !!!
А так то конечно нужно ,как во времена великой Американской депрессии. Там тоже поголовье скота уничтожали, чтоб позволить человечеству за тарелку супа работать.
Вот и сейчас всё вырубить, посевы уничтожить,поголовье скота свести к нулю. И можно приступать к наведению нового мирового порядка.
===
Зак затрахала вся эта ахинея !!!
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