Зараженные COVID-19 норки появились еще в пяти странах

Штамм коронавируса, обнаруженный у норок в Дании, приведет к уничтожению 17 миллионов особей, а что же в других странах?
Информационный бюллетень ВОЗ, опубликованный в Женеве, сообщает, что COVID-19 у норок обнаружен еще в пяти странах, помимо Дании.
На норко-фермах Нидерландов, Испании, Швеции, Италии и США найдены животные, зараженные новым коронавирусом SARS-CoV-2.
На норко-фермах Нидерландов, Испании, Швеции, Италии и США найдены животные, зараженные новым коронавирусом SARS-CoV-2.
В основном, вирус передается между людьми, при близком контакте. К сожалению, случаи передачи вируса между людьми и животными тоже случаются. Так случилось с норками, которые заразились от инфицированных людей. А звери передают его друг другу, что является угрозой для населения.
В период с 8 июня по 18 октября варианты коронавируса норок были обнаружены у 214 человек. Однако, опасный штамм был обнаружен у 12 из 214.
Правительство Дании приняло непростое решение об уничтожении 17 миллионов норок на зверофермах страны, что несомненно приведет к кризису.
По данным ВОЗ восприимчивость норок к SARS-CoV-2 создает опасность для людей. У зараженных зверьков была обнаружена инфекция, которая, распространяется на людей и приводит к ослаблению способности к образованию антител.
Правительство Дании приняло непростое решение об уничтожении 17 миллионов норок на зверофермах страны, что несомненно приведет к кризису.
По данным ВОЗ восприимчивость норок к SARS-CoV-2 создает опасность для людей. У зараженных зверьков была обнаружена инфекция, которая, распространяется на людей и приводит к ослаблению способности к образованию антител.
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Какие же люди имбецилы. Зачем убивать зверьков? 17 млн это только на фермах в Дании. А сколько всего по миру? Шубы выглядят отстойно. Есть куча вариантов сделать красивую одежду из ткани.
Путлера, гундяя, кадырку судить народным триьуналом и публично повесить на красной площади
И никтоине против
Кроме кремлеботов
Завтра прочитаем в новостях, что одна норка заразилась от человека ,а по сему нужно убить 50.000.000 человек !!!
А так то конечно нужно ,как во времена великой Американской депрессии. Там тоже поголовье скота уничтожали, чтоб позволить человечеству за тарелку супа работать.
Вот и сейчас всё вырубить, посевы уничтожить,поголовье скота свести к нулю. И можно приступать к наведению нового мирового порядка.
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Зак затрахала вся эта ахинея !!!