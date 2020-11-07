Зараженные COVID-19 норки появились еще в пяти странах

В период с 8 июня по 18 октября варианты коронавируса норок были обнаружены у 214 человек. Однако, опасный штамм был обнаружен у 12 из 214.

Правительство Дании приняло непростое решение об уничтожении 17 миллионов норок на зверофермах страны, что несомненно приведет к кризису.

По данным ВОЗ восприимчивость норок к SARS-CoV-2 создает опасность для людей. У зараженных зверьков была обнаружена инфекция, которая, распространяется на людей и приводит к ослаблению способности к образованию антител.