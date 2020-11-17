Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет

В беседе с журналистами пресс-секретарь президента заявил, что, несмотря на жесткие ограничения, поддерживать творческую отрасль нет смысла, потому что все работает.
В Москве с 13 ноября по 15 января были введены очередные ограничительные меры из-за распространения COVID-19.
В кинотеатрах, концертных залах и театрах ограничено максимальное число зрителей - не больше 25% зала от общей вместимости.
Помимо этого отменились просветительские, развлекательные и культурные мероприятия со зрителями. Естественно кроме тех, что организуют органы власти. Рестораны и клубы не работают по ночам (видимо, чтобы коронавирус поспал).
В кинотеатрах, концертных залах и театрах ограничено максимальное число зрителей - не больше 25% зала от общей вместимости.
Помимо этого отменились просветительские, развлекательные и культурные мероприятия со зрителями. Естественно кроме тех, что организуют органы власти. Рестораны и клубы не работают по ночам (видимо, чтобы коронавирус поспал).
Дмитрий Песков, несмотря на меры безопасности, практически уничтожающие деятельность творческой отрасли России, отказывает ей в поддержке.
"Насколько я знаю, какие-либо меры поддержки сейчас не рассматриваются. Телевизионные и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены, с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, но, к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии. Вот это та ситуация, которая есть."
"Насколько я знаю, какие-либо меры поддержки сейчас не рассматриваются. Телевизионные и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены, с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, но, к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии. Вот это та ситуация, которая есть."
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Святые слова, Карл!!!
но формально конечно да, государство их не поддержит баблом, напрямую))