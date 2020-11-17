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Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет

Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет (2 фото)

Автор:
17 ноября 2020 16:26
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   Кремль   Песков   коронавирус   новости   политика   россия   
1036
2
В беседе с журналистами пресс-секретарь президента заявил, что, несмотря на жесткие ограничения, поддерживать творческую отрасль нет смысла, потому что все работает.

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Метки: COVID-19   Кремль   Песков   коронавирус   новости   политика   россия   
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14  комментариев
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6k
Миха 2 часа назад
"поддерживать творческую отрасль нет смысла, потому что все работает. "

Святые слова, Карл!!!
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8k
uehl 3 минуты назад
ути пути, заявил он, чмо усато-лупатое. верим, как же!
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1k
lafonten 18 минут назад
Киздит, тоже мне Кушкин нашёлся...
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4k
Ya 21 минуту назад
С удовольствием бы поменялся с этими "нищими" артистами и жильем и банковскими счетами.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−10
1k
Unknown Час назад
Каким макаром можно уничтожить "развлекательную отрасль" в России, если артисты были, ест и будут, живут оооочень небедно, очень сами небедные люди и после скорой вакцинации снова вернутся на концерты, театры и т.д.?! Что за бред тут написан?!
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9k
кира Час назад
Клоуны жалуются не на то, что нет работы, а на то, что зрителей мало. Ну как так, всего лишь 25% зала? Это что же, на 75% меньше денег? Беда... То есть деньги есть, но на целую лопату не хватает, а всего лишь на четвертинку... Вот это их огорчает. А запросы то остались, и не на четвертинку, а на все 100%, а то и больше.
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2k
Georgy Aleksandrov Час назад
не совсем достоверная новость. компашки на госдотациях или с госучастием всеравно будут гулять корпоративы. и вот на них уже польется бабло бюджетников всяким кобзонам, киркорычам и т.п.
но формально конечно да, государство их не поддержит баблом, напрямую))
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2k
Том Сойер Час назад
Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет
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487
Nane First NameLast 2 часа назад
Этот усатый пучеглазик на свой ДР столько этим плясунам и певунам отбашлял, что до НГ им должно хватить.
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13k
Hairy. Nane First NameLast Час назад
Совершенно точно, паноптикум натуральный.
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37k
Сергей 2 часа назад
Хоть что то путное сказал.
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2k
Georgy Aleksandrov Сергей Час назад
это пустословие. не стоит давать оценку пустому сотрясанию воздуха)
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Только клоунов из правительства!
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