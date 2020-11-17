Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет

Дмитрий Песков, несмотря на меры безопасности, практически уничтожающие деятельность творческой отрасли России, отказывает ей в поддержке.



"Насколько я знаю, какие-либо меры поддержки сейчас не рассматриваются. Телевизионные и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены, с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, но, к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии. Вот это та ситуация, которая есть."