Вещи, которые выдержали испытание временем и до сих пор работают, хотя некоторым больше 300 лет

У вас дома наверняка есть хотя бы одна такая вещь, которая так давно с вами, что кажется, будто она служит вам целую вечность и при этом всё ещё отлично работает! Возможно, некоторые вещи просто созданы, чтобы служить вам всю жизнь. Или несколько жизней. Именно такие удивительные вещи-долгожители ждут вас в продолжение поста.
"Я думаю, вам, ребята, понравится моя волшебная плита 1920-1930-х годов с 6 конфорками, 2 духовками и подогревателем хлеба"
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"Дубовый комод, который является семейной ценностью и принадлежит моей семье с 1682 года. Замок все еще работает"
"Это я в своём свитере Snoopy в 1981 году, мой сын в этом свитере в 2017 году и моя дочь в этом же свитере в 2020 году"
"Это оксфордский портфель 1880 года или около того. Мой дедушка носил в нём книги, когда ходил в среднюю школу в 1951 году. С тех пор им пользовались моя мама, дядя, тетя и я, и он до сих пор отлично выглядит!"
Пожалуй, это самые старые джинсы Levi's, которые пролежали на золотом руднике и были найдены там 136 лет спустя
"Это кресло для отдыха и оттоманку 1960-х годов, передал мне мой покойный дедушка, и, как видите, они всё ещё целые"
"Карманные часы дедушки моего деда, которые прошли через Первую мировую войну, и до сих пор работают!"
"Вот моя камера Rolleiflex 1958 года, переданная мне. Она по-прежнему отлично работает и делает красивые снимки"
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У неё челнок-пуля и на шпулю помещается мало ниток.
Да и верх у ботинок слишком чистый и не видно затертостей, которые появились бы при постоянной носке.