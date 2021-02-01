Вещи, которые выдержали испытание временем и до сих пор работают, хотя некоторым больше 300 лет

У вас дома наверняка есть хотя бы одна такая вещь, которая так давно с вами, что кажется, будто она служит вам целую вечность и при этом всё ещё отлично работает! Возможно, некоторые вещи просто созданы, чтобы служить вам всю жизнь. Или несколько жизней. Именно такие удивительные вещи-долгожители ждут вас в продолжение поста.