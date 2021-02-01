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Вещи, которые выдержали испытание временем и до сих пор работают, хотя некоторым больше 300 лет

Вещи, которые выдержали испытание временем и до сих пор работают, хотя некоторым больше 300 лет (19 фото)

Автор:
01 февраля 2021 22:41
Метки: вещи   интересно   подборка   
653
19

У вас дома наверняка есть хотя бы одна такая вещь, которая так давно с вами, что кажется, будто она служит вам целую вечность и при этом всё ещё отлично работает! Возможно, некоторые вещи просто созданы, чтобы служить вам всю жизнь. Или несколько жизней. Именно такие удивительные вещи-долгожители ждут вас в продолжение поста.

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Метки: вещи   интересно   подборка   
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35k
parallax 4 часа назад
Осталась от прапрапрапрадеда. Исправная и отлично работает.

Осталась от прапрапрапрадеда. Исправная и отлично работает.
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25k
Седой 2 часа назад
Вещи, которые выдержали испытание временем и до сих пор работают, хотя некоторым больше 300 лет
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23k
turyst 2 часа назад
Вещи, которые выдержали испытание временем и до сих пор работают, хотя некоторым больше 300 лет
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Машинка, конечно, хороша, но только как раритет.

Машинка, конечно, хороша, но только как раритет. У неё челнок-пуля и на шпулю помещается мало ниток.


У неё челнок-пуля и на шпулю помещается мало ниток.

Машинка, конечно, хороша, но только как раритет. У неё челнок-пуля и на шпулю помещается мало ниток.
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2k
Carex 3 часа назад
Есть такой термин- запланированное устаревание свойство товаров, созданных с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки. Раньше делали на века.
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3k
rutt 3 часа назад
Ну если он эти ботинки исключительно на юбилеи свои надевал, тогда поверю.
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23k
Max Shtirlic 3 часа назад
Про ботинки - враки! Ну или чувак их носит пару раз в год на выходных сгонять на рыбалку! Я бы поверил, если бы у ботинок была кожаная подошва. А литая резина - увольте, не верю!! (с) У меня на подобных (Кэтерпиллер) за пять лет тупо подошва сносилась

Да и верх у ботинок слишком чистый и не видно затертостей, которые появились бы при постоянной носке.
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6k
uutb 3 часа назад
Раньше вещи делали инженеры и технологи, а сейчас- маркетологи. в наше время, нужно чтоб прибор отработал срок своей гарантии+ 1 день и сгорел.
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9k
Лехахуторской 3 часа назад
Вещи, которые выдержали испытание временем и до сих пор работают, хотя некоторым больше 300 лет
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914
Максим Алтадуков 4 часа назад
"Запланированное устаревание" уже и не кажется байкой )))
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2k
Core Максим Алтадуков 3 часа назад
А это и не байка)))
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